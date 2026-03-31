Fairmont Hà Nội chính thức khai trương

Lê Giang

14:57 | 31/03/2026
Được phát triển bởi Tập đoàn GELEX và vận hành bởi Fairmont Hotels & Resorts, khách sạn hướng tới trở thành biểu tượng mới của phong cách sống và dịch vụ cao cấp tại Hà Nội.
63 khách sạn Mường Thanh rực sắc đỏ sao vàng mừng 80 năm Quốc khánh 2/9 P.H.E. Show 2025 đang diễn ra tại khách sạn Saigon Prince, TP.HCM Alma Resort được vinh danh là ‘Khách sạn Gia đình Tốt nhất Việt Nam’

Fairmont Hà Nội, điểm đến mới của chuỗi khách sạn Fairmont Hotels & Resorts, chính thức khai trương ngày 30/3 tại Hà Nội. Cột mốc đặc biệt này đánh dấu thời điểm khách sạn đầu tiên của thương hiệu Fairmont Hotels & Resorts có mặt tại Việt Nam.

Fairmont Hà Nội vươn mình giữa trung tâm sôi động của khu Phố cổ.

Sự kiện quy tụ các đại diện cơ quan ban ngành, các đại diện quốc tế từ Fairmont Hotels & Resorts và ban lãnh đạo Tập đoàn GELEX, cùng chứng kiến bước chuyển mình của Hà Nội trên bản đồ du lịch cao cấp toàn cầu.

Ông Omer Acar, Tổng Giám đốc Điều hành Fairmont Hotels & Resorts chia sẻ : “Sự kiện khai trương Fairmont Hà Nội là một cột mốc đặc biệt quan trọng đối với chúng tôi, đánh dấu sự ra mắt lần đầu tiên của Fairmont Hotels & Resorts tại Việt Nam."

“Các khách sạn Fairmont luôn là tâm điểm giao thoa văn hoá - xã hội tại mỗi điểm đến nơi chúng tôi hiện diện. Ở đó, du khách và cộng đồng địa phương cùng kết nối và tận hưởng, tạo nên tinh thần cộng đồng sống động trong những không gian giàu bản sắc.

Hà Nội, với chiều sâu văn hoá riêng biệt và nguồn năng lượng đầy cuốn hút, là địa điểm lý tưởng để chúng tôi kế thừa và nâng tầm trải nghiệm nghỉ dưỡng, góp phần vào hành trình đưa thành phố trở thành điểm đến xa xỉ hàng đầu châu Á. Từ trải nghiệm ẩm thực đẳng cấp quốc tế đến không gian chăm sóc sức khỏe thư thái, Fairmont Hà Nội được thiết kế như một điểm hẹn đích thực. Không chỉ là một khách sạn, Fairmont Hà Nội còn là tâm điểm đầy cuốn hút giữa lòng thành phố, nơi chúng tôi mong chờ sẽ cùng các vị khách tạo nên những khoảnh khắc đặc biệt.”

“Fairmont Hà Nội được định hướng không chỉ là một dự án khách sạn, mà còn là một biểu tượng mới của chuẩn mực sống và trải nghiệm đẳng cấp. Chúng tôi kỳ vọng nơi đây sẽ trở thành điểm đến khơi nguồn những trải nghiệm mang tính biểu tượng, góp phần nâng tầm vị thế của Hà Nội trên bản đồ du lịch và dịch vụ cao cấp của khu vực”. Đại diện chủ sở hữu, ông Lê Tuấn Anh, Phó tổng giám đốc Tập đoàn GELEX chia sẻ.

Ông Omer Acar, Tổng Giám đốc Điều hành Fairmont Hotels & Resorts phát biểu khai mạc tại lễ khai trương khách sạn Fairmont Hà Nội.

Sự kiện khai trương được kiến tạo như một hành trình giàu cảm xúc qua đó thể hiện triết lý thiết kế trải nghiệm của Fairmont Hà Nội. Lấy cảm hứng từ dòng chảy phù sa sông Hồng và chiều sâu di sản Thăng Long, sự kiện tái hiện cách khách sạn gợi mở cuộc đối thoại giữa giá trị truyền thống và vẻ thanh lịch hiện đại trong một tổng thể liền mạch.

Không chỉ là một buổi lễ, sự kiện đánh dấu sự hoàn thiện trong tầm nhìn của khách sạn về một chốn nghỉ dưỡng tĩnh tại ngay giữa nhịp sống sôi động của Thủ đô, nơi mang trong mình những sắc thái văn hóa truyền thống được diễn giải bằng ngôn ngữ đương đại.

Fairmont Hà Nội mang đến những dịch vụ được tuyển chọn kỹ lưỡng cùng sự tiện nghi vượt trội, được thiết kế tỉ mỉ để tái định nghĩa phân khúc cao cấp tại Việt Nam.

Ông Jean-François Brun, Tổng Quản lý Fairmont Hà Nội chia sẻ tại sự kiện khai trương.

