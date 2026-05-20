Blackstone rót 5 tỷ USD xây hạ tầng AI cùng Google

Logo Google Cloud được hiển thị trên một khối kỹ thuật số độ phân giải cao tại lối vào gian hàng của Google trong Đại hội Di động Thế giới (Mobile World Congress) ở Barcelona, ​​Tây Ban Nha, vào ngày 5/3 /2026. Tại sự kiện năm 2026, Google Cloud giới thiệu những phát triển của mình trong “Kỷ nguyên Trí tuệ Nhân tạo” bằng cách ra mắt các giải pháp Trí tuệ Nhân tạo Tác nhân (Agentic AI) mới cho ngành viễn thông, được hỗ trợ bởi mô hình Gemini 3.1 Pro và Vertex AI Agent Builder. Ảnh: Getty.

Blackstone đặt cược lớn vào hạ tầng AI

Blackstone sẽ đầu tư 5 tỷ USD vốn chủ sở hữu vào một công ty hạ tầng trí tuệ nhân tạo mới tại Mỹ, hợp tác cùng Google. Thông tin được tập đoàn quản lý tài sản có trụ sở tại New York công bố ngày 19/5.

Theo kế hoạch, Google sẽ cung cấp các bộ xử lý tensor TPU cho liên doanh này. Đây là dòng chip do Google tự phát triển để xử lý các tác vụ AI với hiệu suất cao hơn trong một số ứng dụng chuyên biệt.

Blackstone cho biết công ty mới sẽ đưa vào vận hành 500 megawatt công suất điện toán AI đầu tiên vào năm 2027 và tiếp tục mở rộng trong các giai đoạn tiếp theo. Quy mô này tương đương nhiều trung tâm dữ liệu AI cỡ lớn cộng lại, cho thấy tham vọng xây dựng hạ tầng phục vụ các mô hình AI thế hệ mới.

Jon Gray, Chủ tịch kiêm CEO Blackstone, nhận định nhu cầu điện toán AI toàn cầu đang tăng nhanh chưa từng có và hạ tầng hiện tại chưa đáp ứng đủ tốc độ mở rộng của thị trường.

Liên doanh mới sẽ do Benjamin Treynor Sloss, cựu lãnh đạo chương trình tại Google, điều hành. Blackstone chưa công bố tên chính thức cũng như tỷ lệ sở hữu của các bên tham gia.

Theo Wall Street Journal, Blackstone sẽ nắm cổ phần chi phối trong công ty này. Một số địa điểm xây dựng trung tâm dữ liệu đã được xác định và đang trong quá trình phát triển.

TPU của Google tăng sức ép lên Nvidia

Thỏa thuận giữa Blackstone và Google phản ánh cuộc cạnh tranh ngày càng mạnh trong thị trường chip AI toàn cầu.

Trong nhiều năm, Nvidia gần như thống trị lĩnh vực phần cứng AI nhờ GPU, dòng chip ban đầu được thiết kế để xử lý đồ họa nhưng sau đó trở thành nền tảng cho huấn luyện mô hình AI quy mô lớn.

Sau khi ChatGPT bùng nổ cuối năm 2022, nhu cầu GPU tăng mạnh, đưa Nvidia trở thành công ty có giá trị vốn hóa lớn nhất thế giới vào năm 2024.

Tuy nhiên, Google đang theo đuổi chiến lược giảm phụ thuộc vào Nvidia bằng việc phát triển TPU nội bộ. Công ty bắt đầu phát triển TPU từ năm 2015 và hiện dùng dòng chip này để vận hành mô hình Gemini.

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Không giống GPU vốn phục vụ nhiều mục đích tính toán khác nhau, TPU được Google tối ưu cho các tác vụ AI chuyên biệt. Điều này giúp tăng hiệu suất và giảm chi phí trong một số ứng dụng như AI tác nhân hay xử lý mô hình ngôn ngữ lớn.

Ngoài Google, Anthropic và Citadel Securities cũng đang sử dụng TPU trong hệ thống AI của họ.

Amazon Web Services cũng phát triển chip AI riêng, cho thấy các tập đoàn công nghệ lớn đang muốn kiểm soát sâu hơn chuỗi cung ứng phần cứng AI thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào Nvidia.

Cuộc đua hạ tầng AI bước sang giai đoạn mới

Blackstone hiện quản lý hơn 1.300 tỷ USD tài sản và đang đẩy mạnh đầu tư vào hệ sinh thái AI. Đầu tháng này, tập đoàn cũng lập một liên doanh AI tương tự với Anthropic.

Xu hướng này cho thấy AI không còn chỉ là cuộc đua mô hình ngôn ngữ, mà đang chuyển thành cuộc cạnh tranh hạ tầng gồm trung tâm dữ liệu, điện năng, chip xử lý và mạng lưới điện toán đám mây.

Các chuyên gia nhận định những tập đoàn kiểm soát được hạ tầng AI sẽ có lợi thế lớn trong giai đoạn tiếp theo của thị trường, khi nhu cầu xử lý dữ liệu và huấn luyện mô hình tiếp tục tăng mạnh.

Cổ phiếu của Alphabet và Blackstone đều tăng khoảng 1% trong phiên giao dịch trước giờ mở cửa thị trường Mỹ sau thông tin về liên doanh mới.