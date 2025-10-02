Kinh tế số
AEON khai trương Trung tâm Bách hóa Tổng hợp và Siêu thị AEON Văn Giang

Nam Khánh

Nam Khánh

20:54 | 02/10/2025
Ngày 2/10, Công ty TNHH AEON Việt Nam (AEON Việt Nam) chính thức khai trương Trung tâm Bách hóa Tổng hợp và Siêu thị AEON Văn Giang tại Hưng Yên.
Đây là trung tâm thứ 11 của AEON tại Việt Nam, mang đến mô hình “một điểm đến” hiện đại, tiện lợi, hướng tới đồng hành cùng các gia đình trẻ và cộng đồng phía Đông Hà Nội.

AEON Văn Giang được xây dựng theo ý tưởng “Tất cả cho cuộc sống thường nhật & phong cách sống mới của các gia đình trẻ - Mua sắm mỗi ngày tại AEON gần nhà”. Nơi đây hướng đến việc trở thành điểm đến mà khách hàng mong muốn ghé thăm mỗi ngày, tận hưởng sự tiện lợi trong mua sắm cùng những sản phẩm chất lượng và dịch vụ chu đáo.

AEON khai trương Trung tâm Bách hóa Tổng hợp và Siêu thị AEON Văn Giang
Ông Ohizumi Hirofumi-Phó Tổng Giám đốc Khối Vận hành AEON Việt Nam phát biểu tại lễ khai trương.

Phát biểu tại buổi họp báo giới thiệu Trung tâm Bách hóa Tổng hợp và Siêu thị AEON Văn Giang, ông Tezuka Daisuke - Thành viên Ban điều hành Tập đoàn, Trưởng Đại diện Tập đoàn AEON tại Việt Nam kiêm Tổng Giám đốc AEON Việt Nam cho biết: “AEON Văn Giang là cửa hàng đầu tiên tại tỉnh Hưng Yên, một thành phố vệ tinh quan trọng của Đồng bằng sông Hồng.

Đây cũng là cửa hàng đầu tiên của AEON Việt Nam được khai trương trong một trung tâm thương mại của Tập đoàn Vingroup. Cùng với các trung tâm thương mại AEON và siêu thị AEON MaxValu ở khu vực lân cận, việc mở thêm một Trung tâm Bách hóa Tổng hợp và Siêu thị quy mô vừa như AEON Văn Giang sẽ góp phần đáp ứng nhu cầu mua sắm của khách hàng tại địa phương.”

Nằm ở vị trí kết nối trực tiếp với Hà Nội, AEON Văn Giang theo mô hình “một điểm đến” - đáp ứng trọn vẹn nhu cầu của các gia đình trẻ đang tìm kiếm sự tiện lợi trong sinh hoạt hằng ngày, đồng thời tận hưởng một phong cách sống hiện đại và thoải mái.

AEON khai trương Trung tâm Bách hóa Tổng hợp và Siêu thị AEON Văn Giang
Các đại biểu thực hiện nghi thức khai trương Trung tâm Bách hóa Tổng hợp và Siêu thị AEON Văn Giang.

Với danh mục sản phẩm tiêu chuẩn chất lượng Nhật Bản, dịch vụ chu đáo và khả năng tiếp cận thuận tiện, AEON Văn Giang góp phần giúp việc mua sắm mỗi ngày trở thành một trải nghiệm nhẹ nhàng, thú vị và đầy cảm hứng.

Sản phẩm thiết yếu hàng ngày cho gia đình trẻ

AEON Văn Giang đồng hành cùng các gia đình trẻ trong hành trình tạo dựng một lối sống tinh tế, thoải mái hơn nhờ trải nghiệm mua sắm dễ dàng tại siêu thị AEON. Đồng thời, nơi đây còn là điểm hẹn ẩm thực đa dạng với Sushi, Bakery, Delica, và hệ thống cửa hàng chuyên doanh của AEON, mang đến nguồn cảm hứng cũng như những giải pháp thiết thực cho các gia đình ở giai đoạn mới của cuộc sống.