Fairmont Hà Nội sở hữu 241 phòng nghỉ được thiết kế tinh tế, bao gồm 38 phòng Fairmont Gold và 12 phòng suite rộng rãi. Mỗi không gian là một chốn nghỉ ngơi tĩnh tại, nơi sự thanh lịch được thể hiện một cách tự nhiên, với tầm nhìn hướng ra Phố cổ, đường chân trời thành phố hoặc khu vườn nội khu – mang đến trải nghiệm lưu trú trọn vẹn.

8 nhà hàng, quầy bar và lounge tại khách sạn đưa du khách vào hành trình ẩm thực đầy phong phú. Từ di sản ẩm thực Việt Nam được diễn giải theo ngôn ngữ đương đại của Bếp trưởng Luke Nguyễn tại Trần Dynasty, những phong vị Nhật Bản tinh tuyển tại Hiryu, đến tinh thần Ý đầy sức sống của Bếp trưởng sao Michelin Nicolas Isnard tại Bacco – mỗi điểm đến đều là một tâm điểm giao thoa văn hóa – xã hội, nơi vị giác và cảm xúc cùng thăng hoa. Du khách cũng có thể tận hưởng những khoảnh khắc thư thái tại Pool Terrace & Bar, song hành cùng không gian ấm cúng tại 10 Central, YY Bar và Fairmont Gold Lounge – mỗi điểm đến mang một sắc thái riêng, được chăm chút trong từng chi tiết.

Nhà hàng Nhật Bản Hiryu tại Fairmont Hà Nội.

Cirua. Spa. Fitness. Wellness Club mang đến một không gian chăm sóc sức khỏe toàn diện. Du khách có thể đắm mình trong các liệu trình thủy trị liệu và nhiệt trị liệu đặc trưng, mang đến sự phục hồi sâu cho cơ thể. Song song với đó, phòng tập thể hình hiện đại mở ra hành trình tái tạo năng lượng và cân bằng nội tại, được thiết kế để nuôi dưỡng sức khỏe một cách toàn diện.

Fairmont Hà Nội giới thiệu hệ thống không gian sự kiện quy mô lớn, linh hoạt cho mọi quy mô và tính chất chương trình, nâng tầm mọi khoảnh khắc đáng nhớ cho du khách. Tâm điểm là phòng đại tiệc lớn nhất khu vực Hoàn Kiếm – không gian không cột tráng lệ rộng hơn 1.100m². Bổ trợ cho không gian chủ đạo này là chuỗi phòng tiệc sang trọng và các phòng họp đón sáng tự nhiên, tạo nên một tổ hợp sự kiện linh hoạt và ấn tượng. Sở hữu trung tâm MICE với tổng diện tích lên đến hơn 4.000 m², Fairmont Hà Nội khẳng định vị thế của khách sạn như một điểm đến hàng đầu cho những dấu ấn văn hóa đáng nhớ và các hội nghị tầm vóc.

Cirua Spa. Fitness. Wellness Club tại Fairmont Hà Nội.

Với sự kiện khai trương, Fairmont Hà Nội chính thức mở ra một chương mới đầy dấu ấn cho phân khúc hạng sang tại Việt Nam với định vị “The Modern Heartbeat of Hanoi” – nơi di sản và đổi mới cùng song hành, văn hóa được tôn vinh một cách sống động, và mỗi vị khách trở thành một phần của câu chuyện lớn hơn, phát triển không ngừng.

Ông Jean-François Brun, Tổng Quản lý Fairmont Hà Nội chia sẻ. “Fairmont Hà Nội là khách sạn đầu tiên của thương hiệu tại Việt Nam, chúng tôi tự hào được kế thừa giá trị di sản nghìn năm của thành phố, dệt nên chương tiếp theo của phân khúc khách sạn hạng sang trong một tổng thể thanh lịch đương đại.

Cột mốc này góp phần tái định nghĩa trải nghiệm sang trọng tại Thủ đô, và Fairmont Hà Nội vinh dự kiến tạo một không gian nơi di sản giao thoa, tạo nên những khoảnh khắc ý nghĩa, bền lâu cho mỗi vị khách.”

Alma Resort được vinh danh là ‘Khách sạn Gia đình Tốt nhất Việt Nam’

Alma Resort được vinh danh là ‘Khách sạn Gia đình Tốt nhất Việt Nam’

P.H.E. Show 2025 đang diễn ra tại khách sạn Saigon Prince, TP.HCM

P.H.E. Show 2025 đang diễn ra tại khách sạn Saigon Prince, TP.HCM

Có thể bạn quan tâm

Đấu Trường Chân Lý mùa 17:

Đấu Trường Chân Lý mùa 17: 'Lãnh Địa Thần Thánh' sắp ra mắt máy chủ thử nghiệm

Game news
Đấu Trường Chân Lý mùa 17, mang tên “Lãnh Địa Thần Thánh”, dự kiến ra mắt trên máy chủ thử nghiệm vào ngày 31/3/2026.
Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì Hội nghị Quân ủy Trung ương , triển khai nhiệm vụ năm 2026

Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì Hội nghị Quân ủy Trung ương , triển khai nhiệm vụ năm 2026

