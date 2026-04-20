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DCCI Summit 2026: Hạ tầng AI tái định hình Data Center và Cloud Việt Nam

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10:50 | 20/04/2026
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Data Center & Cloud Infrastructure Summit 2026 do Viettel IDC tổ chức tại Hà Nội quy tụ gần 2.000 khách mời cùng hơn 30 đối tác công nghệ trong và ngoài nước, khẳng định rằng hạ tầng AI đang thay đổi có tính cấu trúc toàn bộ thị trường Data Center và Cloud, kéo theo những bài toán mới về điện năng, làm mát, mô hình vận hành, chủ quyền dữ liệu và năng lực thực thi của doanh nghiệp Việt Nam trong giai đoạn chuyển dịch 2026–2030.

Khi AI tạo "áp lực" xuống tận từng kilowatt điện

CEO Viettel IDC Lê Bá Tân mở đầu phần chia sẻ tại hội nghị bằng một quan điểm đáng chú ý rằng trong giai đoạn 2026–2030, cách nhìn phù hợp với thị trường là nhìn AI theo một chuỗi hạ tầng liên thông, không phải nhìn từng thành phần một cách riêng lẻ. Đây không phải luận điểm kỹ thuật thuần túy mà là một định hướng tư duy có cơ sở thực tế rất rõ.

Ông Lê Bá Tân, CEO Viettel IDC
Ông Lê Bá Tân, CEO Viettel IDC

Trên toàn cầu hiện tồn tại khoảng 11.000 trung tâm dữ liệu. Trong số đó, các trung tâm dữ liệu chuyên phục vụ AI mới chiếm chưa đến 1% về số lượng, nhưng đã tiêu thụ tới 25% tổng điện năng của toàn hệ thống. Tỷ lệ này phản ánh một thực tế quan trọng: AI làm thay đổi chính cấu trúc vật lý của hạ tầng dữ liệu toàn cầu, không chỉ mở rộng thêm nhu cầu sử dụng.

Xu hướng đầu tư trung tâm dữ liệu toàn cầu gia tăng mạnh mẽ

Để hình dung mức độ thay đổi đó một cách cụ thể hơn, một trung tâm dữ liệu theo mô hình truyền thống thường vận hành ở mức 20 đến 30kW mỗi rack. Với các workloads AI, mật độ công suất này tăng lên 100kW mỗi rack và trong nhiều trường hợp vượt 200kW mỗi rack. Đây là mức tăng từ ba đến gần mười lần chỉ tính riêng về mật độ năng lượng, chưa tính yêu cầu làm mát, kết nối mạng tốc độ cao và khả năng vận hành liên tục không gián đoạn.

Hệ quả trực tiếp là một trung tâm dữ liệu xây dựng theo thiết kế truyền thống sẽ không thể đáp ứng workloads AI ở quy mô thực tế, dù về lý thuyết vẫn còn công suất chưa khai thác. Vấn đề không nằm ở số lượng máy chủ hay dung lượng lưu trữ, mà nằm ở toàn bộ kiến trúc vật lý bên dưới. Chính vì vậy, các chuyên gia tại DCCI Summit 2026 khẳng định rằng trung tâm dữ liệu trong giai đoạn mới phải được thiết kế lại từ đầu, không phải chỉ mở rộng thêm theo mô hình cũ.

Điện năng và chi phí làm mát trở thành hai biến số trọng yếu buộc các nhà vận hành hạ tầng phải tính toán ngay từ bản thiết kế. Đây cũng là lý do phát triển bền vững trong ngành Data Center hiện nay gắn trực tiếp với hiệu quả đầu tư và năng lực cạnh tranh dài hạn, thay vì chỉ là thông điệp hình ảnh như trước đây, CEO Viettel IDC nhấn mạnh.

Thị trường 627 tỷ USD và vị trí của Việt Nam

Áp lực từ AI đang thúc đẩy chu kỳ tăng trưởng mới của thị trường trung tâm dữ liệu ở quy mô toàn cầu. Theo số liệu được công bố tại DCCI Summit 2026, thị trường này dự báo đạt 627,4 tỷ USD vào năm 2030, riêng khu vực châu Á - Thái Bình Dương đạt 174,8 tỷ USD trong cùng giai đoạn, cho thấy trọng tâm hạ tầng số đang dịch chuyển mạnh về phía Đông.

