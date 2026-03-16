Thái Nguyên tìm giải pháp khai thác du lịch xứ trà

Phước Hà

12:19 | 16/03/2026
Với lợi thế về cảnh quan thiên nhiên, hệ sinh thái cùng bề dày lịch sử - văn hóa, Thái Nguyên có nhiều điều kiện để phát triển các sản phẩm du lịch sinh thái, văn hóa - lịch sử và các tour du lịch ngắn ngày phù hợp với thị trường khách từ Hà Nội.
Sở hữu nhiều tiềm năng phát triển du lịch

Ngày 14/3, tại Hà Nội, Sở VHTTDL Thái Nguyên phối hợp với Hiệp hội Du lịch Thái Nguyên tổ chức Hội nghị xúc tiến, quảng bá du lịch Thái Nguyên năm 2026 nhằm giới thiệu tiềm năng, thế mạnh và các sản phẩm du lịch đặc trưng của địa phương, đồng thời tăng cường kết nối hợp tác giữa cơ quan quản lý, doanh nghiệp du lịch và các công ty lữ hành.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Giám đốc Sở VHTTDL Thái Nguyên Nguyễn Chu Thu cho biết, Thái Nguyên nằm ở trung tâm vùng trung du và miền núi phía Bắc. Hệ thống giao thông ngày càng thuận lợi; tuyến cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên giúp rút ngắn thời gian di chuyển giữa hai địa phương xuống còn hơn một giờ. Thái Nguyên có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển các sản phẩm du lịch cuối tuần, du lịch ngắn ngày và tăng cường liên kết vùng với Hà Nội và các tỉnh khu vực Đông Bắc, Việt Bắc.

Nguyễn Chu Thu, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên phát biểu khai mạc Hội nghị. Ảnh: Hồ Hạ

Vùng đất Thái Nguyên giàu tài nguyên du lịch với hệ thống 713 di tích lịch sử, văn hóa và danh lam thắng cảnh, trong đó có 3 di tích quốc gia đặc biệt cùng nhiều di tích cấp quốc gia và cấp tỉnh. Thái Nguyên có nhiều điểm đến nổi bật như hồ Núi Cốc, hang Phượng Hoàng - suối Mỏ Gà, thác Khuôn Tát… cùng hệ sinh thái rừng núi, hồ nước và hang động phong phú, đang từng bước được khai thác để phát triển các sản phẩm du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và khám phá thiên nhiên.

Đặc biệt, Thái Nguyên được mệnh danh là “thủ phủ chè” của Việt Nam; có tiềm năng phát triển các sản phẩm du lịch gắn với văn hóa trà và nông nghiệp đặc trưng tại các vùng chè nổi tiếng Tân Cương, La Bằng, Trại Cài. Cùng với đó, không gian văn hóa đa dạng của 51 dân tộc sinh sống trên địa bàn tỉnh với nhiều làn điệu dân ca, dân vũ truyền thống và lễ hội dân gian đặc sắc cũng góp phần tạo nên bản sắc riêng cho du lịch địa phương.

Khai thác tour ngắn ngày cho thị trường Hà Nội

Theo Phó Giám đốc Sở VHTTDL Thái Nguyên Nguyễn Chu Thu, với nguồn tài nguyên du lịch phong phú cùng lợi thế kết nối thuận tiện với Hà Nội và các địa phương trong vùng, Thái Nguyên có nhiều tiềm năng để phát triển các sản phẩm du lịch văn hóa, sinh thái và trải nghiệm đặc sắc trong thời gian tới.

Đồng quan điểm, Phó Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội Trần Trung Hiếu khẳng định, với lợi thế về cảnh quan thiên nhiên, hệ sinh thái cùng bề dày lịch sử - văn hóa, Thái Nguyên có nhiều điều kiện để phát triển các sản phẩm du lịch sinh thái, văn hóa - lịch sử và các tour du lịch ngắn ngày phù hợp với thị trường khách từ Hà Nội.

Ông Trần Trung Hiếu, Phó Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội đánh giá cao về tiềm năng phát triển du lịch Thái Nguyên. Ảnh : Hồ Hạ

Phó Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội Trần Trung Hiếu lý giải, Hà Nội giữ vai trò trung tâm đón và phân phối khách du lịch của khu vực phía Bắc, trong khi Thái Nguyên có lợi thế phát triển các sản phẩm du lịch sinh thái, văn hóa và trải nghiệm đặc trưng của vùng trung du.

