Công nghệ số
Bảo mật

Nhiều đơn vị trang bị hệ thống bảo mật nhưng thiếu chuyên gia an toàn thông tin để vận hành

Hùng Cường

Hùng Cường

11:37 | 22/05/2026
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Thiếu chuyên gia an toàn thông tin đang trở thành "lỗ hổng nguy hiểm nhất" mà hàng loạt cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp tại Việt Nam phải đối mặt, khi nhiều đơn vị đã chi ngân sách lớn để trang bị hệ thống bảo mật hiện đại nhưng lại thiếu đội ngũ đủ năng lực vận hành, giám sát và khai thác hiệu quả thực chiến. Thực trạng này được Thiếu tá Trần Trung Hiếu, Phó Giám đốc Trung tâm An ninh mạng quốc gia kiêm Giám đốc Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp không gian mạng Việt Nam (VNCERT), Bộ Công an, nêu tại phiên báo cáo chính của Vietnam Security Summit 2026 diễn ra ngày 22 tháng 5 tại Hà Nội.

Có tiền mua hệ thống, thiếu người vận hành

Thiếu tá Trần Trung Hiếu cho biết trong khoảng ba năm trở lại đây, các cơ quan và doanh nghiệp lớn tại Việt Nam đã trang bị hệ thống bảo mật ở mức tương đối đầy đủ, nhưng việc phát huy đúng hiệu quả của các hệ thống đó lại chưa đạt yêu cầu. Giám đốc Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp không gian mạng Việt Nam chỉ rõ nguyên nhân trực tiếp là thiếu người, tức là thiếu đội ngũ chuyên gia an toàn thông tin đủ chiều sâu để vận hành hàng ngày, theo dõi cảnh báo và phản ứng kịp thời khi sự cố xảy ra.

Thiếu tá Trần Trung Hiếu, Phó Giám đốc Trung tâm An ninh mạng quốc gia kiêm Giám đốc Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp không gian mạng Việt Nam (VNCERT), trình bày tại phiên báo cáo chính Vietnam Security Summit 2026
Thiếu tá Trần Trung Hiếu, Phó Giám đốc Trung tâm An ninh mạng quốc gia kiêm Giám đốc Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp không gian mạng Việt Nam (VNCERT), trình bày tại phiên báo cáo chính Vietnam Security Summit 2026

Đây là thực trạng nổi cộm của an ninh mạng Việt Nam hiện nay, khi ngân sách đổ vào công nghệ ngày một tăng nhưng con người để khai thác công nghệ đó lại thiếu hụt trầm trọng, dẫn đến tình huống một hệ thống giám sát an ninh mạng dù hiện đại đến mức nào cũng chỉ là thiết bị thụ động nếu không có chuyên gia liên tục phân tích dữ liệu, điều tra cảnh báo và đưa ra quyết định xử lý, khiến nhiều đơn vị đang vận hành trong trạng thái tưởng rằng mình được bảo vệ nhưng thực chất lại để lộ khoảng trống lớn trong phòng tuyến số của chính mình.

Thiếu tá Trần Trung Hiếu cho biết đúng vào thời điểm ông đang đứng phát biểu tại Hội nghị Vietnam Security Summit 2026, đơn vị đang trực tiếp xử lý sự cố tại hai hệ thống của hai cơ quan cấp bộ liên quan đến mất dữ liệu. Giám đốc Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp không gian mạng Việt Nam đặt câu hỏi những cơ quan này có hệ thống giám sát, nhưng tại sao giám sát lại không phát hiện được, cho thấy vấn đề không chỉ nằm ở công nghệ mà nằm ở con người vận hành công nghệ đó.

Góc nhìn của Thiếu tướng Nguyễn Tùng Hưng, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh tác chiến không gian mạng, Bộ Quốc phòng, trong phần phát biểu chào mừng cùng ngày cho thấy thực trạng chung hiện nay. Thiếu tướng Nguyễn Tùng Hưng chỉ ra nhiều đơn vị hiện nay còn thiếu chuyên gia đủ chiều sâu trong lĩnh vực bảo mật, thiếu lực lượng giám sát mạng chuyên trách, thiếu quy trình ứng phó sự cố và thiếu cả năng lực tự đánh giá rủi ro. Ông đặc biệt lưu ý rằng các doanh nghiệp vừa và nhỏ chịu thiệt thòi lớn nhất do hạn chế về nguồn lực tài chính đầu tư vào con người.

Thiếu tướng Nguyễn Tùng Hưng, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh tác chiến không gian mạng, Bộ Quốc phòng, phát biểu chào mừng tại phiên toàn thể Vietnam Security Summit 2026 nhấn mạnh bảo đảm an ninh mạng cho hạ tầng trọng yếu quốc gia là nhiệm vụ chiến lược lâu dài có ý nghĩa sống còn với sự phát triển bền vững của đất nước.
Thiếu tướng Nguyễn Tùng Hưng, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh tác chiến không gian mạng, Bộ Quốc phòng, phát biểu chào mừng tại phiên toàn thể Vietnam Security Summit 2026 nhấn mạnh bảo đảm an ninh mạng cho hạ tầng trọng yếu quốc gia là nhiệm vụ chiến lược lâu dài có ý nghĩa sống còn với sự phát triển bền vững của đất nước.

