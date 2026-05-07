Ngành Thống kê kế thừa thành tựu 80 năm và đổi mới để phát triển vững chắc

Lễ kỷ niệm vinh dự đón nhận thư và lẵng hoa chúc mừng của Tổng Bí thư - Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng. Lễ kỷ niệm đồng thời có sự tham dự và phát biểu chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng.

Tại Lễ kỷ niệm, Cục trưởng Cục Thống kê Nguyễn Thị Hương đã có bài diễn văn ông lại chặng đường 80 năm hình thành và phát triển của Cục Thống kê. Ngày 6/5/1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký Sắc lệnh số 61/SL thành lập Nha Thống kê Việt Nam thuộc Bộ Quốc dân kinh tế.

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng phát biểu tại lễ kỷ niệm.

Trải qua các giai đoạn lịch sử, ngành Thống kê không ngừng trưởng thành, hoàn thiện về tổ chức và nghiệp vụ, khẳng định vai trò quan trọng trong việc cung cấp thông tin phục vụ sự lãnh đạo, điều hành của Đảng, Nhà nước và nhu cầu thông tin của xã hội…

Với những thành tựu đạt được, ngành Thống kê đã vinh dự được Đảng, Nhà nước trao tặng nhiều phần thưởng cao quý: Huân chương Hồ Chí Minh năm 2006; Huân chương Độc lập hạng Nhất lần thứ nhất năm 1996, lần thứ hai năm 2011; Huân chương Độc lập hạng Ba năm 2016; Huân chương Lao động hạng Nhất năm 2021.

Đặc biệt, tại Lễ kỷ niệm, Cục Thống kê tiếp tục vinh dự được đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất, thể hiện sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước cho những nỗ lực trong xây dựng và phát triển hệ thống thông tin, dữ liệu thống kê phục vụ chỉ đạo, quản lý, điều hành đất nước.

Kế thừa, phát huy những thành tựu và kết quả đạt được trong 80 năm qua, thời gian tới, ngành Thống kê sẽ tiếp tục đổi mới, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ để phát triển nhanh và vững chắc. Để làm được điều đó, toàn ngành Thống kê sẽ tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ và giải pháp: Tiếp tục hoàn thiện thể chế, khung pháp lý cho hoạt động thống kê; Hoàn thiện tổ chức bộ máy ngành Thống kê từ trung ương đến địa phương theo hướng tinh gọn, hiệu quả, nâng cao năng lực điều phối thống kê quốc gia.

Tăng cường chuyển đổi số, hiện đại hóa hoạt động thống kê và quản trị dữ liệu; Đổi mới phương thức sản xuất thông tin thống kê, từng bước chuyển sang mô dữ liệu đa nguồn, kết hợp dữ liệu lớn, dữ liệu địa không gian và dữ liệu liên kết, nhằm nâng cao chất lượng, độ bao phủ và tính kịp thời của thông tin thống kê.

Đổi mới hình thức phổ biến thông tin thống kê; phát triển nguồn nhân lực thống kê, đặc biệt là nguồn nhân lực thống kê số. Tăng cường giám sát, kiểm tra chuyên ngành; mở rộng, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động hợp tác quốc tế, thống kê nước ngoài…

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng đã trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Cục Thống kê (Bộ Tài chính).

Phát biểu chỉ đạo tại Lễ Kỷ niệm, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng ghi nhận, nhiệt liệt biểu dương và đánh giá cao những nỗ lực, đóng góp to lớn của các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động toàn ngành Thống kê qua các thời kỳ đối với công cuộc phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng đề nghị ngành Thống kê trong thời gian tới cần triển khai nhiệm vụ công tác theo định hướng số hóa, thông minh, thời gian thực, tích hợp dữ liệu phục vụ ra quyết định nhanh và chính xác. Tiếp tục chủ động nghiên cứu, đề xuất hoàn thiện thể chế, khung pháp lý về thống kê theo hướng thúc đẩy việc khai thác, sử dụng hiệu quả dữ liệu hành chính và các nguồn dữ liệu mới trong hoạt động thống kê, tạo hành lang pháp lý đồng bộ, minh bạch, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Tiếp tục thực hiện chuyển đổi số mạnh mẽ, toàn diện; xây dựng thống kê số, thống kê thông minh, lấy dữ liệu làm trung tâm, lấy công nghệ làm nền tảng; ứng dụng trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn từ thu thập, xử lý, tổng hợp, phân tích và dự báo đến công bố, phổ biến thông tin thống kê. Đổi mới công tác quản trị nội bộ, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của toàn ngành.

Tập trung đổi mới phương thức, quy trình sản xuất thông tin thống kê theo hướng hiện đại, tinh gọn, hiệu quả; ưu tiên khai thác, sử dụng dữ liệu hành chính sẵn có, nâng cao chất lượng và độ tin cậy của số liệu. Tăng cường phối hợp với các bộ, ngành và địa phương trong việc chia sẻ, kết nối, khai thác dữ liệu, bảo đảm hệ thống thông tin thống kê hoạt động luôn thông suốt, hiệu quả, đáp ứng tốt hơn yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Xây dựng hệ sinh thái dữ liệu thống kê quốc gia gắn với phát triển nguồn nhân lực thống kê số, phát triển đội ngũ chuyên trách có chuyên môn cao về chuyển đổi số. Đẩy mạnh truyền thông thống kê và mở rộng tương tác dữ liệu nhằm nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và toàn xã hội về ý nghĩa, vai trò của dữ liệu thống kê. Tập trung chuẩn hóa, nâng cao chất lượng và độ tin cậy của dữ liệu; tăng cường kiểm soát chất lượng số liệu thống kê theo thông lệ và tiêu chuẩn quốc tế; mở rộng và nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế.