Hàng hóa ùn tắc tại FedEx khiến doanh nghiệp lao đao. Sáng nay 15.5, tình cảnh chờ đợi kéo dài, ùn tắc vẫn đang xảy ra tại trạm dịch vụ của FedEx ở Hà Nội và TP.HCM. ẢNH: NVCC

FedEx ùn tắc hàng hóa, doanh nghiệp thiệt hại hàng triệu USD

Tình trạng ùn tắc hàng hóa tại hệ thống vận chuyển của FedEx Việt Nam đang khiến nhiều doanh nghiệp xuất nhập khẩu rơi vào thế bị động, đối mặt nguy cơ đổ vỡ tiến độ sản xuất, giao hàng và hợp đồng quốc tế.

Theo phản ánh từ nhiều doanh nghiệp, sự cố kéo dài hơn nửa tháng qua nhưng đến nay vẫn chưa được xử lý dứt điểm. Hàng loạt lô hàng nhập khẩu giá trị lớn tiếp tục mắc kẹt tại kho hoặc trung tâm trung chuyển, trong khi quá trình giao nhận diễn ra chậm chạp.

Công ty Fulian Precision tại Bắc Ninh hiện còn hơn 150 vận đơn hàng không trị giá hơn 6 triệu USD chưa thể lấy hàng. Công ty Fushan Technology cũng đang bị kẹt khoảng 50 vận đơn với giá trị tương đương 6 triệu USD.

Tại TP.HCM, Công ty Ihanavia cho biết nhiều lô nguyên phụ liệu phục vụ sản xuất vẫn nằm trong kho của FedEx. Một số lô hàng có giá trị lên tới hàng tỷ đồng. Đại diện doanh nghiệp cho hay thiệt hại chưa thể thống kê đầy đủ vì chưa xác định được thời điểm hàng được giải phóng.

Theo doanh nghiệp này, việc chậm giao nguyên liệu có thể dẫn tới nguy cơ khách hàng hủy đơn hoặc từ chối nhận hàng. Dù liên tục cử nhân sự liên hệ làm việc, phía FedEx vẫn chưa đưa ra thời gian xử lý cụ thể.

Công ty SV Probe tại Khu công nghiệp VSIP 1 cũng phản ánh nhiều lô hàng gửi qua FedEx từ sau ngày 30.4 vẫn chưa được giao. Giá trị từng đơn không lớn nhưng ảnh hưởng trực tiếp tới tiến độ hợp đồng, gây thiệt hại lên tới hàng tỷ đồng.

Trong khi đó, Công ty Fuhong Precision tại Bắc Giang còn hơn 100 lô hàng trị giá khoảng 4 triệu USD chưa được trả.

Theo ghi nhận thực tế tại Hà Nội và TP.HCM trong ngày 15.5, tình trạng xếp hàng chờ xử lý tại các điểm giao dịch FedEx vẫn diễn ra kéo dài. Có thời điểm quầy dịch vụ phải tạm ngừng tiếp nhận do quá tải.

Một số khách hàng cho biết hàng nhập từ Ấn Độ để phục vụ hội thảo vẫn mắc kẹt tại Quảng Châu, Trung Quốc sau hơn một tuần. Có doanh nghiệp nhập hàng mẫu để tham dự triển lãm nhưng tới khi sự kiện kết thúc vẫn chưa nhận được hàng.

FedEx hiện đã điều chỉnh thời gian vận chuyển của tất cả dịch vụ đến và đi từ Việt Nam, kéo dài thêm từ 2 đến 4 ngày. Đồng thời, hãng tạm dừng dịch vụ vận chuyển tiết kiệm quốc tế đối với các lô hàng từ châu Á tới TP.HCM kể từ ngày 11.5 cho tới khi có thông báo mới.

Khách hàng vẫn có thể sử dụng dịch vụ FedEx International Priority với chi phí cao hơn.

Hàng hóa ùn tắc tại FedEx khiến doanh nghiệp lao đao. Một khách hàng của FedEx chia sẻ lịch trình của đơn hàng cho thấy lô hàng gần nửa tháng vẫn còn kẹt ở Quảng Châu (Trung Quốc).ẢNH: NVCC

Trong phản hồi gửi báo chí tối 15.5, FedEx thừa nhận quá trình chuyển đổi vận hành tại Việt Nam đã phát sinh những vấn đề phức tạp, gây gián đoạn tạm thời đối với khách hàng.

Theo FedEx, hãng đang phối hợp cùng các đối tác và cơ quan chức năng để giảm ùn tắc, cải thiện khả năng thông quan và phục hồi hệ thống vận hành. Doanh nghiệp này cũng cho biết đang tuyển thêm nhân sự nhằm củng cố hoạt động kho hàng, chăm sóc khách hàng và xử lý lưu lượng hàng hóa tăng cao.

“Nhiều tổ công tác chuyên môn đã được thành lập nhằm quản lý lưu lượng hàng hóa, ưu tiên xử lý các trường hợp cấp bách và hỗ trợ khách hàng bị ảnh hưởng làm thủ tục yêu cầu bồi hoàn”, đại diện FedEx cho biết.

Dù vậy, điều khiến nhiều doanh nghiệp bức xúc không chỉ nằm ở việc giao hàng chậm, mà còn là cách phản hồi thiếu minh bạch trong suốt thời gian xảy ra sự cố.

Nhiều khách hàng cho rằng họ liên tục nhận các mốc thời gian xử lý không chính xác, thông tin thay đổi liên tục và không có đầu mối chịu trách nhiệm rõ ràng. Trong bối cảnh doanh nghiệp xuất nhập khẩu đang chịu áp lực lớn về tiến độ sản xuất, lịch giao hàng và chi phí lưu kho, chỉ cần một mắt xích logistics đổ vỡ có thể kéo theo thiệt hại dây chuyền.

Sự cố lần này cũng cho thấy áp lực ngày càng lớn đối với hạ tầng logistics quốc tế tại Việt Nam, đặc biệt trong bối cảnh nhu cầu vận chuyển thương mại điện tử và chuỗi cung ứng điện tử tăng mạnh.

Theo giới chuyên gia logistics, với các doanh nghiệp sản xuất điện tử và linh kiện công nghệ cao, thời gian giao nhận thường được tính bằng giờ thay vì ngày. Chỉ một khâu vận chuyển chậm trễ cũng có thể làm gián đoạn toàn bộ dây chuyền sản xuất và giao hàng quốc tế.