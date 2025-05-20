AI người bạn đồng hành mới của các streamer trẻ trong hành trình sáng tạo

Ngành sáng tạo nội dung số đang ngày càng phát triển mạnh mẽ, không chỉ dừng lại ở những buổi livestream đơn thuần mà đã trở thành một ngành công nghiệp sáng tạo thực thụ. Ở đó, mỗi streamer giống như một nghệ sĩ đa năng: vừa là biên kịch, đạo diễn, MC, vừa là người kết nối và truyền cảm hứng cho khán giả. Một buổi phát sóng thành công đòi hỏi hình ảnh đẹp, âm thanh rõ, kịch bản lôi cuốn và sự tương tác linh hoạt. Trong hành trình đầy áp lực ấy, AI đã xuất hiện như một người bạn đồng hành tin cậy – âm thầm gánh vác những phần việc kỹ thuật, để streamer có thể toàn tâm giữ trọn cảm xúc và sự chân thành dành cho khán giả.

Với Tiktoker trẻ Phan Ngọc Anh Thư (sinh năm 2000, quê Tiền Giang), sự phát triển của AI đã hỗ trợ và giúp đỡ rất nhiều trong phát triển sáng tạo nội dung. Anh Thư bắt đầu bén duyên với TikTok từ năm 2021. Ban đầu chỉ là những video giản dị, hát vu vơ theo những bản nhạc mình thích, chia sẻ vài câu chuyện đời thường. Thế nhưng, chính sự tự nhiên và giọng hát ngọt ngào đã khiến cô nhanh chóng thu hút được nhiều lượt xem và tương tác trở thành gương mặt được nhiều bạn trẻ yêu thích. Mỗi buổi livestream, với Anh Thư, không chỉ là “trình diễn” mà còn là cuộc gặp gỡ, nơi cô có thể cười, hát, tâm sự, và cùng khán giả tạo nên một không gian đầy năng lượng tích cực. Tuy vậy, không ai thấy được phía sau những nụ cười ấy là cả một khối lượng công việc khổng lồ.

Anh Thư chia sẻ: “Trước đây, để chuẩn bị cho một buổi livestream, mình phải mất hàng giờ đồng hồ viết kịch bản, chỉnh sửa video, thêm phụ đề… Nhiều khi đến giờ phát sóng, mình đã mệt rã rời”. Trong bối cảnh đó, AI đã trở thành người bạn đồng hành đáng tin cậy. Từ khâu lên ý tưởng, gợi ý kịch bản, biên tập video cho đến phân tích hiệu suất, AI giúp Anh Thư tiết kiệm đáng kể thời gian. Thay vì loay hoay với những công việc kỹ thuật lặp đi lặp lại, giờ đây cô có thể dành nhiều tâm sức hơn để chăm chút cho nội dung và cách thể hiện của mình.

Tiktoker trẻ Phan Ngọc Anh Thư (sinh năm 2000, quê Tiền Giang)

“Mình chỉ cần kiểm tra lại, điều chỉnh theo phong cách riêng, vậy là đã có một buổi livestream hoàn chỉnh. Thời gian chuẩn bị rút ngắn đi rất nhiều, mà chất lượng thì vẫn đảm bảo. Nhờ vậy, mình giữ được năng lượng tích cực và sự hứng thú với nghề”, Anh Thư tâm sự.

AI còn giúp cô hiểu rõ hơn về khán giả của mình. Các công cụ phân tích dữ liệu cho thấy đâu là thời điểm phát sóng tốt nhất, chủ đề nào được yêu thích, hay những nguyên nhân khiến khán giả rời đi. Những con số tưởng chừng khô khan ấy lại trở thành một “bản báo cáo” để Anh Thư hiểu rõ hơn cộng đồng của mình và từ đó nuôi dưỡng một mối quan hệ bền chặt hơn với người xem.

Tiktoker Phan Ngọc Anh Thư test mic chuẩn bị lên sóng

Nhưng, điều quan trọng nhất mà Anh Thư nhận ra là: AI dù hiện đại đến đâu cũng chỉ là công cụ. Công nghệ có thể tạo ra những thước phim mượt mà, những dòng chữ phụ đề hoàn hảo, hay những kịch bản chỉn chu. Nhưng sẽ chẳng có phần mềm nào có thể thay thế được ánh mắt ấm áp khi cô nhìn vào ống kính, nụ cười bất chợt khi đọc thấy một bình luận dễ thương, hay giọng nói nghẹn ngào lúc cô kể về một kỷ niệm cá nhân. Chính những khoảnh khắc “không thể lập trình” ấy mới là điều khiến khán giả ở lại và gắn bó lâu dài. Trong thế giới số hóa, nơi AI có thể dựng nên mọi thứ chỉ trong vài giây, thì thứ duy nhất không thể sao chép chính là cảm xúc chân thật và những kinh nghiệm quý báu về những hành trình mà mình đã trải qua.

Với Anh Thư, AI không phải là “người thay thế”, mà là người bạn đồng hành giúp cô nhẹ bớt gánh nặng, tiết kiệm thời gian và có thêm năng lượng để toàn tâm cho khán giả. AI có thể lo phần kỹ thuật, nhưng cảm xúc và sự kết nối vẫn thuộc về trái tim con người. Chính sự song hành giữa công nghệ hiện đại và sự tâm huyết trong nội dung đã giúp mỗi buổi livestream của Anh Thư không chỉ chỉn chu hơn, mà còn gần gũi, ấm áp và giàu cảm xúc. Bởi sau tất cả, công nghệ có thể tạo nên những khuôn hình đẹp, nhưng chỉ có trái tim nhà sáng tạo mới tạo nên kỷ niệm đáng nhớ lưu giữ lại trong lòng khán giả.