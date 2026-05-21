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Bảo mật

AI buộc doanh nghiệp tinh gọn, hợp nhất hệ thống bảo mật

Phạm Anh

Phạm Anh

16:05 | 21/05/2026
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AI đang làm thay đổi cách doanh nghiệp phòng thủ trước tấn công mạng. Trong bối cảnh rủi ro tăng nhanh và công cụ bảo mật ngày càng chồng chéo, xu hướng hợp nhất nền tảng, giảm phân mảnh và tinh gọn hệ thống đang trở thành lựa chọn rõ nét hơn.
AI buộc doanh nghiệp tinh gọn, hợp nhất hệ thống bảo mật
Quang cảnh hội nghị Accelerate Việt Nam 2026 của Fortinet diễn ra ngày 19/5/2026 diễn ra tại Hà Nội.

AI đang đẩy rủi ro an ninh mạng lên cao

Tại Hội nghị Fortinet Accelerate APAC 2026 diễn ra ở Hà Nội ngày 19/5, câu chuyện về an ninh mạng trong kỷ nguyên AI được đặt ở vị trí trung tâm. Những chia sẻ tại của các chuyên gia Fortinet và kết quả một nghiên cứu do Forrester Consulting thực hiện, cho thấy một thực tế ngày càng rõ rệt: AI không chỉ làm thay đổi cách doanh nghiệp vận hành, mà còn đang làm thay đổi cách họ phòng thủ trước các mối đe dọa số. Trong bối cảnh tấn công mạng ngày càng tinh vi, mô hình bảo mật truyền thống vốn dựa nhiều vào công cụ rời rạc, quy trình thủ công và khả năng phản ứng chậm đang đứng trước sức ép phải thay đổi.

AI buộc doanh nghiệp tinh gọn, hợp nhất hệ thống bảo mật

Ông Kelvin Chua, Giám đốc cấp cao phụ trách Kỹ thuật Fortinet Đông Nam Á, cho rằng doanh nghiệp hiện nay đang bước vào giai đoạn mà AI vừa là động lực chuyển đổi vừa là tác nhân tạo ra rủi ro mới. Theo ông, các tổ chức không thể chỉ xem AI như một lớp công nghệ bổ sung, mà phải nhìn nhận nó như một phần trong kiến trúc phòng thủ tổng thể. Khi các cuộc tấn công được tự động hóa nhiều hơn, nhanh hơn và khó phát hiện hơn, hệ thống bảo mật nếu vẫn vận hành theo mô hình cũ sẽ rất dễ bị quá tải.

Thực tế này cũng được phản ánh qua góc nhìn của ông Peerapong Jongvibool, Giám đốc cấp cao Fortinet Đông Nam Á. Ông nhấn mạnh rằng doanh nghiệp trong khu vực đang phải đối mặt với môi trường số phức tạp hơn rất nhiều so với trước đây, khi mỗi lớp bảo vệ đều có thể trở thành điểm nghẽn nếu không được tổ chức hợp lý. Điều đó khiến xu hướng tinh gọn hệ thống bảo mật không còn là lựa chọn mang tính tối ưu, mà đang trở thành một đòi hỏi mang tính chiến lược.

AI buộc doanh nghiệp tinh gọn, hợp nhất hệ thống bảo mật
Các chuyên gia Fortinet tính từ trái sang phải: Ông Kelvin Chua, Giám đốc cấp cao phụ trách Kỹ thuật, Fortinet Đông Nam Á; Ông Peerapong Jongvibool, Giám đốc cấp cao, Fortinet Đông Nam Á và Ông Nguyễn Gia Đức, Giám đốc Quốc gia, Fortinet Việt Nam

Doanh nghiệp quá tải vì quá nhiều công cụ bảo mật

Một trong những nghịch lý lớn nhất của an ninh mạng hiện nay là càng đầu tư nhiều công cụ, doanh nghiệp lại càng dễ rơi vào tình trạng rối rắm trong vận hành. Trong nhiều tổ chức, các giải pháp bảo mật được bổ sung theo từng nhu cầu riêng lẻ: một công cụ để giám sát, một công cụ để phát hiện, một công cụ để phản ứng, một công cụ để phân tích. Mỗi công cụ đều có vai trò nhất định, nhưng khi thiếu sự liên thông, chúng tạo ra một hệ thống cồng kềnh, dữ liệu bị chia cắt và cảnh báo bị trùng lặp.