Bối cảnh khiến bài toán thiếu chuyên gia an toàn thông tin ngày càng cấp bách chính là tốc độ tự động hóa của các cuộc tấn công mạng. Thiếu tá Trần Trung Hiếu dẫn trường hợp một nhóm tấn công mạng mà thế giới ghi nhận gần đây đã tự động hóa từ 80 đến 90% toàn bộ quy trình tấn công, nhằm vào nhiều quốc gia và tổ chức cùng lúc. Giám đốc Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp không gian mạng Việt Nam cho rằng đây là lần đầu tiên thế giới ghi nhận trí tuệ nhân tạo tham gia tương đối hoàn chỉnh vào một chiến dịch tấn công mạng có tổ chức.

Từ thực tế đó, Giám đốc Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp không gian mạng Việt Nam khẳng định xu thế an ninh mạng hiện nay không còn là cuộc đối đầu giữa người với máy mà đã chuyển thành cuộc đối đầu giữa máy với máy. Kẻ tấn công dùng trí tuệ nhân tạo để tự động trinh sát mục tiêu, phân tích lỗ hổng và triển khai mã độc mà không để lại dấu vết rõ ràng. Trong khi đó, phía phòng thủ ở nhiều đơn vị Việt Nam vẫn phụ thuộc vào số ít chuyên gia xử lý thủ công với khối lượng cảnh báo ngày càng vượt quá khả năng tiếp nhận và phân tích của con người.

Gian hàng của Công ty ASIC tham gia sự kiện
Gian hàng của Công ty ASIC tham gia sự kiện Vietnam Security Summit 2026

Giải pháp nằm ở đầu tư vào con người song song với công nghệ

Thiếu tướng Nguyễn Tùng Hưng nhấn mạnh an ninh mạng không còn chỉ là công việc của bộ phận kỹ thuật mà là trách nhiệm của lãnh đạo, hội đồng quản trị, quản lý cấp trung và toàn thể người lao động trong mỗi tổ chức, vì vậy ông kêu gọi các đơn vị xây dựng văn hóa an ninh mạng từ bên trong, theo đó bảo mật cần được đưa vào thiết kế ngay từ đầu trong mọi quy trình vận hành thay vì bổ sung sau khi sự cố đã xảy ra.

Về phía lực lượng chuyên trách, Thiếu tá Trần Trung Hiếu cho biết Trung tâm An ninh mạng quốc gia đang vận hành trung tâm huấn luyện trực tiếp, tổ chức đào tạo chuyên sâu cho lực lượng bảo vệ an ninh mạng tại các cơ quan bộ ngành và địa phương, đồng thời thường xuyên tổ chức các cuộc diễn tập cấp quốc gia nhằm tạo sân chơi thực chiến cho đội ngũ chuyên gia trong nước. Ông khẳng định an ninh mạng không phải là lựa chọn mà là nhu cầu bắt buộc, và chỉ ra rằng khi một đơn vị xây dựng được sức mạnh bảo mật thực sự, uy tín trên thị trường sẽ tăng lên và niềm tin của khách hàng vào sản phẩm, dịch vụ cũng theo đó được củng cố.

Đại tá Nguyễn Hồng Quân, Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an
Đại tá Nguyễn Hồng Quân, Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an chia sẻ tại sự kiện.

Ở góc độ quản lý nhà nước, Đại tá Nguyễn Hồng Quân, Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an đề nghị các cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp chủ động đầu tư đồng bộ cho ba trụ cột gồm công nghệ, nguồn nhân lực và năng lực quản trị rủi ro, đồng thời tăng cường phối hợp với cơ quan chức năng để phòng ngừa, phát hiện và xử lý các nguy cơ từ sớm, từ xa thay vì chờ đến khi sự cố bùng phát mới bắt đầu tìm giải pháp.

Vietnam Security Summit 2026 với sự tham gia của hơn 1.500 đại biểu và hơn 40 nhà cung cấp giải pháp an ninh mạng trong nước và quốc tế tiếp tục khẳng định rằng bài toán thiếu chuyên gia an toàn thông tin không chỉ là vấn đề riêng của từng đơn vị mà là thách thức mang tầm chiến lược quốc gia, đòi hỏi hành động đồng bộ từ cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp công nghệ, tổ chức nghiên cứu và toàn bộ cộng đồng chuyên gia bảo mật Việt Nam.

