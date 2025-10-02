Những “vết nứt” đang hình thành trên thị trường tín dụng tư nhân doanh nghiệp

Các doanh nghiệp đi vay phải cân nhắc giữa nguồn tài trợ tư nhân dễ thương lượng hơn nhưng tốn kém hơn và khoản nợ ngân hàng thanh khoản rẻ hơn, trong khi việc tái cấp vốn có thể phức tạp. Ảnh: Getty.

Chủ tịch PIMCO Christian Stracke cho biết ngày càng nhiều doanh nghiệp đi vay phải đàm phán với bên cho vay để được trả lãi theo hình thức “thanh toán bằng hiện vật” (PIK) thay vì bằng tiền mặt, phản ánh áp lực tài chính gia tăng. Trong khi đó, tín dụng dựa trên tài sản như thế chấp nhà ở, cho vay tiêu dùng, cho vay sinh viên và ô tô vẫn được đánh giá là “lành mạnh hơn nhiều” nhờ sức khỏe tốt của hộ gia đình và người tiêu dùng.

Khoảng cách này bắt nguồn từ sau khủng hoảng tài chính 2008, khi người tiêu dùng giảm vay nợ và giảm đòn bẩy, trái ngược với doanh nghiệp lại tăng cường vay vốn và duy trì bảng cân đối “kém minh bạch”. PIMCO hiện đã huy động hơn 2 tỷ USD cho các chiến lược tài trợ dựa trên tài sản nhằm tận dụng xu hướng này.

Theo Stracke, doanh nghiệp đi vay đang phải đối mặt với sự đánh đổi: vay từ thị trường tư nhân giúp dễ dàng đàm phán lại điều khoản nhưng chi phí cao, trong khi vay ngân hàng hay phát hành trái phiếu có chi phí thấp hơn song tái cấp vốn phức tạp. Một số vụ vỡ nợ nghiêm trọng gần đây cho thấy rủi ro hiện hữu trên thị trường nợ công.

Ông nhận định, khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ tiếp tục lộ trình cắt giảm lãi suất, chi phí vay sẽ giảm, mở ra nhiều cơ hội tín dụng hơn, đặc biệt trong lĩnh vực thế chấp.

Ở một góc nhìn khác, David Elia, CEO quỹ hưu trí Hostplus (Úc) nhấn mạnh các nhà đầu tư tổ chức ngày càng quan tâm đến thị trường tư nhân để đa dạng hóa danh mục. Tuy nhiên, ông cho rằng nếu có siết chặt quy định, điều đó nên tập trung vào các nhà đầu tư bán lẻ nhỏ lẻ thay vì các tổ chức lớn. Elia cũng dự báo nhiều doanh nghiệp tư nhân sẽ niêm yết công khai hơn trong thời gian tới, tạo thêm lựa chọn cho dòng vốn toàn cầu.