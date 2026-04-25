Chương trình nghệ thuật 'Hưng Yên - Nắng Hạ xanh trong - Vì cộng đồng không ma túy'

Sự kiện thu hút đông đảo cán bộ, chiến sĩ và hàng chục nghìn người dân tham dự, đồng thời được lan tỏa rộng rãi trên các nền tảng số.

Chương trình nằm trong chuỗi hoạt động tuyên truyền phòng, chống ma túy đang được triển khai sâu rộng trên phạm vi cả nước, với mục tiêu nâng cao nhận thức, trang bị cho Nhân dân kiến thức, kỹ năng nhận diện các loại ma túy và phương thức, thủ đoạn của tội phạm ma túy.

Thiếu tướng Ngô Thanh Bình, Cục trưởng Cục CSĐT tội phạm về ma túy phát biểu tại chương trình .

Thông qua chương trình góp phần khơi dậy tinh thần trách nhiệm của cộng đồng, phát huy vai trò của từng cá nhân trong việc phát hiện, tố giác tội phạm với phương châm mỗi người dân là một chiến sĩ, mỗi khu dân cư là một pháo đài, cùng chung tay xây dựng một Việt Nam trật tự, kỷ cương, an toàn, lành mạnh, văn minh, phát triển và không ma túy.

Phát biểu tại chương trình, Thiếu tướng Ngô Thanh Bình, Cục trưởng Cục CSĐT tội phạm về ma túy - Bộ Công an nhấn mạnh, ma túy là hiểm họa trực tiếp đối với giống nòi, sức khỏe cộng đồng và sự phát triển bền vững của đất nước. Trong bối cảnh tình hình tội phạm ma túy tiếp tục diễn biến phức tạp, phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi, công tác phòng, chống ma túy cần được triển khai với tư duy mới, cách làm mới, lấy phòng ngừa là chính, lấy cơ sở làm địa bàn trọng tâm và lấy Nhân dân làm chủ thể. Mỗi người dân không chỉ là đối tượng được bảo vệ mà còn là lực lượng tham gia tích cực, cùng chung tay xây dựng thế trận phòng, chống ma túy vững chắc ngay từ cơ sở, vì một Việt Nam an toàn, phát triển và không ma túy.

Điểm đặc biệt của chương trình là sự kết hợp giữa tuyên truyền pháp luật và nghệ thuật biểu diễn. Những câu hỏi giao lưu trực tiếp về các loại ma túy mới, về những biểu hiện nguy hiểm như “ngáo đá”, hay các thủ đoạn lợi dụng thuốc lá điện tử để pha trộn ma túy trái phép đã thu hút sự tham gia hào hứng của đông đảo Nhân dân, đặc biệt là thanh thiếu niên.

Thông qua hình thức hỏi đáp gần gũi, kiến thức pháp luật được chuyển tải một cách sinh động, dễ hiểu, góp phần nâng cao nhận thức và kỹ năng phòng tránh cho người dân.

Chương trình nghệ thuật có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ được công chúng yêu mến.

Cùng với đó, tiểu phẩm “Cái bẫy vô hình” đã phản án chân thực những cạm bẫy tinh vi của ma túy trong đời sống hiện đại, qua đó gửi đi thông điệp cảnh tỉnh sâu sắc: chỉ một phút tò mò, thiếu hiểu biết, một phút hám lợi có thể dẫn đến những hệ lụy lâu dài cho bản thân, gia đình và xã hội.

Sức hút của chương trình còn đến từ sự tham gia của nhiều nghệ sĩ được công chúng yêu mến như Bùi Hoàng Yến, Phạm Thu Hà, Thanh Duy, Ái Phương, Hương Tràm… Không chỉ mang đến những tiết mục nghệ thuật đặc sắc, các nghệ sĩ còn trực tiếp gửi gắm thông điệp tới cộng đồng, đặc biệt là thế hệ trẻ: hãy lựa chọn lối sống lành mạnh, nuôi dưỡng đam mê và nói không với ma túy. Âm nhạc, ánh sáng và cảm xúc đã hòa quyện, tạo nên một không gian lan tỏa tích cực, nơi thông điệp phòng, chống ma túy được tiếp nhận một cách tự nhiên nhưng sâu sắc.

Một trong những hình ảnh ấn tượng của chương trình là khoảnh khắc hàng nghìn người dân cùng đồng thanh hô vang “Vì một Việt Nam không ma túy”. Đó không chỉ là một hoạt động tương tác, mà còn là biểu tượng của sự đồng lòng, của ý chí chung tay xây dựng cộng đồng an toàn, lành mạnh. Bên cạnh đó, việc ứng dụng công nghệ số thông qua quét mã QR để khảo sát ý kiến người dân cũng cho thấy nỗ lực đổi mới phương thức tiếp cận, lắng nghe và đồng hành cùng Nhân dân trong công tác phòng, chống ma túy.

Thông qua chương trình, Ban Tổ chức khẳng định quyết tâm cụ thể hóa các chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước về xây dựng “xã, phường không ma túy”, hướng tới mục tiêu đến năm 2030 có ít nhất 50% xã, phường, đặc khu không ma túy, tiến tới xây dựng tỉnh, thành phố không ma túy./.