Chung một quyết tâm - Vì cộng đồng không ma túy

Tham dự buổi lễ có đồng chí Vũ Thu Hà, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, tổ chức, các quận, huyện thuộc thành phố Hà Nội và 10 tỉnh vùng Đồng bằng sông Hồng.

Phát biểu khai mạc, Trung tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh: Ma tuý và công tác phòng, chống ma tuý không chỉ còn là nhiệm vụ riêng của một quốc gia, dân tộc mà đã trở thành sứ mệnh chung của toàn nhân loại. Các quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới, trong khu vực và các tổ chức quốc tế đều có một tiếng nói chung là “không ma tuý”, đều có quyết sách, chiến lược phòng, chống và kiểm soát ma tuý riêng, đồng thời liên kết, phối hợp thông qua sự hợp tác bằng các chương trình, hiệp định hiệp ước và cam kết thực hiện công ước quốc tế về phòng, chống ma tuý của Liên hợp quốc.

Trung tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu tại buổi lễ.

Với Việt Nam, Đảng và Nhà nước đã có nhiều chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật để huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân, tập trung nguồn lực vào công tác phòng, chống và kiểm soát ma tuý.

Theo lãnh đạo Bộ Công an, mặc dù thời gian qua Bộ Công an và các bộ, ngành, địa phương cùng với các quốc gia láng giềng phối hợp đấu tranh mạnh, nhưng tình hình tội phạm ma túy trong nước vẫn diễn biến phức tạp trên tất cả các tuyến trọng điểm: tuyến Đông Bắc, Tây Bắc, Bắc miền Trung - Tây Nguyên, Tây Nam, tuyến đường biển, đường hàng không, bưu điện. Tình trạng tổ chức, chứa chấp sử dụng và tụ tập sử dụng trái phép chất ma túy tiếp tục diễn biến phức tạp, nhất là tại các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự và dịch vụ nhạy cảm. Nhiều người sử dụng ma túy tổng hợp trong thời gian dài dẫn đến mất kiểm soát hành vi, “ngáo đá”, gây ra các vụ thảm án, tai nạn giao thông hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, ảnh hưởng đến trật tự an toàn xã hội. Số người nghiện ma túy, người sử dụng trái phép chất ma tuý ở nước ta còn cao, theo thống kê tính đến hôm nay toàn quốc có trên 223.000 người nghiện và người sử dụng trái phép chất ma túy và người quản lý sau cai, trong khi đó công tác cai nghiện còn nhiều khó khăn.

Đặc biệt, trong bối cảnh khoa học công nghệ phát triển, tội phạm ma túy lợi dụng công nghệ và không gian mạng thực hiện hoạt động phạm tội diễn biến phức tạp, có xu hướng gia tăng, phương thức thủ đoạn hoạt động ngày càng tinh vi, khó phát hiện…

Để thực hiện thắng lợi mục tiêu “giảm cung, giảm cầu và giảm tác hại của ma túy” thời gian tới theo chỉ đạo của Chính phủ và Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm, góp phần xây dựng môi trường xã hội an toàn, lành mạnh; lãnh đạo Bộ Công an trân trọng đề nghị các bộ, ban, ngành Trung ương, các địa phương và Ban chỉ đạo 89 thành phố, Ban chỉ đạo 89 các quận, huyện của thành phố Hà Nội quan tâm thực hiện một số công tác trọng tâm. Trong đó , quán triệt phương châm lấy phòng ngừa là chính, hạn chế phát sinh người nghiện mới; kiềm chế, không để gia tăng tội phạm và tệ nạn ma túy, các bộ, ngành và địa phương cần đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, giáo dục pháp luật về phòng, chống ma túy.

Chú trọng tuyên truyền cho thanh - thiếu niên, học sinh, sinh viên và những người dễ tổn thương bởi tội phạm và tệ nạn ma tuý, tạo sự đồng thuận và sức lan tỏa của toàn xã hội tham gia vào công tác phòng, chống ma tuý.

Đồng chí Thứ trưởng nhấn mạnh, với chủ đề trọng tâm của Chương trình tuyên truyền phòng, chống ma túy là “Chung một quyết tâm - Vì cộng đồng không ma túy”, trên địa bàn thành phố Hà Nội, đề nghị các bộ, ban, ngành Trung ương, địa phương và Ban chỉ đạo 89 thành phố Hà Nội quan tâm triển khai và thực hiện có hiệu quả việc kết hợp chặt chẽ giữa phòng và chống, dựa trên 3 trụ cột là: “giảm cung, giảm cầu và giảm tác hại của ma túy”, coi trọng công tác cai nghiện và quản lý người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy, đặc biệt là người sử dụng trái phép ma túy tổng hợp bị loạn thần (ngáo đá) gây ra các vụ phạm tội.

Các đại biểu ấn nút Lễ khai mạc và tuần hành hưởng ứng Tháng hành động phòng chống ma tuý.