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 137,600 140,600
Hà Nội - PNJ 137,600 140,600
Đà Nẵng - PNJ 137,600 140,600
Miền Tây - PNJ 137,600 140,600
Tây Nguyên - PNJ 137,600 140,600
Đông Nam Bộ - PNJ 137,600 140,600
Cập nhật: 28/10/2026 06:45
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 13,870 14,200
Miếng SJC Nghệ An 13,870 14,200
Miếng SJC Thái Bình 13,870 14,200
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 13,700 14,100
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 13,700 14,100
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 13,700 14,100
Trang sức 99.9 13,380 13,980
Trang sức 99.99 13,390 13,990
Vàng 99.9 12,900
Vàng 99.99 13,060
Cập nhật: 28/10/2026 06:45
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 142
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 139 14,202
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 139 14,203
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 135 139
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 135 1,391
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 133 138
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 129,634 136,634
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 9,386 10,366
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 84,199 93,999
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 74,538 84,338
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 70,812 80,612
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 47,902 57,702
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 142
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 142
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 142
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 142
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 142
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 142
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 142
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 142
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 142
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 142
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 142
Cập nhật: 28/10/2026 06:45
Ngoại tệ Mua Bán
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Ngân hàng TCB
AUD 17632 17905 18484
CAD 17901 18176 18793
CHF 30536 30912 31554
CNY 0 3832 3928
EUR 28169 28384 29467
GBP 33599 33987 34919
HKD 0 3162 3365
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KRW 0 18 20
NZD 0 14415 15000
SGD 19625 19906 20475
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Cập nhật: 28/10/2026 06:45
Ngoại tệ Mua Bán
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Cập nhật: 28/10/2026 06:45
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CAD 18074 18174 19188
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CNY 3814.6 3839.6 3974.6
CZK 0 1140 0
DKK 0 3860 0
EUR 28332 28362 30089
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KHR 0 6.097 0
KRW 0 19 0
LAK 0 1.0945 0
MYR 0 6445 0
NOK 0 2730 0
NZD 0 14502 0
PHP 0 380 0
SEK 0 2605 0
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TWD 0 785 0
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Cập nhật: 28/10/2026 06:45

Chuyển động số

Cuộc sống số Đổi mới sáng tạo Chính sách số Hạ tầng thông minh Tư vấn chỉ dẫn
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Dự thảo Luật An ninh dữ liệu đề xuất 5 cấp độ rủi ro

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Thương hiệu gia dụng COSORI chính thức có mặt tại Việt Nam

Thương hiệu gia dụng COSORI chính thức có mặt tại Việt Nam

Bài học từ chiếc máy tính Việt năm 1977 cho tham vọng chip và AI hôm nay

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JBL QuantumENGINE mới nâng cấp trải nghiệm âm thanh gaming

JBL QuantumENGINE mới nâng cấp trải nghiệm âm thanh gaming

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Lockheed Martin hé lộ 7 công nghệ định hình quốc phòng tương lai

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7 phát bắn tỉa xa nhất thế giới từng được ghi nhận

7 phát bắn tỉa xa nhất thế giới từng được ghi nhận

ATC 2026 đưa công nghệ truyền thông tiên tiến thế giới về Quy Nhơn

ATC 2026 đưa công nghệ truyền thông tiên tiến thế giới về Quy Nhơn

Chuyến bay thử nghiệm đầu tiên của máy bay chiến đấu không người lái U740 Valkyrie

Chuyến bay thử nghiệm đầu tiên của máy bay chiến đấu không người lái U740 Valkyrie

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GRECO 2026: Kết nối công nghệ, thúc đẩy chuyển đổi xanh tại TP.HCM

GRECO 2026: Kết nối công nghệ, thúc đẩy chuyển đổi xanh tại TP.HCM

EVN ký hợp đồng thiết bị hơn 4.462 tỷ đồng cho thủy điện tích năng Bác Ái

EVN ký hợp đồng thiết bị hơn 4.462 tỷ đồng cho thủy điện tích năng Bác Ái

Lưới điện khu vực Mỹ Tho xuất hiện cảnh báo tải trước dự án 923 tỷ đồng

Lưới điện khu vực Mỹ Tho xuất hiện cảnh báo tải trước dự án 923 tỷ đồng

Mỹ dự kiến tài trợ 389 triệu USD cho nghiên cứu bán dẫn năng lượng

Mỹ dự kiến tài trợ 389 triệu USD cho nghiên cứu bán dẫn năng lượng

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Doanh thu Chứng khoán OCBS tăng 91% trong quý III, vốn đầu tư phần mềm thêm 34%

Doanh thu Chứng khoán OCBS tăng 91% trong quý III, vốn đầu tư phần mềm thêm 34%

Meta mở đợt chào bán khoảng 35 tỷ USD để đầu tư AI

Meta mở đợt chào bán khoảng 35 tỷ USD để đầu tư AI

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Chứng khoán LPS lãi quý III tăng 43%, doanh thu gấp 3,6 lần cùng kỳ

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Ericsson gộp thị trường Đông Bắc Á và Đông Nam Á thành APAC

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Chứng khoán LPS lãi quý III tăng 43%, doanh thu gấp 3,6 lần cùng kỳ

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Peraso ký thỏa thuận đầu tư 10 triệu USD để phát triển liên lạc drone

Peraso ký thỏa thuận đầu tư 10 triệu USD để phát triển liên lạc drone

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MVK Esports dừng bước tại CKTG 2026 sau thất bại trước Karmine Corp

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