Trong giai đoạn 2026–2030, cách nhìn phù hợp không phải là nhìn AI một cách riêng lẻ, mà là nhìn theo một chuỗi hạ tầng liên thông” - Đây là chia sẻ của ông Lê Bá Tân, CEO Viettel IDC
Ông Lê Bá Tân, CEO Viettel IDC chia sẻ: Trong giai đoạn 2026–2030, cách nhìn phù hợp không phải là nhìn AI một cách riêng lẻ, mà là nhìn theo một chuỗi hạ tầng liên thông”.

Trong bức tranh khu vực, Việt Nam giữ vị trí với tốc độ tăng trưởng thị trường trung tâm dữ liệu vào khoảng 14,2%, gần tương đương nhịp tăng chung của toàn khu vực Đông Nam Á. Quy mô tuyệt đối còn nhỏ hơn Singapore, Malaysia hay Thái Lan, nhưng nhịp tăng đó xếp Việt Nam vào nhóm thị trường tăng nhanh nhất khu vực, không phải nhóm đứng ngoài cuộc.

Nhìn rộng hơn ở chiều năng lực AI, Việt Nam xếp thứ 45 toàn cầu trong AI Readiness Index, vị trí cho thấy vẫn còn khoảng cách so với các quốc gia dẫn đầu khu vực. Tuy nhiên, WIN World AI Index 2025 ghi nhận Việt Nam đứng thứ 6 thế giới về mức độ tin tưởng và chấp nhận AI trong xã hội, một lợi thế mang tính nền tảng hiếm có.

Đại diện EY Việt Nam phân tích tại hội nghị cho biết, bức tranh tổng hợp cho thấy Việt Nam chưa dẫn đầu về hạ tầng hay hệ sinh thái AI theo mọi tiêu chí, nhưng sở hữu lợi thế rõ ràng về niềm tin xã hội, tốc độ chấp nhận công nghệ và nền tảng chính sách. Khoảng cách lớn nhất, theo EY, không phải là mức độ sẵn sàng của thị trường mà là khả năng thực thi, tức năng lực chuyển mức độ sẵn sàng đó thành hành động triển khai thực tế.

Đại diện EY Việt Nam chia sẻ tại DCCI Summit 2026
Đại diện EY Việt Nam chia sẻ tại DCCI Summit 2026

Song song với câu chuyện Data Center, thị trường Cloud cũng đang trải qua một cuộc dịch chuyển sâu. Trong nhiều năm, Cloud được nhìn nhận chủ yếu là công cụ giúp doanh nghiệp linh hoạt hơn khi mở rộng tài nguyên. Khi AI đi vào vận hành thực tế, doanh nghiệp bắt đầu đặt thêm những câu hỏi khác về vị trí dữ liệu, khả năng kiểm soát hệ thống, mức độ bảo mật, yêu cầu tuân thủ pháp lý và chi phí vận hành trong dài hạn.

Kết quả là 69% doanh nghiệp đang cân nhắc chuyển một phần workloads từ public cloud sang private cloud, theo số liệu được chia sẻ tại hội nghị. Cùng với đó, thị trường đám mây chủ quyền dạng hạ tầng dịch vụ (sovereign cloud IaaS) dự báo đạt 80 tỷ USD trong năm 2026, cho thấy xu hướng các tổ chức và doanh nghiệp muốn giữ quyền kiểm soát dữ liệu trong phạm vi quản trị của mình thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào hạ tầng bên ngoài.

Việt Nam dự kiến siết chặt quy chuẩn trung tâm dữ liệu

Sự thay đổi mang ý nghĩa quan trọng trong cách nhìn nhận Cloud ở tầm chiến lược, bởi lựa chọn giữa public cloud, private cloud, hybrid cloud hay đám mây chủ quyền không còn dừng lại ở một quyết định kỹ thuật mà đã trở thành quyết định gắn chặt với những yêu cầu mang tính sống còn của tổ chức, từ quản trị dữ liệu, bảo đảm chủ quyền số cho đến kiểm soát rủi ro vận hành trong dài hạn. Chính vì vậy, các chuyên gia tại DCCI Summit 2026 nhắc đến các mô hình private cloud, hybrid cloud và đám mây chủ quyền như những hướng đi phù hợp nhất với giai đoạn hiện tại, khi AI đang chuyển dần từ thử nghiệm sang vận hành thực tế và đặt ra những yêu cầu kiểm soát dữ liệu ngày càng chặt chẽ hơn với mọi doanh nghiệp.

