GSMA: Quy định quản lý vệ tinh LEO toàn cầu chưa theo kịp thực tế

Tại Mobile World Congress 2026 (MWC 2026), GSMA công bố báo cáo "Regulatory Preparedness for Satellite Services", trong đó GSMA chỉ rõ các hệ thống vệ tinh LEO đang thay đổi tiêu chuẩn về tốc độ, độ phủ và cách thức cung cấp dịch vụ viễn thông. Nhờ công nghệ ngày một hoàn thiện và mô hình vận hành hiệu quả hơn trước, các nhà khai thác vệ tinh hiện có thể triển khai ba dạng dịch vụ gồm băng rộng vệ tinh tới hộ gia đình, điểm phát Wi-Fi qua vệ tinh và kết nối thẳng tới điện thoại thông thường mà không cần thay thế thiết bị.

GSMA cho biết khi các dịch vụ vệ tinh LEO được triển khai mà không cần hợp tác với nhà khai thác mạng mặt đất, toàn bộ quy định hiện hành lập tức mất hiệu lực hoặc không còn chỗ đứng. Ông John Giusti, Giám đốc pháp lý cấp cao của GSMA cho biết: "Triển khai đang di chuyển nhanh hơn tốc độ cải cách pháp lý". Ông nhấn mạnh việc đặt ra tiêu chuẩn ngang bằng cho nhà cung cấp di động và vệ tinh khi cả hai cùng cung cấp dịch vụ tương tự sẽ giúp bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng một cách nhất quán, duy trì động lực đầu tư dài hạn và giữ vững chủ quyền quốc gia.

Khảo sát của GSMA cho thấy quy định quản lý dịch vụ vệ tinh kết nối trực tiếp đến người dùng còn rất khác nhau ở các quốc gia. Ở nhiều quốc gia, quy định hiện có chưa bắt kịp đà phát triển của dịch vụ này. Trong khi khi một số quốc gia tiến hành sửa lại hoặc xem xét lại quy định của mình cho phù hợp với thực tế thị trường.

Tình trạng thiếu đồng bộ đó khiến các nhà đầu tư mất niềm tin vào định hướng quản lý lâu dài, đồng thời người dùng ở các thị trường khác nhau được bảo vệ không như nhau và chịu thiệt hại trực tiếp. GSMA khẳng định quy định hiện nay vẫn chắp vá, chưa thành hệ thống và chưa đủ sức đáp ứng nhu cầu triển khai dịch vụ đồng bộ, hiệu quả trên quy mô toàn cầu.

Để giúp các nhà hoạch định chính sách của các quốc gia xây dựng quy định, tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh và bảo vệ quyền lợi người dùng, GSMA đề xuất năm nguyên tắc cụ thể:

Thứ nhất là rõ ràng và nhất quán: cơ quan quản lý cần công bố đầy đủ điều kiện và quy trình cấp phép áp dụng cho từng mô hình dịch vụ, để cả nhà khai thác mới gia nhập lẫn nhà khai thác đang có mặt trên thị trường đều có thể tính toán đầu tư lâu dài một cách chắc chắn.

Thứ hai là cần công bằng với các nhà mạng: khi nhà khai thác vệ tinh và nhà khai thác di động cùng cung cấp dịch vụ tương tự, cả hai phải chịu nghĩa vụ pháp lý tương đương. GSMA nhấn mạnh rằng các nhà quản lý tuyệt đối không nên hy sinh động lực đầu tư dài hạn vào mạng lưới viễn thông chỉ để đổi lấy những lợi ích ngắn hạn từ dịch vụ vệ tinh. Khác biệt kỹ thuật giữa các loại mạng có thể biện minh cho một số điều chỉnh cách áp dụng quy định, song các chính sách được thiết kế xoay quanh mục tiêu kết quả sẽ tạo ra khuôn khổ có tuổi thọ dài hơn, giảm nhu cầu cập nhật liên tục.

Thứ ba là linh hoạt: tính chất xuyên biên giới vốn có của dịch vụ vệ tinh LEO đặt ra yêu cầu phối hợp chính sách ở cả ba cấp quốc gia, khu vực và toàn cầu. Sự hài hòa này giúp giảm nguy cơ xung đột thẩm quyền tài phán, tạo môi trường pháp lý dễ dự báo hơn và đơn giản hóa nghĩa vụ tuân thủ cho các chòm vệ tinh hoạt động trên nhiều thị trường.

Thứ tư là làm chính sách cần hướng đến thị trường thực tế: GSMA kêu gọi các cơ quan quản lý xây dựng quy trình lấy ý kiến nghiêm túc, có kế hoạch rõ ràng để chính sách phản ánh đúng thực tế thị trường. Tiếng nói của các nhà mạng di động càng cần được coi trọng hơn, bởi họ là bên đang rót vốn xây hạ tầng và gánh trên vai trách nhiệm phủ sóng toàn quốc. Ra quyết định theo kiểu cảm tính, thiếu dữ liệu phải nhường chỗ cho cách làm dựa trên bằng chứng và có sự tham gia đầy đủ của các bên.

Thứ năm là mở cửa công nghệ không đồng nghĩa với buông lỏng quản lý: quy định cần tạo điều kiện cho công nghệ phát triển, nhưng không thể vì thế mà bỏ qua quyền lợi người dùng, an toàn công cộng và an ninh quốc gia. Cơ quan quản lý trong nước phải giữ chắc quyền kiểm soát thực tế, không để chủ quyền số trở thành điểm yếu khi nhà khai thác vệ tinh nước ngoài cung cấp dịch vụ thẳng cho người dùng trong nước. Lấy các quy định trong nước làm nền tảng, đồng thời học hỏi kinh nghiệm quốc tế, đó mới là con đường để công nghệ mới thực sự phục vụ người dân chứ không chỉ phục vụ lợi ích của nhà khai thác nước ngoài.

GSMA kêu gọi tất cả các quốc gia cần xem lại và sửa đổi quy định quản lý trước khi dịch vụ vệ tinh LEO trở thành một phần không thể tách rời của hạ tầng viễn thông quốc gia. Quá trình xem xét cần tầm nhìn xa và bền vững, đặc biệt khi hàng trăm vệ tinh mới liên tục được phóng lên, để tránh các quy định pháp luật trở nên lỗi thời trước khi được áp dụng vào thực tế.

Với Việt Nam, bối cảnh hiện nay tạo điều kiện để cơ quan quản lý ban hành chính sách đúng thời điểm, khi công nghệ còn trong giai đoạn định hình. Starlink đã được cấp phép hoạt động chính thức tại Việt Nam, trong khi các nhà khai thác vệ tinh quỹ đạo thấp khác đang đẩy nhanh phủ sóng vào thị trường Đông Nam Á.

Đây là thời điểm Việt Nam có thể chủ động đi trước bằng cách xây dựng khung quy định viễn thông vừa chặt chẽ vừa linh hoạt, đủ năng lực tiếp nhận xu hướng kết nối vệ tinh trực tiếp, giúp bảo vệ quyền lợi người dùng trong nước, đồng thời không cản trở công nghệ mới.

GSMA cho biết sẵn sàng phối hợp với cơ quan quản lý thông qua đối thoại thường xuyên, hoạt động phân tích và cơ chế hợp tác cụ thể. Trong bối cảnh đó, xu hướng hội tụ giữa mạng vệ tinh và mạng mặt đất diễn ra với tốc độ nhanh và khó đảo ngược.