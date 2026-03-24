VITM 2026: Mở lối cho du lịch Việt trong kỷ nguyên số và tăng trưởng xanh

Hậu Thạch

08:58 | 24/03/2026
Khi chuyển đổi số và tăng trưởng xanh trở thành hai trụ cột phát triển, ngành du lịch buộc phải thay đổi để thích ứng, từ đó nâng cao chất lượng dịch vụ, gia tăng giá trị và khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch khu vực và thế giới.
Ông Vũ Thế Bình - Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam thông tin về VITM 2026 tại buổi họp báo.
Ngày 23/3, Hiệp hội Du lịch Việt Nam thông tin về việc tổ chức Hội chợ Du lịch Quốc tế Việt Nam - VITM 2026. Theo kế hoạch, sự kiện sẽ diễn ra từ ngày 9 đến 12/4/2026 tại Trung tâm Triển lãm Quốc tế ICE Hà Nội (Cung Văn hóa Hữu nghị, số 91 Trần Hưng Đạo, Hà Nội), với chủ đề “Chuyển đổi số và tăng trưởng xanh - Nâng tầm du lịch Việt Nam”.

Việc lựa chọn chủ đề này không chỉ phản ánh xu hướng phát triển của du lịch thế giới mà còn cho thấy quyết tâm của ngành du lịch Việt Nam trong việc đổi mới mô hình tăng trưởng. Nếu như VITM 2025 với chủ đề “Phát triển điểm đến xanh” đã góp phần lan tỏa nhận thức về du lịch bền vững, thì VITM 2026 tiếp tục đi xa hơn khi đặt chuyển đổi số song hành với tăng trưởng xanh, tạo nền tảng cho những giá trị phát triển dài hạn.

Thông qua hội chợ, các doanh nghiệp du lịch có cơ hội tiếp cận các giải pháp công nghệ hiện đại, các mô hình kinh doanh thông minh, đồng thời giới thiệu những sản phẩm du lịch xanh, sản phẩm du lịch bền vững phù hợp với xu thế toàn cầu. Đây được xem là bước đi cần thiết để nâng cao năng lực cạnh tranh của du lịch Việt Nam trong bối cảnh hội nhập sâu rộng.

VITM 2026 dự kiến có quy mô lớn với khoảng 450 gian hàng, thu hút sự tham gia của các cơ quan xúc tiến du lịch trong và ngoài nước, các hãng hàng không, tổ chức quốc tế cùng hơn 600 doanh nghiệp. Bên cạnh đó, khoảng 15 quốc gia và vùng lãnh thổ cùng 34 tỉnh, thành phố trong nước sẽ tham gia quảng bá điểm đến, giới thiệu sản phẩm và tìm kiếm cơ hội hợp tác.

Với khoảng 80.000 lượt khách tham quan và giao dịch dự kiến, hội chợ hứa hẹn tạo nên không gian sôi động cho các hoạt động xúc tiến, kích cầu và kết nối thị trường du lịch.

Hội chợ Du lịch quốc tế Việt Nam - VITM là sự kiện thường niên, khẳng định thương hiệu du lịch Việt Nam.
Điểm mới đáng chú ý của VITM 2026 là chương trình kết nối giao thương doanh nghiệp (B2B) quy mô lớn, diễn ra trong ngày 9/4 dành riêng cho các đơn vị đăng ký tham gia. Đây là cơ hội để các doanh nghiệp trong và ngoài nước thiết lập quan hệ đối tác, mở rộng thị trường và nâng cao hiệu quả kinh doanh.

Từ ngày 10 đến 12/4, hội chợ mở cửa đón doanh nghiệp và công chúng tham quan, tìm hiểu và tiếp cận các sản phẩm, dịch vụ du lịch. Các chương trình quảng bá điểm đến, giới thiệu sản phẩm mới, gói kích cầu du lịch cùng các xu hướng du lịch gắn với công nghệ và phát triển bền vững sẽ được triển khai đồng bộ.

Trong khuôn khổ sự kiện, nhiều hội nghị, hội thảo chuyên đề cũng được tổ chức nhằm trao đổi về xu hướng phát triển du lịch trong thời đại số, các mô hình du lịch xanh và giải pháp ứng dụng công nghệ trong quản trị, kinh doanh. Các hoạt động xúc tiến địa phương như giới thiệu du lịch Gia Lai, Lai Châu, chương trình liên kết Ninh Bình - Hưng Yên - Cà Mau hay công bố lịch sự kiện du lịch TP. Hồ Chí Minh năm 2026 góp phần làm phong phú nội dung hội chợ.

Đáng chú ý, lễ vinh danh các doanh nghiệp và cá nhân tiêu biểu trong lĩnh vực du lịch năm 2025 dự kiến diễn ra vào chiều 10/4. Đây là hoạt động thường niên nhằm ghi nhận, tôn vinh những đóng góp nổi bật, qua đó khích lệ tinh thần đổi mới, sáng tạo trong toàn ngành.

Có thể thấy, VITM 2026 không chỉ là một sự kiện xúc tiến thương mại du lịch đơn thuần, mà còn là diễn đàn quan trọng để định hình hướng đi của du lịch Việt Nam trong giai đoạn mới. Khi chuyển đổi số và tăng trưởng xanh trở thành hai trụ cột phát triển, ngành du lịch buộc phải thay đổi để thích ứng, từ đó nâng cao chất lượng dịch vụ, gia tăng giá trị và khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch khu vực và thế giới.