Ông Nguyễn Gia Đức, Giám đốc Quốc gia của Fortinet tại Việt Nam, cho rằng đây chính là một trong những vấn đề đáng chú ý nhất của doanh nghiệp hiện nay. Theo ông, không ít tổ chức đang rơi vào tình trạng bị chính hệ thống bảo mật của mình “trói tay” vì quá nhiều tầng công cụ và quy trình phức tạp. Khi đội ngũ an ninh phải làm việc với nhiều nền tảng khác nhau, họ mất nhiều thời gian hơn để đối chiếu, lọc nhiễu và xử lý cảnh báo. Trong khi đó, kẻ tấn công lại đang tận dụng AI để rút ngắn thời gian chuẩn bị và mở rộng tốc độ tấn công.

AI buộc doanh nghiệp tinh gọn, hợp nhất hệ thống bảo mật
Sự phức tạp và các mối đe dọa do trí tuệ nhân tạo điều khiển đang vượt xa khả năng thực thi.

Hợp nhất nền tảng trở thành xu hướng mới

Từ đây, xu hướng hợp nhất nền tảng bảo mật bắt đầu nổi lên như một câu trả lời thực tế hơn cho bài toán phòng thủ số. Thay vì tiếp tục cộng thêm từng công cụ đơn lẻ, nhiều doanh nghiệp đang hướng tới mô hình tích hợp, nơi các chức năng cốt lõi được tập trung trong một kiến trúc thống nhất. Cách tiếp cận này không chỉ giúp giảm độ phức tạp, mà còn nâng cao khả năng quan sát toàn cảnh và rút ngắn thời gian phản ứng trước sự cố.

Lợi ích của mô hình bảo mật hợp nhất nằm ở chỗ nó cho phép dữ liệu, cảnh báo và quy trình được kết nối tốt hơn. Khi hệ thống không còn bị chia nhỏ thành nhiều “ốc đảo”, đội ngũ an ninh có thể phát hiện dấu hiệu bất thường nhanh hơn, hiểu rõ ngữ cảnh của sự cố tốt hơn và đưa ra phản ứng chính xác hơn. Trong môi trường mà các cuộc tấn công ứng dụng AI có thể thay đổi liên tục, tốc độ nhận diện và xử lý trở thành yếu tố sống còn.

Bên cạnh đó, mô hình hợp nhất còn giúp giải bài toán nhân lực. Không phải doanh nghiệp nào cũng có đủ đội ngũ chuyên sâu để quản trị hàng chục công cụ bảo mật khác nhau. Khi một nền tảng thống nhất có thể đảm nhiệm nhiều lớp bảo vệ, doanh nghiệp sẽ tiết kiệm được chi phí vận hành, giảm gánh nặng đào tạo và hạn chế sự phụ thuộc vào thao tác thủ công. Điều này đặc biệt có ý nghĩa trong bối cảnh các trung tâm vận hành an ninh mạng đang phải xử lý khối lượng dữ liệu ngày càng lớn.

AI buộc doanh nghiệp tinh gọn, hợp nhất hệ thống bảo mật
Ảnh minh họa tạo bởi NotebookLM

Nghiên cứu Forrester củng cố xu hướng

Những chuyển động này cũng được củng cố bởi nghiên cứu của Forrester Consulting dưới sự ủy quyền của Fortinet. Bà Amelia Lau, Phụ trách dự án tại Forrester Consulting, là một trong những người tham gia thực hiện nghiên cứu, từ đó cung cấp thêm cơ sở định lượng cho xu hướng doanh nghiệp dịch chuyển từ mô hình cộng dồn công cụ sang mô hình bảo mật hợp nhất. Nghiên cứu cho thấy áp lực lớn nhất không chỉ nằm ở số lượng mối đe dọa tăng lên, mà còn nằm ở chính sự phức tạp nội tại của hệ thống phòng thủ.