Cuộc sống số
Sáng 30/3/2026, tại Hà Nội, Quân ủy Trung ương tổ chức hội nghị xem xét, thông qua nội dung bổ sung, hoàn thiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XII (nhiệm kỳ 2025-2030) và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
Du khách Việt sành ăn hàng đầu châu Á

Du khách Việt sành ăn hàng đầu châu Á

Chuyển động số
Theo đó, báo cáo Triển vọng Du lịch 2026 của Agoda cho thấy du khách Việt xếp thứ hai khu vực về mức độ ưu tiên trải nghiệm món ăn địa phương khi lựa chọn điểm đến.
Trung Nguyên Legend tiếp tục lan tỏa tinh thần khởi nghiệp qua

Trung Nguyên Legend tiếp tục lan tỏa tinh thần khởi nghiệp qua 'Hành trình Từ Trái Tim'

Cuộc sống số
Chuỗi hoạt động cộng đồng quy mô lớn của Trung Nguyên Legend không chỉ trao tri thức mà còn thúc đẩy tư duy khởi nghiệp, góp phần xây dựng thế hệ thanh niên có năng lực và khát vọng phát triển.
Kỷ niệm 680 năm ngày mất Trạng nguyên Mạc Đĩnh Chi

Kỷ niệm 680 năm ngày mất Trạng nguyên Mạc Đĩnh Chi

Cuộc sống số
Ngày 28/3, tại Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám phối hợp với Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam và Ban liên lạc họ Mạc tại Hà Nội tổ chức Lễ kỷ niệm 680 năm ngày mất Trạng nguyên Mạc Đĩnh Chi (1346–2026).
Trải nghiệm Sony WF-1000XM6: Thiết kế mới, đeo thoải mái hơn và chống ồn tốt hơn

Sony trẻ hóa sản phẩm bằng dòng tai nghe Sony Clip WF-LC900

TV Samsung Micro RGB đạt hai chứng nhận an toàn mắt từ VDE, sắp về Việt Nam

Apple khai tử Mac Pro, khép lại kỷ nguyên máy trạm dạng tháp sau hai thập kỷ

Sinh viên RMIT thực hành tấn công mạng trong môi trường giả lập

Google AI Studio khẳng định vị thế công cụ phát triển trí tuệ nhân tạo tối ưu

Bluesky ra mắt Attie: Ứng dụng AI cho phép cá nhân hóa nội dung mạng xã hội

Nhà đầu tư cá nhân chịu thuế 0,1% trên giá chuyển nhượng tài sản mã hóa

Hợp tác khoa học xã hội, hướng tới giải quyết vấn đề của Thủ đô

Thủ tướng dự lễ khánh thành Trung tâm Vũ trụ Việt Nam và Diễn đàn vũ trụ Việt Nam - Nhật Bản

Sinh viên RMIT thực hành tấn công mạng trong môi trường giả lập

Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 nhận Huân chương Hồ Chí Minh, kỷ niệm 75 năm sáng lập

Panasonic khai trương HVAC Innovation Center 800m² đầu tiên tại Việt Nam

BUV lọt top 200 đại học tốt nhất thế giới ngành Nghệ thuật và Thiết kế

Chứng khoán 30/3/2026: Lãi suất và dầu thô đẩy VN-Index mất 10 điểm

Ra mắt Liên minh Cà phê Toàn cầu, hướng tới phát triển bền vững ngành cà phê

Dòng tiền bùng nổ, thị trường xác lập xu hướng tăng mới: Cơ hội mở rộng ở nhóm công nghệ, bán lẻ, logistics và tài chính

Giá vàng hôm nay 27/3: Đồng loạt lao dốc, nhà đầu tư đối mặt rủi ro lớn

ABBank tung bộ giải pháp tài chính toàn diện cho hộ kinh doanh và cá nhân

Đà Nẵng đề xuất chi đến 1 tỷ đồng/năm hút nhân lực công nghệ số

Tập đoàn Dabaco Việt Nam ra mắt nhận diện thương hiệu mới, đặt mục tiêu 1,5 tỷ USD

Nestlé MILO đồng hành cùng Tiền Phong Marathon năm thứ 11 liên tiếp

Omoda C5 SHS-H ra mắt tại Việt Nam, giá từ 599 triệu đồng

Câu chuyện cấm xe bán tải nội đô: Cần hiểu đúng và lắng nghe từ thực tiễn

Huyndai Stargazer 2026 chính thức ra mắt thị trường Việt Nam

Hyundai Palisade 2026 bắt đầu nhận cọc tại Việt Nam

Đấu Trường Chân Lý mùa 17: 'Lãnh Địa Thần Thánh' sắp ra mắt máy chủ thử nghiệm

Avatar Legends: The Fighting Game ra mắt toàn cầu, bom tấn đối kháng đầy hứa hẹn 2026

Esports Nations Cup 2026: Khẳng định vị thế Việt Nam trên trường quốc tế

Nintendo ra mắt Switch 2 phiên bản pin rời tại thị trường Châu Âu