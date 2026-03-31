Fairmont Hà Nội chính thức khai trương

Fairmont Hà Nội, điểm đến mới của chuỗi khách sạn Fairmont Hotels & Resorts, chính thức khai trương ngày 30/3 tại Hà Nội. Cột mốc đặc biệt này đánh dấu thời điểm khách sạn đầu tiên của thương hiệu Fairmont Hotels & Resorts có mặt tại Việt Nam.

Fairmont Hà Nội vươn mình giữa trung tâm sôi động của khu Phố cổ.

Sự kiện quy tụ các đại diện cơ quan ban ngành, các đại diện quốc tế từ Fairmont Hotels & Resorts và ban lãnh đạo Tập đoàn GELEX, cùng chứng kiến bước chuyển mình của Hà Nội trên bản đồ du lịch cao cấp toàn cầu.

Ông Omer Acar, Tổng Giám đốc Điều hành Fairmont Hotels & Resorts chia sẻ : “Sự kiện khai trương Fairmont Hà Nội là một cột mốc đặc biệt quan trọng đối với chúng tôi, đánh dấu sự ra mắt lần đầu tiên của Fairmont Hotels & Resorts tại Việt Nam."

“Các khách sạn Fairmont luôn là tâm điểm giao thoa văn hoá - xã hội tại mỗi điểm đến nơi chúng tôi hiện diện. Ở đó, du khách và cộng đồng địa phương cùng kết nối và tận hưởng, tạo nên tinh thần cộng đồng sống động trong những không gian giàu bản sắc.

Hà Nội, với chiều sâu văn hoá riêng biệt và nguồn năng lượng đầy cuốn hút, là địa điểm lý tưởng để chúng tôi kế thừa và nâng tầm trải nghiệm nghỉ dưỡng, góp phần vào hành trình đưa thành phố trở thành điểm đến xa xỉ hàng đầu châu Á. Từ trải nghiệm ẩm thực đẳng cấp quốc tế đến không gian chăm sóc sức khỏe thư thái, Fairmont Hà Nội được thiết kế như một điểm hẹn đích thực. Không chỉ là một khách sạn, Fairmont Hà Nội còn là tâm điểm đầy cuốn hút giữa lòng thành phố, nơi chúng tôi mong chờ sẽ cùng các vị khách tạo nên những khoảnh khắc đặc biệt.”

“Fairmont Hà Nội được định hướng không chỉ là một dự án khách sạn, mà còn là một biểu tượng mới của chuẩn mực sống và trải nghiệm đẳng cấp. Chúng tôi kỳ vọng nơi đây sẽ trở thành điểm đến khơi nguồn những trải nghiệm mang tính biểu tượng, góp phần nâng tầm vị thế của Hà Nội trên bản đồ du lịch và dịch vụ cao cấp của khu vực”. Đại diện chủ sở hữu, ông Lê Tuấn Anh, Phó tổng giám đốc Tập đoàn GELEX chia sẻ.

Ông Omer Acar, Tổng Giám đốc Điều hành Fairmont Hotels & Resorts phát biểu khai mạc tại lễ khai trương khách sạn Fairmont Hà Nội.

Sự kiện khai trương được kiến tạo như một hành trình giàu cảm xúc qua đó thể hiện triết lý thiết kế trải nghiệm của Fairmont Hà Nội. Lấy cảm hứng từ dòng chảy phù sa sông Hồng và chiều sâu di sản Thăng Long, sự kiện tái hiện cách khách sạn gợi mở cuộc đối thoại giữa giá trị truyền thống và vẻ thanh lịch hiện đại trong một tổng thể liền mạch.

Không chỉ là một buổi lễ, sự kiện đánh dấu sự hoàn thiện trong tầm nhìn của khách sạn về một chốn nghỉ dưỡng tĩnh tại ngay giữa nhịp sống sôi động của Thủ đô, nơi mang trong mình những sắc thái văn hóa truyền thống được diễn giải bằng ngôn ngữ đương đại.

Fairmont Hà Nội mang đến những dịch vụ được tuyển chọn kỹ lưỡng cùng sự tiện nghi vượt trội, được thiết kế tỉ mỉ để tái định nghĩa phân khúc cao cấp tại Việt Nam.

