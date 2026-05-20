TikToker 9 triệu fan có tên thật là Eidan Sanker, thường được biết đến trên mạng xã hội với biệt danh Master Sanker. Anh là nhà sáng tạo nội dung người Israel, sinh năm 1995. Master Sanker nổi tiếng với content khoe tiền vàng, độ giàu có.

TikToker 9 triệu fan lên tiếng vụ “dàn dựng” tặng iPhone 17 ở Hồ Gươm

Clip tặng iPhone 17 tại khu vực Hồ Gươm đang trở thành một trong những nội dung gây tranh cãi mạnh trên mạng xã hội những ngày gần đây. Video ghi lại cảnh một TikToker sở hữu hơn 9 triệu người theo dõi bất ngờ trao chiếc điện thoại được giới thiệu là iPhone 17 cho người qua đường, thu hút lượng tương tác lớn chỉ sau thời gian ngắn.

Nhiều tài khoản mạng xã hội sau đó đặt nghi vấn clip đã được dàn dựng nhằm tạo hiệu ứng lan truyền, thay vì là tình huống ngẫu nhiên như nội dung thể hiện. Một số bình luận cho rằng người nhận quà có biểu cảm “quá tự nhiên”, trong khi góc máy và cách triển khai video mang màu sắc của một kịch bản được chuẩn bị trước.

Trước phản ứng từ cộng đồng mạng, TikToker này đã lên tiếng phủ nhận việc cố tình “diễn” để câu tương tác. Người này cho biết clip được thực hiện với mục đích tạo nội dung giải trí, đồng thời khẳng định món quà là thật và không có sự sắp đặt như nhiều ý kiến suy diễn.

Dù vậy, tranh cãi không dừng lại ở câu chuyện chiếc điện thoại có được trao thật hay không. Nhiều người dùng mạng xã hội bắt đầu đặt câu hỏi rộng hơn về ranh giới giữa “nội dung giải trí” và “nội dung đánh lừa cảm xúc” trên các nền tảng video ngắn hiện nay.

Master Sanker nổi tiếng với các video “tặng quà bất ngờ” cho người lạ, thường xuất hiện cùng siêu xe, tiền mặt hoặc các thiết bị công nghệ đắt tiền như iPhone. Hiện tài khoản TikTok của anh có hơn 9 triệu người theo dõi, trong khi YouTube đạt hơn 13 triệu lượt đăng ký. Phong cách nội dung của Master Sanker chủ yếu xoay quanh các tình huống tương tác đường phố, thử lòng người lạ và các video mang màu sắc “đại gia mạng xã hội”. Tuy nhiên, anh cũng nhiều lần vướng tranh cãi tại một số quốc gia vì nghi vấn dàn dựng nội dung để tăng tương tác.

Nội dung viral ngày càng khó phân biệt thật giả

Các video tặng quà bất ngờ, thử lòng người lạ hay “social experiment” đã trở thành công thức quen thuộc trên TikTok, YouTube và Facebook Reels. Điểm chung của các nội dung này là đánh mạnh vào cảm xúc tức thời, tạo sự tò mò và thúc đẩy người xem chia sẻ.

Tuy nhiên, cùng với sự phát triển của AI chỉnh sửa hình ảnh, kỹ thuật dựng video nhanh và thuật toán ưu tiên nội dung giàu cảm xúc, người xem ngày càng khó phân biệt đâu là tình huống tự nhiên, đâu là nội dung được xây dựng theo kịch bản.

Ở góc độ nền tảng số, các clip gây tranh cãi thường lại có lợi thế lớn về lượt xem. Thuật toán ưu tiên thời gian xem, tỷ lệ bình luận và mức độ tranh luận khiến nhiều video “nửa thật nửa diễn” dễ bùng nổ tương tác hơn nội dung thông thường.

Một chuyên gia truyền thông số nhận định, mạng xã hội hiện bước vào giai đoạn mà “độ chân thực” trở thành yếu tố bị thử thách mạnh nhất. Người dùng không còn chỉ xem nội dung để giải trí, mà còn liên tục đặt câu hỏi liệu họ có đang bị dẫn dắt cảm xúc hay không.

Người xem ngày càng khắt khe với nhà sáng tạo nội dung

Vụ việc của TikToker 9 triệu fan cho thấy áp lực lớn mà các nhà sáng tạo nội dung đang đối mặt. Khi quy mô người theo dõi càng lớn, cộng đồng càng đòi hỏi tính minh bạch cao hơn trong cách sản xuất video.

Sự việc được team qua đường ở Việt Nam ghi lại (Ảnh chụp màn hình/ @duchieucover).

Không ít ý kiến cho rằng nếu clip có yếu tố dàn dựng, nhà sáng tạo nên ghi chú rõ đây là “nội dung tái hiện” hoặc “video có kịch bản”. Điều này giúp tránh hiểu nhầm và hạn chế tranh cãi không cần thiết.

Ngược lại, cũng có quan điểm cho rằng người xem đang quá khắt khe với nội dung giải trí trên mạng xã hội. Theo nhóm ý kiến này, điều quan trọng là video có tạo năng lượng tích cực hay không, thay vì buộc mọi tình huống phải hoàn toàn ngẫu nhiên.

Dù đúng hay sai, vụ tranh cãi quanh clip tặng iPhone 17 cho thấy một thực tế mới của môi trường số: càng viral, nội dung càng bị soi xét. Trong thời đại mà một video vài chục giây có thể tiếp cận hàng triệu người, câu chuyện về niềm tin và tính xác thực đang trở thành áp lực thường trực với mọi nhà sáng tạo nội dung.