“Việc tăng cường kết nối giữa hai địa phương sẽ góp phần hình thành các tuyến, điểm du lịch liên vùng hấp dẫn, mở rộng không gian du lịch và nâng cao hiệu quả khai thác thị trường khách” - Phó Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội Trần Trung Hiếu nhấn mạnh.

Thực tế cho thấy, nhiều doanh nghiệp Thái Nguyên đã tập trung phát triển sản phẩm du lịch đặc trưng của địa phương. Du lịch văn hóa - lịch sử gắn với các hành trình về nguồn, di tích cách mạng ATK Định Hóa, di tích lịch sử Đại đội 915; du lịch sinh thái và trải nghiệm thiên nhiên gắn với các khu vực hồ, rừng và hang động; du lịch cộng đồng gắn với các bản làng dân tộc; du lịch trà - văn hóa xứ Trà gắn với trải nghiệm hái chè, sao chè, thưởng trà tại các vùng chè nổi tiếng… Ngoài ra, Thái Nguyên còn phát triển các sản phẩm du lịch ẩm thực xứ Trà, du lịch lễ hội - tâm linh, du lịch MICE và du lịch học đường, hướng tới nhiều đối tương khách: nhóm đoàn cơ quan, doanh nghiệp; học sinh, sinh viên; du khách yêu thích trải nghiệm văn hóa bản địa.

Tại hội nghị, nhiều ý kiến được đưa ra, trong đó đề xuất Thái Nguyên tập trung xây dựng và khai thác các sản phẩm đặc trưng liên quan đến du lịch văn hóa, trải nghiệm trà, du lịch xanh; đẩy mạnh thu hút khách quốc tế; tăng cường truyền thông số. Giám đốc Vietsense Travel Nguyễn Văn Tài cho rằng Thái Nguyên đang phải đối diện với sự cạnh tranh từ Cao Bằng, Tuyên Quang... Do đó, Thái Nguyên cần làm tốt các sản phẩm du lịch đặc trưng; tăng cường quảng bá, kết nối với các đơn vị lữ hành chuyên đưa khách đến Thái Nguyên. Cần đẩy mạnh phát triển công nghiệp văn hóa mang đậm bản sắc địa phương, tạo sức hút cho điểm đến thông qua các chương trình biểu diễn văn hóa, nghệ thuật ban đêm và các hoạt động trải nghiệm đặc trưng.

Quang cảnh hội nghị.

Ông Tào Đức Hiệp - Giám đốc Ban Quản lý tàu du lịch “Hà Nội 5 cửa ô” bày tỏ mong muốn trong thời gian tới được kết nối với Thái Nguyên để tổ chức các chương trình khảo sát, nghiên cứu xây dựng sản phẩm du lịch đường sắt đưa du khách từ Hà Nội đến với “Thủ đô gió ngàn”. Theo ông Hiệp, từ mô hình đoàn tàu du lịch “Hà Nội 5 cửa ô”, hoàn toàn có thể phát triển thêm tuyến tàu du lịch Hà Nội - Thái Nguyên giúp du khách có cơ hội khám phá nét đặc trưng của Thái Nguyên như văn hóa trà hay lịch sử hình thành và phát triển của Nhà máy Gang thép Thái Nguyên... qua đó tạo thêm sức hút đối với du khách trong nước và quốc tế.

Cùng chung quan điểm, bà Đỗ Thùy Linh, Giám đốc Công ty Châu Á Bất Tận cho rằng Thái Nguyên có thể khai thác tốt nguồn khách quốc tế đến từ Anh, Ấn Độ - những thị trường quan tâm đến trải nghiệm văn hóa trà, sản phẩm OCOP và du lịch bền vững.

Nhân dịp này, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên cũng giới thiệu Tuần Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên năm 2026 với chủ đề “Thái Nguyên - thiên đường du lịch hồ trên núi”.

Chương trình dự kiến diễn ra ngày 24/4/2026 tại Quảng trường Võ Nguyên Giáp, phường Phan Đình Phùng, tỉnh Thái Nguyên với nhiều hoạt động như trình chiếu video giới thiệu du lịch Thái Nguyên, các tiết mục nghệ thuật đặc sắc, nghi thức khai mạc mùa du lịch và chương trình nghệ thuật kết hợp lễ hội đường phố.

Trong khuôn khổ chương trình còn có liên hoan ẩm thực du lịch, biểu diễn nghệ thuật truyền thống, các hoạt động văn hóa dân gian, giải thể thao và chương trình khảo sát điểm đến dành cho các doanh nghiệp lữ hành.
