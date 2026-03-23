Tổng thống Mỹ tạm hoãn tấn công hạ tầng năng lượng Iran 5 ngày, giá dầu lập tức giảm

Cuộc chiến tranh Iran đã bước sang tuần thứ tư kể từ khi Mỹ và Israel bắt đầu các cuộc tấn công. Ảnh minh họa: Reuters.

Phát biểu trên nền tảng Truth Social, ông Trump cho biết Mỹ và Iran đang thảo luận về một giải pháp “triệt để và toàn diện” cho các căng thẳng giữa hai bên, đồng thời cho biết các cuộc đàm phán sẽ tiếp tục trong suốt tuần này.

Trong cuộc điện đàm với CNBC, ông Trump nói các cuộc thảo luận với phía Iran diễn ra rất căng thẳng, nhưng ông vẫn hy vọng có thể đạt được một kết quả mang tính thực chất. Ông cũng cho rằng những gì đang diễn ra liên quan đến Iran có thể được xem là một dạng thay đổi chế độ.

Phát biểu của ông Trump được đưa ra chỉ ít lâu sau khi ông đưa ra tối hậu thư 48 giờ yêu cầu Iran mở lại Eo biển Hormuz, tuyến hàng hải chiến lược kết nối Vịnh Ba Tư với Vịnh Oman, nơi vận chuyển khoảng 20% lượng dầu và khí đốt toàn cầu.

Về phía Iran, Chủ tịch Quốc hội Mohammad Baqer Qalibaf cảnh báo cơ sở hạ tầng và các cơ sở năng lượng quan trọng trong khu vực Vịnh Ba Tư có thể bị “phá hủy không thể phục hồi” nếu các nhà máy điện của Iran bị tấn công.

Thông tin về việc Mỹ tạm hoãn tấn công đã khiến giá dầu thế giới giảm mạnh, khi thị trường kỳ vọng rủi ro gián đoạn nguồn cung năng lượng từ Trung Đông có thể tạm thời hạ nhiệt.