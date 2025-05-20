Công nghệ số
Quy hoạch phổ tần mới cho viễn thông Việt Nam

Công Trí

Công Trí

17:00 | 20/05/2025
Dự thảo Quy hoạch phổ tần Quốc gia đề xuất mở rộng băng tần cho 5G/6G, vệ tinh quỹ đạo thấp và Wi-Fi thế hệ mới, tạo nền tảng vững chắc cho hạ tầng số Việt Nam.

Bộ Khoa học và Công nghệ (KHCN) đang lấy ý kiến góp ý cho dự thảo quy hoạch mới về phổ tần số vô tuyến điện. Đề xuất này nhằm cập nhật, phù hợp với Văn kiện sửa đổi Thể lệ thông tin vô tuyến thế giới 2024 của Liên minh Viễn thông quốc tế (ITU) và đáp ứng nhu cầu phát triển công nghệ vô tuyến trong nước.

Nhiều chuyên gia viễn thông nhận định, việc sửa đổi Quy hoạch phổ tần số "là cần thiết" nhằm định hướng phát triển lĩnh vực thông tin vô tuyến điện theo hướng hiện đại, đồng bộ và ổn định lâu dài. Quy hoạch mới sẽ giúp Việt Nam bắt nhịp xu hướng công nghệ toàn cầu, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế số và chuyển đổi số quốc gia.

Quy hoạch phổ tần mới cho viễn thông Việt Nam
Ảnh minh họa.

Dự thảo đề xuất bổ sung băng tần 600 MHz (610-698 MHz) cho hệ thống thông tin di động IMT. Đây là băng tần thấp phù hợp triển khai mạng di động phủ sóng rộng. Việc mở rộng này dựa trên quy định mới của Thể lệ Vô tuyến điện, đã bổ sung Việt Nam vào danh sách quốc gia được phép sử dụng toàn bộ hoặc một phần băng tần này cho IMT.

Bộ Khoa học và Công nghệ cũng định hướng chuyển đổi băng tần 3400-3560 MHz từ vệ tinh sang mạng di động 5G. "Đây là băng tần được sử dụng rộng rãi nhất cho phát triển 5G trên thế giới. Các nước Châu Âu, Trung Quốc, Hàn Quốc, Singapore đã cấp phép cho 5G trên băng tần này", Dự thảo nêu rõ. Việc chuyển đổi dự kiến thực hiện sau khi vệ tinh Vinasat-1 kết thúc vòng đời hoạt động.

Viettel nắm lợi thế trong cuộc đua 5G Việt Nam

Quy hoạch mới cũng định hướng sử dụng băng tần 6425-7125 MHz cho công nghệ 5G/6G, phù hợp với xu hướng của Khu vực 1 (Châu Âu, Châu Phi) và các nước láng giềng như Cambodia, Lào, Trung Quốc. Hiện tại trong băng tần này có 299 tuyến viba và một phần đường lên của Vinasat-1, nhưng dự kiến sẽ giải phóng và chuyển đổi trong tương lai.

Dự thảo bổ sung định hướng phát triển vệ tinh quỹ đạo thấp (LEO) và vệ tinh địa tĩnh mới. Băng tần Ku, Ka sẽ được phép sử dụng cho vệ tinh tầm thấp, tạo điều kiện phát triển công nghệ chiến lược này theo Nghị quyết số 57-NQ/TW. Đồng thời, băng tần Ka sẽ ưu tiên cho vệ tinh địa tĩnh của Việt Nam, đáp ứng Chiến lược phát triển và ứng dụng khoa học công nghệ vũ trụ đến năm 2030.

Trong lĩnh vực Wi-Fi, băng tần 5925-6425 MHz sẽ ưu tiên cho các công nghệ Wi-Fi 6E và Wi-Fi 7. Xu hướng này đang được 59 quốc gia áp dụng, bao gồm Mỹ, các nước Châu Âu, Úc, Nhật Bản, Hàn Quốc và 4 nước Đông Nam Á (Thái Lan, Malaysia, Philippines, Singapore). Việc này giúp nâng cao chất lượng kết nối không dây băng thông rộng, tốc độ cao, đáp ứng nhu cầu phát triển hạ tầng số quốc gia.

Băng tần E - Mắt xích quan trọng trong phát triển mạng 5G tại Việt Nam

Dự thảo cũng sửa đổi các quy định về việc sử dụng băng tần 700/800/900 MHz, cho phép một số hệ thống vô tuyến điện của Nhà nước tiếp tục hoạt động. Các đài vệ tinh mặt đất Inmarsat tại Hải Phòng thuộc hệ thống GMDSS và đài điều khiển giám sát vệ tinh Vinasat được tiếp tục hoạt động trong băng tần 3560-4000 MHz đã dành cho IMT.