Điều đáng chú ý là AI không chỉ là nguyên nhân làm gia tăng áp lực an ninh mạng, mà còn có thể trở thành một phần của lời giải. Nếu được tích hợp đúng cách, AI có thể hỗ trợ phát hiện bất thường, phân tích hành vi, tự động hóa phản ứng và giảm tải cho con người trong những tình huống cần ra quyết định nhanh. Tuy nhiên, AI chỉ phát huy hiệu quả khi được triển khai trong một kiến trúc đủ gọn và đủ thống nhất. Một hệ thống rời rạc sẽ rất khó khai thác hết giá trị mà AI có thể mang lại.

AI buộc doanh nghiệp tinh gọn, hợp nhất hệ thống bảo mật

Từ cộng dồn sang kiến trúc

Với doanh nghiệp Việt Nam, thông điệp từ những chia sẻ tại Fortinet Accelerate APAC 2026 là khá rõ ràng: bảo mật trong kỷ nguyên AI không còn là bài toán cộng thêm lớp phòng vệ, mà là bài toán tái cấu trúc cách phòng vệ. Nhiều tổ chức đã số hóa nhanh, nhưng mức độ trưởng thành về an ninh mạng vẫn chưa theo kịp. Nếu tiếp tục vận hành theo mô hình manh mún, thêm công cụ theo từng nhu cầu ngắn hạn, doanh nghiệp sẽ dễ rơi vào vòng luẩn quẩn của chi phí tăng, hiệu quả giảm và khả năng phản ứng chậm.

Ở chiều ngược lại, các tổ chức biết cách tinh gọn hệ thống bảo mật, hợp nhất nền tảng và tận dụng AI như một công cụ khuếch đại hiệu quả phòng thủ sẽ có nhiều lợi thế hơn trong cuộc đua an ninh số. Trong một thế giới mà tấn công mạng ngày càng nhanh, rộng và khó đoán, ưu thế không còn nằm ở số lượng công cụ, mà nằm ở khả năng tổ chức hệ thống sao cho thông minh, linh hoạt và dễ vận hành hơn.

Nếu nhìn từ bức tranh chung, AI đang buộc doanh nghiệp phải thay đổi tư duy bảo mật theo hướng kiến trúc thay vì cộng dồn. Đó không chỉ là xu hướng công nghệ, mà còn là yêu cầu sống còn để các tổ chức có thể giữ vững khả năng phòng thủ trong môi trường số ngày càng nhiều biến số. Và chính ở điểm đó, tinh gọn hệ thống bảo mật đang trở thành một trong những hướng đi quan trọng nhất của doanh nghiệp thời AI.

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 137,600 140,600
Hà Nội - PNJ 137,600 140,600
Đà Nẵng - PNJ 137,600 140,600
Miền Tây - PNJ 137,600 140,600
Tây Nguyên - PNJ 137,600 140,600
Đông Nam Bộ - PNJ 137,600 140,600
Cập nhật: 28/10/2026 05:45
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 13,870 14,200
Miếng SJC Nghệ An 13,870 14,200
Miếng SJC Thái Bình 13,870 14,200
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 13,700 14,100
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 13,700 14,100
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 13,700 14,100
Trang sức 99.9 13,380 13,980
Trang sức 99.99 13,390 13,990
Vàng 99.9 12,900
Vàng 99.99 13,060
Cập nhật: 28/10/2026 05:45
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 142
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 139 14,202
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 139 14,203
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 135 139
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 135 1,391
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 133 138
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 129,634 136,634
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 9,386 10,366
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 84,199 93,999
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 74,538 84,338
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 70,812 80,612
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 47,902 57,702
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 142
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 142
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 142
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 142
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 142
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 142
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 142
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 142
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 142
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 142
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 142
Cập nhật: 28/10/2026 05:45
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Cập nhật: 28/10/2026 05:45
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MYR 0 6445 0
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NZD 0 14502 0
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Cập nhật: 28/10/2026 05:45

Chuyển động số

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GXO mở rộng robot hình người Digit tới hai kho tại Mỹ từ năm 2027

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Trốn đóng kinh phí công đoàn, doanh nghiệp có thể bị phạt 150 triệu đồng

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