Chỉ đạo lực lượng chức năng ở cơ sở, nhất là lực lượng Công an cấp xã; lực lượng Y tế; Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức rà soát, thống kê, đánh giá chính xác và nắm chắc tình hình người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma tuý cư trú trên địa bàn để phục vụ công tác quản lý, nhất là các đối tượng có biểu hiện loạn thần, “ngáo đá” nhằm làm tốt công tác phòng ngừa, không để các đối tượng gây ra các vụ việc làm mất an ninh trật tự; làm tốt công tác xác định tình trạng nghiện; thực hiện các hình thức cai nghiện phù hợp theo quy định, trong đó chú trọng biện pháp cai nghiện bắt buộc. Tổ chức quản lý tốt người đã hoàn thành các biện pháp cai nghiện ma túy. Tập trung đầu tư sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật chất và nâng cao chất lượng hiệu quả công tác cai nghiện và quản lý sau cai.

Đẩy mạnh xã hội hoá công tác cai nghiện, tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện đăng ký cung cấp dịch vụ cai nghiện ma túy, bố trí nguồn lực để thực hiện cai nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng.

Nâng cao hiệu quả công tác phối hợp liên ngành Lao động - Thương binh và Xã hội, Y tế và Công an trong phòng, chống ma túy; tăng cường công tác đào tạo, tập huấn, hướng dẫn chuyên sâu nhằm nâng cao trình độ, năng lực cho lực lượng cấp cơ sở về công tác xác định tình trạng nghiện, công tác cai nghiện, công tác quản lý người nghiện, quản lý người sau cai nghiện, quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy, đảm bảo an ninh trật tự tại các cơ sở xác định tình trạng nghiện, cơ sở cai nghiện.

Tăng cường đấu tranh ngăn chặn “nguồn cung”, quán triệt quan điểm chỉ đạo của Bộ Chính trị tại Chỉ thị số 36 “không để Việt Nam là địa bàn trung chuyển ma túy quốc tế”, thực hiện nhất quán quan điểm “không hợp pháp hóa các chất ma túy”; các lực lượng chức năng mà chủ công là lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy cần phát huy vai trò chủ trì, nòng cốt trong công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy, cùng các lực lượng Biên phòng, Cảnh sát biển, Hải quan; chủ động nắm chắc tình hình, đấu tranh triệt phá các đường dây mua bán, vận chuyển ma túy xuyên quốc gia, bắt giữ đối tượng chủ mưu, cầm đầu; triệt xóa, giải quyết dứt điểm các điểm, tụ điểm tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; thực hiện đồng bộ các biện pháp chuyển hóa địa bàn phức tạp về ma túy từ sớm, từ xa, từ nơi xuất phát.

Tiếp tục tăng cường mở rộng và nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế về phòng, chống và kiểm soát ma túy với các nước, các tổ chức quốc tế, trước hết là với các nước có chung đường biên giới để xây dựng, triển khai hiệu quả các kế hoạch tấn công, trấn áp tội phạm ma túy trên tuyến biên giới với phương châm chủ động phòng ngừa từ xa, từ sớm ngay từ các nước bạn; phối hợp xác lập, đấu tranh chuyên án chung triệt phá các đường dây tội phạm ma túy hoạt động xuyên quốc gia.

Các đại biểu tham dự Lễ khai mạc và tuần hành hưởng ứng tháng hành động phòng chống ma tuý.

Đồng thời, tăng cường hợp tác với các tổ chức thuộc Liên hợp quốc, các cơ quan thực thi pháp luật của các quốc gia, vùng lãnh thổ có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực cai nghiện ma túy, điều trị nghiện ma túy, nhất là điều trị nghiện ma túy tổng hợp để nâng cao năng lực, trình độ cho cán bộ làm công tác quản lý cai nghiện và điều trị nghiện ma túy. Thực hiện có trách nhiệm các cam kết quốc tế trong phòng, chống ma túy mà Việt Nam đã ký kết tham gia; phối hợp giữ vững lập trường chung của các nước ASEAN đối với vấn đề ma túy.

Đồng chí Thứ trưởng Bộ Công an tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự quan tâm của Quốc hội, sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, quyết tâm thực hiện của các Bộ, ngành thành viên, cấp ủy chính quyền các địa phương và toàn thể nhân dân, công tác phòng, chống ma túy sẽ ngày càng hiệu quả hơn.

Đồng thời, chủ đề “Chung một quyết tâm - Vì cộng đồng không ma túy” sẽ lan tỏa rộng rãi đến với mỗi cơ quan, tổ chức và người dân Thủ đô và trong cả nước, tạo nên sức mạnh tổng hợp to lớn trên mặt trận đấu tranh tội phạm và tệ nạn ma túy, góp phần quan trọng bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội và cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân.

Tại chương trình, đã diễn ra lễ tuần hành hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy của lực lượng chuyên trách phòng, chống tội phạm về ma tuý thuộc Công an nhân dân, Bộ đội biên phòng, Cảnh sát biển và Hải quan. Tiếp sau các cơ quan chuyên trách phòng, chống ma túy là lực lượng Cảnh sát đặc nhiệm của Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, lực lượng quần chúng thủ đô (ngành Lao động, Thương binh và Xã hội, Y tế, Đoàn viên thanh niên, Hội Phụ nữ và Hội Cựu chiến binh).

Tham gia tuần hành còn có sự xuất hiện của lực lực lượng quản lý, huấn luyện và sử dụng động vật nghiệp vụ, lực lượng Cảnh sát cơ động kỵ binh và đoàn xe mô hình cổ động.