Ông Jean-François Brun, Tổng Quản lý Fairmont Hà Nội chia sẻ tại sự kiện khai trương.

Fairmont Hà Nội sở hữu 241 phòng nghỉ được thiết kế tinh tế, bao gồm 38 phòng Fairmont Gold và 12 phòng suite rộng rãi. Mỗi không gian là một chốn nghỉ ngơi tĩnh tại, nơi sự thanh lịch được thể hiện một cách tự nhiên, với tầm nhìn hướng ra Phố cổ, đường chân trời thành phố hoặc khu vườn nội khu – mang đến trải nghiệm lưu trú trọn vẹn.

8 nhà hàng, quầy bar và lounge tại khách sạn đưa du khách vào hành trình ẩm thực đầy phong phú. Từ di sản ẩm thực Việt Nam được diễn giải theo ngôn ngữ đương đại của Bếp trưởng Luke Nguyễn tại Trần Dynasty, những phong vị Nhật Bản tinh tuyển tại Hiryu, đến tinh thần Ý đầy sức sống của Bếp trưởng sao Michelin Nicolas Isnard tại Bacco – mỗi điểm đến đều là một tâm điểm giao thoa văn hóa – xã hội, nơi vị giác và cảm xúc cùng thăng hoa. Du khách cũng có thể tận hưởng những khoảnh khắc thư thái tại Pool Terrace & Bar, song hành cùng không gian ấm cúng tại 10 Central, YY Bar và Fairmont Gold Lounge – mỗi điểm đến mang một sắc thái riêng, được chăm chút trong từng chi tiết.

Nhà hàng Nhật Bản Hiryu tại Fairmont Hà Nội.

Cirua. Spa. Fitness. Wellness Club mang đến một không gian chăm sóc sức khỏe toàn diện. Du khách có thể đắm mình trong các liệu trình thủy trị liệu và nhiệt trị liệu đặc trưng, mang đến sự phục hồi sâu cho cơ thể. Song song với đó, phòng tập thể hình hiện đại mở ra hành trình tái tạo năng lượng và cân bằng nội tại, được thiết kế để nuôi dưỡng sức khỏe một cách toàn diện.

Fairmont Hà Nội giới thiệu hệ thống không gian sự kiện quy mô lớn, linh hoạt cho mọi quy mô và tính chất chương trình, nâng tầm mọi khoảnh khắc đáng nhớ cho du khách. Tâm điểm là phòng đại tiệc lớn nhất khu vực Hoàn Kiếm – không gian không cột tráng lệ rộng hơn 1.100m². Bổ trợ cho không gian chủ đạo này là chuỗi phòng tiệc sang trọng và các phòng họp đón sáng tự nhiên, tạo nên một tổ hợp sự kiện linh hoạt và ấn tượng. Sở hữu trung tâm MICE với tổng diện tích lên đến hơn 4.000 m², Fairmont Hà Nội khẳng định vị thế của khách sạn như một điểm đến hàng đầu cho những dấu ấn văn hóa đáng nhớ và các hội nghị tầm vóc.

Cirua Spa. Fitness. Wellness Club tại Fairmont Hà Nội.

Với sự kiện khai trương, Fairmont Hà Nội chính thức mở ra một chương mới đầy dấu ấn cho phân khúc hạng sang tại Việt Nam với định vị “The Modern Heartbeat of Hanoi” – nơi di sản và đổi mới cùng song hành, văn hóa được tôn vinh một cách sống động, và mỗi vị khách trở thành một phần của câu chuyện lớn hơn, phát triển không ngừng.

Ông Jean-François Brun, Tổng Quản lý Fairmont Hà Nội chia sẻ. “Fairmont Hà Nội là khách sạn đầu tiên của thương hiệu tại Việt Nam, chúng tôi tự hào được kế thừa giá trị di sản nghìn năm của thành phố, dệt nên chương tiếp theo của phân khúc khách sạn hạng sang trong một tổng thể thanh lịch đương đại.

Cột mốc này góp phần tái định nghĩa trải nghiệm sang trọng tại Thủ đô, và Fairmont Hà Nội vinh dự kiến tạo một không gian nơi di sản giao thoa, tạo nên những khoảnh khắc ý nghĩa, bền lâu cho mỗi vị khách.”