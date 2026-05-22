L’Oréal khởi động Big Bang 2026 tại Việt Nam, tìm kiếm startup công nghệ làm đẹp

Cuộc thi hướng tới tìm kiếm các startup sở hữu giải pháp đổi mới trong lĩnh vực công nghệ làm đẹp, thương mại điện tử tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI), hệ sinh thái sáng tạo nội dung và phát triển bền vững.

Theo ban tổ chức, Big Bang hiện là cuộc thi đổi mới mở về công nghệ làm đẹp có quy mô lớn nhất khu vực SAPMENA. Sau ba năm triển khai, chương trình đã vinh danh nhiều startup đến từ Úc, Singapore, Ấn Độ và UAE, đồng thời hỗ trợ triển khai các dự án thương mại thực tế cùng những thương hiệu toàn cầu của L’Oréal.

Các startup tham gia Big Bang 2026 sẽ trải qua nhiều vòng đánh giá từ tháng 5 đến tháng 11/2026 để cạnh tranh cơ hội triển khai dự án thí điểm được tài trợ toàn phần với một trong 40 thương hiệu quốc tế của L’Oréal.

Đặc biệt, các đội chiến thắng tại vòng chung kết khu vực SAPMENA sẽ có cơ hội mở rộng quy mô tại 35 thị trường tăng trưởng cao, đồng thời nhận được chương trình cố vấn chiến lược kéo dài một năm từ lãnh đạo cấp cao của tập đoàn và các đối tác.

Tập trung vào AI, sáng tạo nội dung và kinh tế tuần hoàn

Năm 2026, cuộc thi Big Bang tập trung vào 5 nhóm giải pháp chiến lược gồm:

Tăng cường (AR/VR), hoặc cá nhân hóa hành trình tương tác của khách hàng: Tìm kiếm các giải pháp nâng tầm trải nghiệm mua sắm đa kênh (O+O), ứng dụng thực tế ảo/thực tế tăng cường (AR/VR), hoặc cá nhân hóa hành trình tương tác của khách hàng;

Nhà sáng tạo Nội dung & Tiếp thị liên kết (Creators & Affiliates): Các nền tảng và công cụ hỗ trợ quản lý hệ sinh thái nhà sáng tạo nội dung, tối ưu hóa thương mại mạng xã hội (social commerce) và tự động hóa các chiến dịch tiếp thị liên kết;

Thương mại Tích hợp Trí tuệ Nhân tạo (AI-Powered Commerce): Ứng dụng Generative AI và Machine Learning để dự báo xu hướng tiêu dùng, cá nhân hóa đề xuất sản phẩm, định giá tự động và nâng cao hiệu quả thương mại điện tử;

Khoa học vì Sắc đẹp (Science for Beauty): Các đột phá trong công nghệ sinh học, công nghệ vật liệu mới, hoặc các công cụ chẩn đoán sức khỏe làn da/mái tóc mang lại hiệu quả làm đẹp vượt trội và cá nhân hóa;

Đổi mới vì Cộng đồng (Innovation for Good): Các giải pháp công nghệ thúc đẩy nền kinh tế tuần hoàn (vật liệu tái chế), phát triển bền vững, minh bạch chuỗi cung ứng và công nghệ hướng tới sự đa dạng, hòa nhập.

Theo dữ liệu từ NielsenIQ, gần một nửa người tiêu dùng hiện nay đang tiếp cận các đề xuất làm đẹp từ Generative AI, cho thấy AI đang trở thành xu hướng quan trọng của ngành công nghiệp làm đẹp toàn cầu.

Ông Vismay Sharma, Chủ tịch L’Oréal khu vực SAPMENA nhận định khu vực này đang nổi lên như một “Thung lũng Silicon” mới của ngành Beauty Tech nhờ tốc độ phát triển mạnh của thương mại kỹ thuật số và nền kinh tế sáng tạo.

Việt Nam được kỳ vọng trở thành điểm sáng Beauty Tech

Đại diện Ban Giám đốc L’Oréal Việt Nam cho biết: “Việt Nam sở hữu một hệ sinh thái khởi nghiệp năng động với nhiều nhân sự công nghệ chất lượng cao. Thông qua Big Bang 2026, L’Oréal Việt Nam mong muốn tạo bệ phóng cho các tài năng công nghệ trong nước, giúp các giải pháp 'Make in Vietnam' giải quyết được bài toán thực tiễn của ngành bán lẻ, làm đẹp và vươn ra biển lớn."

Thông qua Big Bang 2026, L’Oréal kỳ vọng tạo cơ hội cho các startup “Make in Vietnam” phát triển giải pháp công nghệ phục vụ ngành bán lẻ và làm đẹp, đồng thời mở rộng ra thị trường quốc tế.

Trong năm 2025, cuộc thi đã chứng kiến sự thành công của nhiều startup trong việc giải quyết các bài toán khó của ngành. Tiêu biểu như Heatseeker (Úc) với công cụ phân tích dữ liệu thị trường theo thời gian thực; Halo AI (UAE) với giải pháp kết nối influencer bằng AI; hay Wubble AI (Singapore) cung cấp giải pháp âm nhạc tuân thủ bản quyền sở hữu trí tuệ cho các chiến dịch toàn cầu.

Theo kế hoạch, Big Bang 2026 sẽ nhận hồ sơ đăng ký đến hết ngày 3/7/2026. Chung kết khu vực Đông Nam Á dự kiến diễn ra trong giai đoạn tháng 8 - 9/2026, trong khi vòng chung kết toàn khu vực SAPMENA sẽ tổ chức tại Singapore vào tháng 11/2026.