Bộ Khoa học và Công nghệ cũng đề xuất trong Dự thảo bổ sung quy định về phối hợp kỹ thuật giữa hệ thống IMT trong băng tần 2300-2400 MHz và các đài trái đất vệ tinh trong băng tần 2200-2290 MHz. Theo tính toán, khoảng cách cần phối hợp để tránh nhiễu có hại từ hệ thống IMT là 7-50 km tùy kịch bản triển khai.

Quy hoạch phổ tần mới không chỉ đáp ứng chuẩn mực quốc tế mà còn tạo nền tảng vững chắc cho hạ tầng số Việt Nam, góp phần thực hiện sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập kinh tế quốc tế.

Việt Nam mở rộng băng tần 6 GHz cho WiFi

Thông tư 01/2025/TT-BKHCN đánh dấu một bước quan trọng trong việc quản lý và phân bổ tài nguyên tần số vô tuyến điện tại Việt ...
Băng tần 6G: Các nhà sản xuất thiết bị đề xuất cách chia sẻ tần số hiệu quả hơn

Các nhà sản xuất thiết bị đang thống nhất về phương pháp chia sẻ băng tần đa truy cập vô tuyến nhằm tối ưu hóa ...
GSMA: Chi phí băng tần cao 'cản trở' đầu tư mạng di động

Báo cáo mới của GSMA cho thấy chi phí băng tần chiếm 7% tổng doanh thu các nhà mạng toàn cầu, tăng 63% trong thập ...
quy hoạch phổ tần số băng tần 5G công nghệ vô tuyến mới vệ tinh quỹ đạo thấp Wi-Fi 6E Chuyển đổi số Việt Nam phát triển viễn thông

Nokia gia hạn hợp tác với VNPT nâng cấp hạ tầng viễn thông Việt Nam

Nokia gia hạn hợp tác với VNPT nâng cấp hạ tầng viễn thông Việt Nam

Bộ Khoa học và Công nghệ kêu gọi nghiên cứu liên ngành và hợp tác quốc tế

Bộ Khoa học và Công nghệ kêu gọi nghiên cứu liên ngành và hợp tác quốc tế

Amazon thuê SpaceX phóng vệ tinh internet Kuiper

Amazon thuê SpaceX phóng vệ tinh internet Kuiper

Omdia: Viettel bứt phá nhờ tự chủ toàn bộ hệ thống mạng lõi 5G

Omdia: Viettel bứt phá nhờ tự chủ toàn bộ hệ thống mạng lõi 5G

Viễn thông - Internet
Mới đây, công ty nghiên cứu và tư vấn công nghệ toàn cầu Omdia đã ghi nhận Viettel là nhà cung cấp mạng lõi 4G/5G hàng đầu thế giới (core vendor), tại báo cáo thường niên “Market Landscape: Core Vendors - 2025”, bên cạnh các nhà cung cấp mạng lõi hàng đầu thế giới.
Microsoft khẳng định không phát triển chatbot cho mục đích khiêu dâm

Microsoft khẳng định không phát triển chatbot cho mục đích khiêu dâm

Phần mềm - Ứng dụng
Giám đốc điều hành bộ phận AI của Microsoft, Mustafa Suleyman, khẳng định tập đoàn công nghệ Mỹ sẽ không phát triển các chatbot phục vụ mục đích khiêu dâm, dù xu hướng này đang được một số công ty trong ngành theo đuổi.
NetApp ra mắt nền tảng dữ liệu toàn diện cấp doanh nghiệp dành cho AI

NetApp ra mắt nền tảng dữ liệu toàn diện cấp doanh nghiệp dành cho AI

Công nghệ số
NetApp, hãng tiên phong trong lĩnh vực Hạ tầng Dữ liệu Thông minh, hôm nay công bố loạt sản phẩm đột phá mới, nhằm nâng cao nền tảng dữ liệu cấp doanh nghiệp, thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI).
Thị trường 5G FWA toàn cầu chạm mốc 189 triệu thuê bao năm 2030