Quang cảnh DCCI Summit 2026
Quang cảnh DCCI Summit 2026

Toàn bộ xu hướng được nêu ra tại DCCI Summit 2026 đặt ra một câu hỏi rất thực tế cho doanh nghiệp Việt Nam, và câu hỏi đó không còn xoay quanh việc có nên ứng dụng hạ tầng AI hay không, mà là chuẩn bị nền tảng theo cách nào để AI có thể vận hành hiệu quả ở quy mô thực tế, vừa đảm bảo an toàn dữ liệu, vừa tối ưu được chi phí vận hành trong dài hạn thay vì chỉ giải quyết bài toán trước mắt.

Hạ tầng số Việt Nam bứt phá nhưng chưa tạo giá trị xứng tầm
Hạ tầng số Việt Nam bứt phá nhưng chưa tạo giá trị xứng tầm

Đây là bài toán phức tạp hơn nhiều so với việc lựa chọn công nghệ, câu trả lời cho bài toán này không nằm ở một sản phẩm hay nền tảng cụ thể nào mà nằm ở cách doanh nghiệp xây dựng toàn bộ năng lực vận hành theo chiều sâu, từ hạ tầng dữ liệu, mô hình Cloud đến quy trình quản trị và tốc độ ra quyết định nội bộ, tất cả phải được chuẩn bị đồng thời và nhất quán như một thể thống nhất.

Với gần 2.000 người tham dự và hơn 30 đối tác công nghệ quy tụ tại một sự kiện, DCCI Summit 2026 cho thấy thị trường Data Center và Cloud đang bước vào giai đoạn tái định hình có tính cấu trúc, không phải vì công nghệ mới xuất hiện mà vì AI đang thay đổi nền tảng yêu cầu của toàn bộ hạ tầng phía dưới theo cách chưa từng có tiền lệ. Khi AI đi sâu hơn vào sản xuất và kinh doanh, bài toán trọng tâm của thị trường sẽ không dừng ở việc chọn công nghệ nào, mà là năng lực xây dựng một nền hạ tầng đủ vững để chuyển hóa công nghệ thành kết quả kinh doanh thực sự, và đó mới là thước đo phân biệt doanh nghiệp thắng hay thua trong chu kỳ chuyển dịch lần này.

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 141,400 144,400
Hà Nội - PNJ 141,400 144,400
Đà Nẵng - PNJ 141,400 144,400
Miền Tây - PNJ 141,400 144,400
Tây Nguyên - PNJ 141,400 144,400
Đông Nam Bộ - PNJ 141,400 144,400
Cập nhật: 28/09/2026 06:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,140 14,440
Miếng SJC Nghệ An 14,140 14,440
Miếng SJC Thái Bình 14,140 14,440
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,090 14,490
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,090 14,490
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,090 14,490
NL 99.99 13,550
Nhẫn Tròn Thái Bình 13,450
Trang sức 99.9 13,800 14,400
Trang sức 99.99 13,810 14,410
Cập nhật: 28/09/2026 06:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,414 14,442
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,414 14,443
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,409 1,439
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,409 144
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,384 1,429
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 134,485 141,485
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 97,536 107,336
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 87,532 97,332
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 77,528 87,328
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 73,669 83,469
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 49,945 59,745
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Cập nhật: 28/09/2026 06:00
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Cập nhật: 28/09/2026 06:00
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THB 0 723.3 0
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Cập nhật: 28/09/2026 06:00

Chuyển động số

Cuộc sống số Đổi mới sáng tạo Chính sách số Hạ tầng thông minh Tư vấn chỉ dẫn
Hà Nội tìm lời giải cho bài toán bãi đỗ xe và hạ tầng sạc điện

Hà Nội tìm lời giải cho bài toán bãi đỗ xe và hạ tầng sạc điện

Nghị định mới: Phạt đến 500 triệu đồng đối với vi phạm hành chính trong lĩnh vực báo chí

Nghị định mới: Phạt đến 500 triệu đồng đối với vi phạm hành chính trong lĩnh vực báo chí

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