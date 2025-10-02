FPT trình diễn hệ sinh thái đổi mới sáng tạo tại Ngày Đổi mới sáng tạo Việt Nam 2025

Ngày hội Đổi mới sáng tạo Quốc gia năm 2025 (Innovate Viet Nam 2025) là sự kiện khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo tiêu biểu và lớn nhất Việt Nam trong năm 2025 do Bộ Tài chính và Bộ Khoa học & Công nghệ đồng chủ trì tổ chức, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) phối hợp thực hiện. Sự kiện được tổ chức nhằm thực hiện chủ trương của Bộ Chính trị về việc đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Ông Nguyễn Văn Khoa - Tổng Giám đốc Tập đoàn FPT

Phát biểu tại Diễn đàn Chính sách Đổi mới sáng tạo quốc gia, ông Nguyễn Văn Khoa khẳng định: “Đổi mới sáng tạo không nằm trong quy định, không bị ràng buộc bởi điều lệ tài chính – mà thực chất là linh hồn của sự phát triển, là tài sản vô hình quý giá nhất của mỗi tổ chức.”

Theo ông Khoa, xuyên suốt 37 năm phát triển, FPT đã xác lập đổi mới sáng tạo là giá trị cốt lõi, được nuôi dưỡng như một nền văn hóa bền vững, bắt đầu từ những công việc nhỏ nhất. Từ góc nhìn chiến lược, ông Nguyễn Văn Khoa nhấn mạnh: Đổi mới sáng tạo là “mạch ngầm xuyên suốt” trong bốn trụ cột nghị quyết lớn của Trung ương gồm: Nghị quyết số 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; Nghị quyết số 59-NQ/TW về Hội nhập quốc tế trong tình hình mới; Nghị quyết số 68-NQ/TW - phát triển kinh tế tư nhân và Nghị quyết số 66-NQ/TW về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật.

Ông Nguyễn Văn Khoa - Tổng giám đốc FPT chia sẻ về tầm quan trọng của đổi mới sáng tạo trong phát triển doanh nghiệp, tổ chức trường tồn, góp phần xây dựng quốc gia

Để biến đổi mới sáng tạo thành thực tiễn cần thúc đẩy hoàn thiện hành lang pháp lý cho các lĩnh vực mới như công nghệ cao, logistics, AI; đưa đổi mới sáng tạo vào chính sách một cách linh hoạt; xây dựng “bản đồ chiến lược công nghệ” theo địa phương; Phát triển mối liên kết chiến lược giữa doanh nghiệp lớn và nhỏ trong hệ sinh thái.

Ông cũng kiến nghị doanh nghiệp Việt cần chủ động nâng cao năng lực hấp thu công nghệ, đón đầu làn sóng hợp tác quốc tế chất lượng cao, từ “gia công giá rẻ” sang “liên minh chuyển giao công nghệ”.

“Việt Nam đang đứng trước cơ hội đặc biệt để định vị lại vai trò trong chuỗi đổi mới sáng tạo toàn cầu. Với nguồn nhân lực trẻ, thị trường rộng mở và khả năng hấp thu công nghệ ngày càng lớn, nếu có quyết tâm, có cơ chế và có tinh thần đổi mới không ngừng, chúng ta hoàn toàn có thể trở thành trung tâm công nghệ sáng tạo của châu Á.” Ông Nguyễn Văn Khoa kết luận bài chia sẻ của mình.

Tổng bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Lãnh đạo Đảng, nhà nước tham quan gian hàng FPT

Và để đồng hành cùng Chính phủ cũng như cộng đồng doanh nghiệp trong việc phát triển hệ sinh thái đổi mới quốc gia, FPT sẽ tập trung vào đào tạo nguồn lực trẻ, chia sẻ kinh nghiệm với doanh nghiệp vừa và nhỏ, đầu tư các trung tâm R&D và tiên phong trong các dự án công nghệ chiến lược.