Thị trường 5G FWA toàn cầu chạm mốc 189 triệu thuê bao năm 2030

Viễn thông - Internet
Dịch vụ Internet không dây cố định 5G (5G FWA) thúc đẩy thị trường viễn thông toàn cầu tăng trưởng 18,8% mỗi năm, trong đó, 5G FWA chiếm 81% thị phần với khoảng 189 triệu thuê bao. Các nhà mạng dự kiến thu về 111 tỷ USD doanh thu từ 233 triệu thuê bao vào năm 2030.
Cảnh báo an ninh mạng: 6 lỗ hổng zero-day và các mối đe dọa nguy hiểm

Cảnh báo an ninh mạng: 6 lỗ hổng zero-day và các mối đe dọa nguy hiểm

Bảo mật
Từ việc Microsoft vá 172 lỗ hổng bao gồm 6 zero-day, đến sự xuất hiện của liên minh ransomware mới và các kỹ thuật tấn công tinh vi, người dùng và doanh nghiệp cần hành động khẩn cấp để bảo vệ hệ thống.
OPPO Find X9 Series sẽ ra mắt tại Việt Nam vào ngày 29 tháng 10

OPPO Find X9 Series sẽ ra mắt tại Việt Nam vào ngày 29 tháng 10

Vitamin K2 - MenaQ7 mở hướng mới trong phát triển chiều cao cho trẻ em Việt Nam

Vitamin K2 - MenaQ7 mở hướng mới trong phát triển chiều cao cho trẻ em Việt Nam

Công nghệ 6G trở thành trọng tâm thảo luận tại Hội nghị quốc tế ATC 2025

Công nghệ 6G trở thành trọng tâm thảo luận tại Hội nghị quốc tế ATC 2025

Trường Đại học Quy Nhơn đăng cai Hội nghị quốc tế ATC 2026

Trường Đại học Quy Nhơn đăng cai Hội nghị quốc tế ATC 2026

Mỹ truy tố Chủ tịch Prince Group hoạt động tại Camphuchia, tịch thu hơn 14 tỉ USD Bitcoin

Mỹ truy tố Chủ tịch Prince Group hoạt động tại Camphuchia, tịch thu hơn 14 tỉ USD Bitcoin

ASUS Zenbook S16: laptop AI 16 inch mỏng nhẹ nhất

ASUS Zenbook S16: laptop AI 16 inch mỏng nhẹ nhất

Sony WH-1000XM6: Tai nghe chống ồn tốt nhất

Sony WH-1000XM6: Tai nghe chống ồn tốt nhất

Redmi Note 14 Pro+ 5G: Smartphone tầm trung xuất sắc

Redmi Note 14 Pro+ 5G: Smartphone tầm trung xuất sắc

Cuộc sống số Đổi mới sáng tạo Chính sách số Hạ tầng thông minh Tư vấn chỉ dẫn
Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent:

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent: 'Tôi cũng cảm thấy đau đớn vì là nông dân trồng đậu nành'

Chặng chung kết VBC 2025 chính thức khởi tranh tại Hà Nội

Chặng chung kết VBC 2025 chính thức khởi tranh tại Hà Nội

'Ngành Nhựa Việt Nam trong kỷ nguyên vươn mình': Bản lề cho tư duy mới

Xử lý nghiêm tình trạng ca khúc có lời lẽ phản cảm, lệch chuẩn văn hóa

Xử lý nghiêm tình trạng ca khúc có lời lẽ phản cảm, lệch chuẩn văn hóa

Mobile Computing Gia dụng Văn phòng Nghe - Nhìn E-Fashion
Dyson Airwrap Co-anda 2x thế hệ mới chính thức ra mắt

Dyson Airwrap Co-anda 2x thế hệ mới chính thức ra mắt

TV Samsung OLED S95F được vinh danh là TV của năm 2025

TV Samsung OLED S95F được vinh danh là TV của năm 2025

vivo ra mắt V60 Lite 5G

vivo ra mắt V60 Lite 5G

LG ra mắt màn hình chơi game 5K2K đầu tiên trên thế giới

LG ra mắt màn hình chơi game 5K2K đầu tiên trên thế giới

Phát minh khoa học Công trình khoa học Vũ trụ - Thiên văn
Tạo điện từ nước và áp suất trong lỗ rỗng silicon

Tạo điện từ nước và áp suất trong lỗ rỗng silicon

Nhận dạng chính xác con người chỉ bằng tín hiệu Wifi

Nhận dạng chính xác con người chỉ bằng tín hiệu Wifi

Bàn tay robot thực hiện điệu nhảy moonwalk

Bàn tay robot thực hiện điệu nhảy moonwalk

Giải pháp kỹ thuật giúp pin mặt trời mỏng, rẻ và hiệu quả hơn

Giải pháp kỹ thuật giúp pin mặt trời mỏng, rẻ và hiệu quả hơn

Công nghiệp 4.0 Năng lượng Y tế số Giáo dục số
AI phân tích sức khỏe cộng đồng cho 1.100 người dân Huế