AEON khai trương Trung tâm Bách hóa Tổng hợp và Siêu thị AEON Văn Giang
Ông Tezuka Daisuke - Trưởng Đại Diện Tập đoàn AEON tại Việt Nam phát biểu tại họp báo.

Tại khu vực siêu thị Trung tâm Bách hóa Tổng hợp và Siêu thị AEON Văn Giang, các gia đình trẻ có thể thoải mái tận hưởng trải nghiệm mua sắm tiện lợi và hứng khởi trong cuộc sống hàng ngày. Tại đây giới thiệu đa dạng thực phẩm an toàn, chất lượng cao: từ hàng nhập khẩu độc quyền cho đến những món ăn mang hương vị Việt – Nhật quen thuộc.

Với những dịp đặc biệt, AEON còn mang đến các sản phẩm cao cấp chỉ có tại AEON như trái cây Nhật Bản, cá hồi Na Uy, thịt bò Tasmania, cùng nhiều sản phẩm hữu cơ và thương hiệu riêng chức năng.

Đi kèm là dịch vụ tư vấn tận tâm, chuyên nghiệp, giúp khách hàng yên tâm lựa chọn nhu yếu phẩm mỗi ngày. Bên cạnh đó, AEON còn đáp ứng trọn vẹn nhu cầu của lối sống hiện đại với dịch vụ mua sắm đa kênh, mang đến sự linh hoạt trong mua sắm, nhận hàng và giao hàng tiện lợi.

AEON khai trương Trung tâm Bách hóa Tổng hợp và Siêu thị AEON Văn Giang

Điểm hẹn ẩm thực tại khu ẩm thực tự chọn Delica.

Không chỉ đáp ứng nhu cầu mua sắm cho cuộc sống hàng ngày, AEON Văn Giang còn là điểm đến ẩm thực đa sắc màu với khu vực Delica, nơi gia đình và bạn bè có thể cùng nhau thưởng thức các món ăn phong phú – từ hương vị truyền thống Việt Nam cho đến ẩm thực đậm chất châu Á.

Cửa hàng chuyên doanh cho phong cách sống hiện đại

Các cửa hàng chuyên doanh tại AEON góp phần làm phong phú đời sống gia đình với mô hình mua sắm một điểm đến, mang đến những sản phẩm thiết yếu theo xu hướng. Với HÓME CÓORDY, Glam Beautique và MYCLOSET, AEON không chỉ đáp ứng nhu cầu mua sắm, mà còn truyền cảm hứng về phong cách sống mới, vẻ đẹp và thời trang hiện đại – đem đến sự tiện ích thiết thực cùng nét tinh tế trong từng khoảnh khắc đời sống thường ngày.

Bên cạnh mua sắm trực tiếp, khách hàng còn có thể trải nghiệm mua sắm tiện lợi qua đa kênh như: điện thoại hoặc trên nền tảng thương mại điện tử AEON ESHOP của AEON Việt Nam.

AEON -van-giang
AEON cung cấp đa dạng lựa chọn về phương thức mua sắm.

Với hơn 25.000 sản phẩm đa dạng, từ nhu yếu phẩm hàng ngày đến đồ gia dụng, AEON Văn Giang đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng cho cuộc sống hàng ngày. Đặc biệt, dịch vụ giao hàng tận nhà sẽ giúp khách hàng mua sắm dễ dàng hơn, ngay cả trong những ngày mưa hoặc khi mua sắm những món đồ cồng kềnh.

Đồng thời AEON Văn Giang cũng hướng tới nâng tầm trải nghiệm mua sắm với các dịch vụ và tiện ích như máy chọn món tự động, quầy thanh toán nhanh, tủ giữ đồ thông minh, máy làm đá khô bảo quản thực phẩm, cùng các ưu đãi hấp dẫn với thẻ thành viên WAON Point, Kids Club và dịch vụ hoàn thuế VAT cho khách du lịch.

Aeon Việt Nam AEON

