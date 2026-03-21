Izara Thiên Nga trở thành nghệ sĩ đồng hành cùng Trung Nguyên Legend

Chiều 20/3, ca sĩ trẻ Izara Thiên Nga tổ chức họp báo ra mắt EP “IZARA” tại không gian Coffee Music – Cà phê Thế giới của Trung Nguyên Legend (TP.HCM) với sự tham dự của nhiều nghệ sĩ như Đàm Vĩnh Hưng, Bằng Kiều, Quách Tuấn Du cùng nhà sản xuất âm nhạc 2pillz.

Sự kiện không chỉ giới thiệu sản phẩm âm nhạc mới mà còn đánh dấu bước trưởng thành của Izara Thiên Nga ở tuổi 16, khi nữ ca sĩ chính thức chuyển mình từ hình ảnh “tài năng nhí” sang giai đoạn hoạt động chuyên nghiệp, với định hướng âm nhạc rõ nét hơn.

EP “IZARA” được ra mắt trong không gian Coffee Music – mô hình kết hợp giữa cà phê, âm nhạc và phong cách sống do Trung Nguyên Legend phát triển. Đây được xem là “điểm hẹn văn hóa” mới, nơi kết nối nghệ sĩ với công chúng, lan tỏa cảm hứng sáng tạo và những giá trị sống tích cực.

Ca sĩ trẻ Izara Thiên Nga.

Chia sẻ tại sự kiện, Izara Thiên Nga cho biết: “Ở đây, âm nhạc không chỉ để giải trí mà còn để truyền cảm hứng. Nghệ sĩ không chỉ biểu diễn mà còn có thể kết nối với cộng đồng, còn không gian cà phê cũng trở thành nơi gặp gỡ của cảm xúc và khát vọng.”

Việc lựa chọn Coffee Music để ra mắt EP cũng đánh dấu bước khởi đầu cho hành trình Izara Thiên Nga đồng hành sâu hơn cùng các hoạt động của Trung Nguyên Legend trong năm 2026.

Sự kiện vì thế không chỉ là cột mốc cá nhân của một nghệ sĩ trẻ, mà còn mở ra một hành trình rộng hơn, nơi âm nhạc, văn hóa và tinh thần phụng sự cộng đồng cùng song hành.

Izara Thiên Nga chia sẻ tại sự kiện.

Ngay sau sự kiện, Izara Thiên Nga sẽ tham gia chương trình Hành trình Từ Trái Tim, diễn ra tại TP.HCM (24–26/3), Buôn Ma Thuột (28/3) và Hà Nội (1–3/4). Chương trình hướng tới lan tỏa tri thức, khơi dậy tinh thần lập chí, khởi nghiệp trong thanh niên Việt Nam, với sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ và người nổi tiếng.

Trong khuôn khổ hành trình, Izara sẽ cùng nhiều nghệ sĩ, hoa hậu, á hậu như ca sĩ Uyên Linh, ca sĩ Phạm Anh Khoa, Hoa hậu Kỳ Duyên, Hoa hậu Ngọc Châu, Hoa hậu Phương Linh, Hoa hậu Trúc Linh, Á hậu Phương Anh, Á hậu Cẩm Ly… tham gia giao lưu và trực tiếp ký tặng những cuốn sách thuộc “Tủ sách Nền tảng Đổi đời” - bộ sách do Nhà sáng lập, Chủ tịch Tập đoàn Trung Nguyên Legend tâm huyết tuyển chọn.

Được khởi xướng từ năm 2012, “Hành trình Từ Trái Tim” là một trong những hoạt động cộng đồng tiêu biểu của Trung Nguyên Legend, hướng đến việc lan tỏa tri thức, khơi dậy khát vọng lớn và tinh thần khởi nghiệp trong giới trẻ. Hành trình đã đi qua nhiều tỉnh thành, trao tặng hàng triệu cuốn sách và tổ chức hàng nghìn chương trình giao lưu truyền cảm hứng .

Trong năm 2026, chương trình tiếp tục được mở rộng quy mô, không chỉ phủ khắp các tỉnh thành mà còn hướng tới vùng sâu, vùng xa và dự kiến vươn ra biển đảo Trường Sa, một dấu mốc đặc biệt trong hành trình lan tỏa tri thức và tinh thần cống hiến cho cộng đồng.

Sự kiện ra mắt EP “IZARA” cũng nằm trong chuỗi hoạt động hướng tới kỷ niệm 30 năm hình thành và phát triển (1996–2026) của Trung Nguyên Legend. Trong năm 2026, doanh nghiệp dự kiến tiếp tục mở rộng hệ thống trong và ngoài nước, đồng thời tổ chức nhiều sự kiện văn hóa, nghệ thuật quy mô lớn nhằm lan tỏa giá trị cà phê Việt ra thế giới.