AI phân tích sức khỏe cộng đồng cho 1.100 người dân Huế

Hưng Yên: Phát động Chương trình Y tế thông minh dành cho cộng đồng

Hưng Yên: Phát động Chương trình Y tế thông minh dành cho cộng đồng

Học viện Tài chính và Đại học Greenwich củng cố hợp tác, nâng tầm đào tạo công dân toàn cầu

Học viện Tài chính và Đại học Greenwich củng cố hợp tác, nâng tầm đào tạo công dân toàn cầu

Việt Nam tham gia mạng lưới toàn cầu về AI y tế minh bạch

Việt Nam tham gia mạng lưới toàn cầu về AI y tế minh bạch

Thị trường Giao dịch số Thương mại điện tử
Nikkei 225 lần đầu vượt mốc 50.000 điểm trước cuộc gặp giữa Takaichi và Trump

Nikkei 225 lần đầu vượt mốc 50.000 điểm trước cuộc gặp giữa Takaichi và Trump

Novartis chi 12 tỷ đô la thâu tóm Avidity Biosciences, mở rộng lĩnh vực liệu pháp RNA tiên tiến

Novartis chi 12 tỷ đô la thâu tóm Avidity Biosciences, mở rộng lĩnh vực liệu pháp RNA tiên tiến

Lạm phát Mỹ thấp hơn dự kiến thổi bùng lạc quan thị trường

Lạm phát Mỹ thấp hơn dự kiến thổi bùng lạc quan thị trường

Lệnh cấm phô mai của Anh gây căng thẳng mới với EU

Lệnh cấm phô mai của Anh gây căng thẳng mới với EU

Kết nối sáng tạo Khởi nghiệp Nhân lực số
RMIT và KOTO xác lập kỷ lục Guinness, gây quỹ cho thanh thiếu niên có hoàn cảnh khó khăn

RMIT và KOTO xác lập kỷ lục Guinness, gây quỹ cho thanh thiếu niên có hoàn cảnh khó khăn

Logo FPT xuất hiện trên áo đấu Chelsea, mang công nghệ Việt ra thế giới

Logo FPT xuất hiện trên áo đấu Chelsea, mang công nghệ Việt ra thế giới

Nokia gia hạn hợp tác với VNPT nâng cấp hạ tầng viễn thông Việt Nam

Nokia gia hạn hợp tác với VNPT nâng cấp hạ tầng viễn thông Việt Nam

FPT trình diễn

FPT trình diễn 'Lá chắn số' tại lễ ký Công ước Hà Nội

Xe 365 Phương tiện bay Đánh giá - Trải nghiệm
Yadea Plus Phạm Hùng chính thức khai trương

Yadea Plus Phạm Hùng chính thức khai trương

Tesla hợp tác Samsung và TSMC sản xuất Chip AI5 tại Mỹ

Tesla hợp tác Samsung và TSMC sản xuất Chip AI5 tại Mỹ

BYD chạm mốc lịch sử 14 triệu xe năng lượng mới xuất xưởng tại Brasil

BYD chạm mốc lịch sử 14 triệu xe năng lượng mới xuất xưởng tại Brasil

BYD SEAL 5 ra mắt Việt Nam: Sedan hạng C đầu tiên tích hợp công nghệ DM-i Super Hybrid tiên tiến

BYD SEAL 5 ra mắt Việt Nam: Sedan hạng C đầu tiên tích hợp công nghệ DM-i Super Hybrid tiên tiến

Game news Esports Thiết bị chơi Game
Chung kết thế giới Liên Minh huyền thoại 2025: Đại diện Việt Nam không làm nên bất ngờ

Chung kết thế giới Liên Minh huyền thoại 2025: Đại diện Việt Nam không làm nên bất ngờ

ASUS ROG Xbox Ally và ROG Xbox Ally X chính thức lên kệ

ASUS ROG Xbox Ally và ROG Xbox Ally X chính thức lên kệ

Đại diện Việt Nam giành thắng lợi đầu tiên tại Chung kết thế giới Liên Minh Huyền thoại 2025

Đại diện Việt Nam giành thắng lợi đầu tiên tại Chung kết thế giới Liên Minh Huyền thoại 2025

Chung kết thế giới Liên Minh huyền thoại 2025 chính thức khởi tranh

Chung kết thế giới Liên Minh huyền thoại 2025 chính thức khởi tranh