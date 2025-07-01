Điều đáng chú ý là FortiMail không chỉ trở thành nền tảng bảo mật email rộng nhất với khả năng tùy chỉnh linh hoạt nhất, đồng thời mở rộng khả năng bảo vệ vượt ngoài khuôn khổ email, tới cả các trình duyệt và công cụ cộng tác.

Có thể nói những tiến bộ này, kết hợp với các tính năng mới trong FortiDLP sẽ mang đến một phương pháp tiếp cận thống nhất, được hỗ trợ bởi AI để bảo vệ người dùng và dữ liệu nhạy cảm trên các môi trường làm việc năng động ngày nay.

“Trong bối cảnh mối đe dọa đang thay đổi như hiện nay, việc bảo vệ năng suất của người dùng và dữ liệu nhạy cảm đòi hỏi một chiến lược thống nhất, cân nhắc cả các mối đe dọa từ bên ngoài và rủi ro từ bên trong”. Ông Nirav Shah, Phó chủ tịch cấp cao phụ trách Sản phẩm và Giải pháp tại Fortinet cho biết thêm: “Tội phạm mạng đang nhắm thẳng vào người dùng và ngày càng tận dụng tối đa các công cụ như FraudGPT, BlackmailerV3 và ElevenLabs để tự động tạo phần mềm độc hại, video giả mạo kiểu deepfake, trang web lừa đảo và nhái giọng nói tổng hợp, giúp các cuộc tấn công mở rộng hơn, tăng tính thuyết phục và khó phát hiện hơn. Với bộ giải pháp FortiMail Workspace Security và FortiDLP được hỗ trợ bởi AI mở rộng của chúng tôi, Fortinet trao quyền cho các tổ chức để luôn đi trước các tác nhân đe dọa và những rủi ro nội tại, đồng thời đảm bảo người dùng, dữ liệu và năng suất vẫn được bảo mật”.

Fortinet ra mắt bộ công cụ bảo mật mới được hỗ trợ bởi AI

Cụ thể, các giải pháp phòng thủ được hỗ trợ bởi AI cho truyền thông, cộng tác và bảo mật dữ liệu giúp làm gia tăng năng suất, đồng thời cũng mở rộng bề mặt tấn công. Khi người dùng tương tác với dữ liệu nhạy cảm trên các nền tảng này, các tổ chức phải giải quyết các mối đe dọa đối với cả người dùng và dữ liệu cùng lúc.

Báo cáo toàn cảnh các mối đe dọa an ninh mạng toàn cầu năm 2025 của Fortinet (2025 Fortinet Global Threat Landscape Report) đã chỉ ra sự gia tăng của tội phạm mạng có hậu thuẫn bởi AI, với những kẻ tấn công sử dụng các công cụ tự động hóa để triển khai các chiến dịch lừa đảo, mạo danh và chiếm đoạt tài khoản thuyết phục hơn.

Và các giải pháp bảo mật này ra đời đáp ứng thách thức bảo mật hiện nay một cách trực tiếp nhờ khả năng bảo vệ được hỗ trợ bởi AI trên email, trình duyệt và môi trường cộng tác, bảo vệ doanh nghiệp và người dùng chống lại các mối đe dọa bên ngoài và bên trong, ở bất cứ không gian nào nơi công việc diễn ra.

Theo đó, các giải pháp bao trùm toàn bộ phạm vi tương tác của người dùng và di chuyển dữ liệu trên không gian làm việc kỹ thuật số, bao gồm:

Bảo mật email: với việc mua lại và tích hợp Perception Point – công ty từng sở hữu giải pháp được xếp ở vị trí Visionary trong Gartner® Magic Quadrant™ năm 2024 về bảo mật email1, Fortinet đã mở rộng đáng kể khả năng của nền tảng bảo mật email với FortiMail, thiết lập nó thành giải pháp rộng nhất với khả năng tùy chỉnh linh hoạt nhất trong ngành. FortiMail có thể giải quyết mọi nhu cầu bảo mật email, bao gồm cả email đến, email đi (chuyển tiếp email) và bảo vệ luồng email nội bộ, với các tùy chọn triển khai linh hoạt trên các thiết bị, máy ảo, dịch vụ lưu trữ và SaaS. Nó cung cấp nhiều chế độ hoạt động - gateway, server, ICES, hybrid - và có cả giao diện người dùng có thể cấu hình cao và trải nghiệm SaaS được sắp xếp hợp lý.

Bảo mật cho các công cụ cộng tác: bộ bảo mật FortiMail Workspace Security mở rộng khả năng bảo vệ vượt ra ngoài email phạm vi, bảo vệ đến cả trình duyệt web và các công cụ cộng tác, cho phép các tổ chức ngăn chặn các mối đe dọa tinh vi trên các nền tảng như Microsoft 365 và Teams, Google Workspace và Slack. Nó ngăn chặn các cuộc tấn công dựa trên nền tảng web khó nắm bắt, phần mềm độc hại ẩn trong các tệp được chia sẻ và các liên kết độc hại được gửi qua các ứng dụng trò chuyện và cộng tác. Nền tảng này cũng tăng cường khả năng hiển thị hoạt động của người dùng trên các môi trường đám mây, giúp các nhóm bảo mật phát hiện và ngăn chặn việc chiếm đoạt tài khoản trước khi chúng leo thang. Một dịch vụ phản hồi sự cố được quản lý 24x7 tích hợp sẵn hỗ trợ phân tích và ngăn chặn mối đe dọa nhanh chóng để giảm tải hoạt động cho các nhóm SOC.

Bảo vệ các dữ liệu quan trọng một cách thông minh và chủ động: FortiDLP cải thiện dịch vụ này bằng cách bổ sung các khả năng tiên tiến như bảo vệ luồng dữ liệu nhờ phát hiện nguồn gốc và trình tự di chuyển dữ liệu, cung cấp cho các nhóm phụ trách bảo mật và rủi ro nội bộ khả năng theo dõi chi tiết dữ liệu nhạy cảm từ nguồn của nó, nắm bắt cách dữ liệu đó được người dùng sử dụng như thế nào, và tự động liên kết các hoạt động của người dùng để phát hiện hành vi rủi ro cao cần điều tra thêm. Cho dù là khi giám sát việc chia sẻ trái phép thông tin bí mật thông qua ổ đĩa đám mây hay ngăn chặn việc tiết lộ dữ liệu nhạy cảm cho các nền tảng SaaS và GenAI không được cấp phép, FortiDLP đều cung cấp bối cảnh và khả năng kiểm soát cần thiết để bảo vệ dữ liệu nhạy cảm, bao gồm cả quyền sở hữu trí tuệ.

Đồng thời, để bảo vệ toàn diện cho thế giới lai, Fortinet cũng định nghĩa lại cách các tổ chức bảo vệ người dùng và dữ liệu trong không gian làm việc hiện đại. Bằng cách kết hợp sức mạnh của AI với email, trình duyệt, bảo mật dữ liệu và cộng tác, Fortinet cung cấp khả năng hiển thị, kiểm soát và tốc độ phản hồi mà các nhóm bảo mật cần, biến mọi sự phức tạp trở nên rõ ràng hơn, đồng thời biến các mối đe dọa thành các tác vụ dễ dàng kiểm soát và xử lý.