Tại Ngày Đổi mới Sáng tạo 2025, Tập đoàn FPT cũng mang tới trình diễn các nền tảng, giải pháp, sản phẩm và dịch vụ trong hệ sinh thái Made by FPT được ứng dụng rộng rãi trong các lĩnh vực trọng yếu: điện toán đám mây, trí tuệ nhân tạo, bảo tồn văn hóa, bán dẫn và đào tạo nguồn nhân lực công nghệ cao.

Trong đó, FPT Cloud là Nền tảng đám mây thế hệ mới đạt chuẩn quốc tế (PCI DSS, ISO 27017:27013), cung cấp hơn 80 dịch vụ từ hạ tầng đến ứng dụng, hiện đang phục vụ hơn 3.000 doanh nghiệp trong và ngoài nước.

FPT AI Agents là Nền tảng trí tuệ nhân tạo ứng dụng Agentic AI, Generative AI và mô hình đa phương thức, triển khai hiệu quả các “nhân sự AI” đa ngôn ngữ (Việt, Anh, Nhật, Indonesia), giúp doanh nghiệp tăng tốc năng suất, tối ưu vận hành và nâng cao trải nghiệm khách hàng.

Trong lĩnh vực văn hóa, FPT Culture Tech mang đến giải pháp toàn diện để “bất tử hóa” di sản trên không gian số. Hệ thống tích hợp công nghệ số hóa hiện đại tạo ra trải nghiệm văn hóa – du lịch hấp dẫn như bản đồ ảo, tour thực tế ảo, Hologram, trình diễn 3D Mapping.

FPT cũng giới thiệu sản phẩm chip PMIC (Power Management IC) là dòng chip cốt lõi trong các thiết bị điện thoại, IoT, thiết bị y tế, xe điện. Ngoài ra, FPT còn có VR Training - Mivo by akaVerse - ứng dụng thực tế ảo hỗ trợ đào tạo vận hành thiết bị bán dẫn. Công nghệ này giúp chuẩn hóa kỹ năng, tối ưu chi phí và rút ngắn thời gian huấn luyện cho đội ngũ kỹ sư.

Khách hàng trải nghiệm các hoạt động tại gian hàng FPT

Song hành với năng lực công nghệ, FPT giới thiệu chương trình đào tạo AI và vi mạch bán dẫn, với học liệu chuẩn quốc tế, đội ngũ giảng viên trong, ngoài nước và sự gắn kết chặt chẽ với doanh nghiệp. Sinh viên được tham gia dự án thực tế từ sớm, tích lũy kỹ năng chuyên sâu, đặc biệt theo lộ trình chương trình Kỹ sư 57 hướng tới xây dựng lực lượng kế cận chiến lược cho chuyển đổi số quốc gia.

Cũng nhân dịp này, FPT, Konica Minolta và NIC ký kết thỏa thuận cùng nhau thúc đẩy chuyển đổi số y tế tại Việt Nam

Cũng nhân dịp này, FPT đã ký kết hợp tác chiến lược cùng đối tác hàng đầu Nhật Bản và NIC thúc đẩy chuyển đổi số y tế. Theo đó, Tập đoàn FPT, Konica Minolta (tập đoàn hàng đầu Nhật Bản chuyên sản xuất thiết bị văn phòng, thiết bị chẩn đoán hình ảnh) và NIC sẽ cùng nhau thúc đẩy chuyển đổi số y tế tại Việt Nam. Trong đó, FPT tập trung phát triển các mô hình AI trong phân tích hình ảnh y tế, xây dựng hệ thống thu thập và quản lý dữ liệu phục vụ nghiên cứu. Konica Minolta đề xuất chủ đề nghiên cứu chung về phân tích động học X-quang trong chẩn đoán hình ảnh y tế ứng dụng AI. NIC phối hợp với cơ quan quản lý và các cơ sở y tế địa phương, đảm bảo hành lang pháp lý và chuẩn bị môi trường nghiên cứu phù hợp.

Sự hợp tác này sẽ tạo nên nền tảng vững chắc cho đổi mới sáng tạo trong y tế, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và thúc đẩy chăm sóc sức khỏe thông minh trong tương lai gần.