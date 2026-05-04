Sofitel Legend Metropole Hà Nội vào Top 500 khách sạn tốt nhất thế giới năm 2026

Đánh dấu cột mốc kỷ niệm 125 năm thành lập đầy ý nghĩa, Metropole Hà Nội là một trong 12 đại diện hiếm hoi của Việt Nam và là một trong hai khách sạn duy nhất của Thủ đô được vinh danh.

Sofitel Legend Metropole Hà Nội năm thứ sáu liên tiếp được tạp chí Travel + Leisure vinh danh vào danh sách “500 Khách sạn Tốt nhất Thế giới”.

Trong khuôn khổ giải thưởng thường niên “World’s Best” của Travel + Leisure, Top “500 Khách sạn Tốt nhất Thế giới” được công bố trên ấn phẩm tháng 5/2026, từ lâu đã được coi là thước đo chuẩn mực và uy tín bậc nhất trong ngành du lịch quốc tế.

Ông George Koumendakos, Tổng Quản lý khách sạn Sofitel Legend Metropole Hà Nội chia sẻ: “Được vinh danh trong danh sách ‘500 Khách sạn Tốt nhất Thế giới’ của Travel + Leisure là một niềm vinh dự vô cùng lớn. Giải thưởng này chính là nguồn cảm hứng để chúng tôi tiếp tục kiến tạo những trải nghiệm đáng nhớ hơn nữa cho các vị khách quý và cho chính Metropole, nhất là nhân dịp kỷ niệm 125 năm của một di sản và lòng hiếu khách huyền thoại.”

Giải thưởng danh giá này nối dài chuỗi thành tích ấn tượng mà khách sạn vừa đạt được trong năm qua. Metropole Hà Nội gần đây đã được Fodor’s, cẩm nang du lịch uy tín hơn 80 năm tuổi, vinh danh vào Danh sách “100 Khách sạn Tuyệt vời nhất Thế giới” năm 2026.

Metropole Hà Nội là một trong 12 đại diện hiếm hoi của Việt Nam góp mặt trong danh sách danh giá năm 2026.

Năm ngoái, Metropole vinh dự được MICHELIN Guide trao tặng MICHELIN Key danh giá ngay trong lần đầu tiên công bố tại Việt Nam. Tạp chí Business Traveller cũng xướng tên Sofitel Legend Metropole Hà Nội là một trong những “Khách sạn dành cho doanh nhân hàng đầu khu vực châu Á – Thái Bình Dương năm 2025”, và Robb Report Hong Kong ghi nhận Metropole là “Khách sạn lịch sử mang tính biểu tượng” trong danh sách “Best of the Best 2026”.

Cũng trong năm qua, Metropole Hà Nội được Travel + Leisure trao tặng danh hiệu “Khách sạn trong Thành phố hàng đầu Việt Nam” trong giải thường niên Travel + Leisure Luxury Awards Asia-Pacific 2025. Metropole Hà Nội cũng là khách sạn duy nhất của Việt Nam được tạp chí du lịch nổi tiếng của Mỹ Condé Nast Traveler vinh danh là một trong 72 khách sạn và khu nghỉ dưỡng tốt nhất thế giới trong Danh sách Vàng - The Gold List 2025.