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Google mở rộng tìm kiếm bằng AI, mở ra kỷ nguyên 'tác nhân thông minh'

Thành Biên

Thành Biên

11:13 | 23/05/2026
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Tại sự kiện thường niên Google I/O, Google công bố loạt nâng cấp lớn cho công cụ Tìm kiếm, đánh dấu bước chuyển mạnh sang mô hình tìm kiếm bằng trí tuệ nhân tạo (AI).
Google tung Gemini Omni, AI tạo video từ mọi dữ liệu đầu vào Google tung Gemini Omni, AI tạo video từ mọi dữ liệu đầu vào
Google I/O 2026: Google tăng tốc kỷ nguyên tác nhân AI với Gemini Google I/O 2026: Google tăng tốc kỷ nguyên tác nhân AI với Gemini
Gemini chuyển mình thành tác nhân AI cá nhân, hỗ trợ người dùng 24/7 Gemini chuyển mình thành tác nhân AI cá nhân, hỗ trợ người dùng 24/7

Google giới thiệu thanh công cụ Tìm kiếm mới tích hợp AI, khả năng suy luận nâng cao cùng hệ thống “tác nhân AI” có thể thay người dùng theo dõi thông tin, hỗ trợ đặt dịch vụ và xử lý nhiều tác vụ trực tuyến.

Google công bố thanh tìm kiếm mới tích hợp AI
Google công bố thanh tìm kiếm mới tích hợp AI

Sự thay đổi lớn sau 25 năm phát triển của công cụ Tìm kiếm

Theo Google, đây là đợt thay đổi lớn nhất của công cụ Tìm kiếm trong hơn 25 năm phát triển. Mục tiêu là biến Tìm kiếm từ một công cụ tra cứu thông tin truyền thống thành hệ thống AI có khả năng hiểu ngữ cảnh, tương tác liên tục và hỗ trợ người dùng giải quyết công việc hằng ngày.

Google cho biết chỉ sau một năm triển khai Chế độ AI, nền tảng này đã đạt hơn một tỷ người dùng mỗi tháng. Số lượng truy vấn tăng hơn gấp đôi theo từng quý kể từ thời điểm ra mắt. Hãng nhận định xu hướng này cho thấy người dùng ngày càng chuyển sang hình thức tìm kiếm bằng câu hỏi tự nhiên thay vì chỉ nhập từ khóa ngắn như trước đây.

Một trong những thay đổi đáng chú ý là việc Google đưa mô hình Gemini 3.5 Flash trở thành mô hình mặc định trong Chế độ AI toàn cầu. Đây là phiên bản AI được tối ưu cho các tác vụ suy luận, lập trình và vận hành tác nhân tự động.

Giờ đây người dùng có thể nhập các yêu cầu dài trên thanh công cụ Tìm kiếm của Google
Giờ đây người dùng có thể nhập các yêu cầu dài trên thanh công cụ Tìm kiếm của Google

Song song với việc nâng cấp nền tảng AI, Google cũng tái thiết kế thanh Tìm kiếm. Giao diện mới cho phép người dùng nhập các yêu cầu dài, chi tiết và gần với ngôn ngữ tự nhiên hơn. Hệ thống sẽ tự động dự đoán ý định tìm kiếm và đưa ra gợi ý thông minh thay cho cơ chế tự động hoàn thành truyền thống.

Google cho biết người dùng có thể tìm kiếm bằng nhiều dạng dữ liệu khác nhau, bao gồm văn bản, hình ảnh, video, tệp tin hoặc thẻ trình duyệt Chrome. Dù sử dụng phương thức nào, hệ thống vẫn duy trì khả năng trả về các liên kết và kết quả tìm kiếm quen thuộc, đồng thời bổ sung thêm câu trả lời do AI tổng hợp.

Trải nghiệm hội thoại trong Tìm kiếm cũng được mở rộng. Người dùng có thể tiếp tục đặt câu hỏi nối tiếp ngay từ phần AI Overview mà không cần bắt đầu lại từ đầu. Ngữ cảnh cuộc trò chuyện được duy trì xuyên suốt, giúp hệ thống đưa ra các gợi ý và nguồn tham khảo phù hợp hơn khi người dùng tìm hiểu chuyên sâu về một chủ đề.

Khi “tác nhân AI” trở thành điểm nhấn của công cụ Tìm kiếm

Điểm nhấn lớn nhất trong đợt nâng cấp lần này là sự xuất hiện của các “tác nhân AI” trong Tìm kiếm. Đây là các hệ thống AI hoạt động liên tục ở chế độ nền, có khả năng tự động theo dõi thông tin theo yêu cầu của người dùng.

Theo mô tả từ Google, tác nhân AI có thể quét dữ liệu từ nhiều nguồn như báo điện tử, blog, mạng xã hội, dữ liệu tài chính, mua sắm và thể thao theo thời gian thực để cập nhật những thay đổi liên quan đến một chủ đề cụ thể.

Google sẽ theo dõi các nguồn dữ liệu và gửi thông báo ngay khi lựa chọn phù hợp xuất hiện
Google sẽ theo dõi các nguồn dữ liệu và gửi thông báo ngay khi lựa chọn phù hợp xuất hiện

Ví dụ, khi người dùng tìm kiếm căn hộ với các tiêu chí xác định, hệ thống sẽ tự động theo dõi các nguồn dữ liệu trên Internet và gửi thông báo ngay khi xuất hiện lựa chọn phù hợp. Tương tự, người dùng yêu thích thể thao hoặc thời trang có thể nhận cảnh báo ngay khi vận động viên công bố sản phẩm mới hoặc mở bán phiên bản giới hạn.

Google cho biết các tác nhân thông tin sẽ được triển khai đầu tiên cho người dùng đăng ký các gói Google AI Pro và Google AI Ultra trong mùa hè năm nay.

Khả năng đặt dịch vụ trực tiếp trên thanh công cụ Tìm kiếm của Google
Khả năng đặt dịch vụ trực tiếp trên thanh công cụ Tìm kiếm của Google

Ngoài theo dõi thông tin, Google cũng mở rộng khả năng đặt dịch vụ trực tiếp trên Tìm kiếm. Người dùng có thể nhập yêu cầu chi tiết như tìm phòng karaoke cho sáu người vào tối thứ Sáu, có phục vụ đồ ăn khuya. Hệ thống sẽ tự động tổng hợp giá, tình trạng còn chỗ và cung cấp liên kết đặt trực tiếp.

Trong một số lĩnh vực như sửa chữa nhà cửa, chăm sóc thú cưng hoặc làm đẹp, Google còn cho phép AI thay mặt người dùng gọi điện tới cửa hàng để xác nhận dịch vụ. Các tính năng này trước mắt sẽ được triển khai tại Mỹ.

Bên cạnh đó, Google tiếp tục đẩy mạnh khả năng lập trình bằng AI ngay trong công cụ Tìm kiếm. Hãng tích hợp công nghệ Google Antigravity cùng Gemini 3.5 Flash nhằm tạo ra các giao diện tương tác theo thời gian thực cho từng truy vấn.

Google Tìm kiếm có thể tự động dựng biểu đồ, mô phỏng, bảng dữ liệu hoặc hình ảnh tương tác phù hợp với câu hỏi
Google Tìm kiếm có thể tự động dựng biểu đồ, mô phỏng, bảng dữ liệu hoặc hình ảnh tương tác phù hợp với câu hỏi

Thay vì chỉ hiển thị văn bản, hệ thống có thể tự động dựng biểu đồ, mô phỏng, bảng dữ liệu hoặc hình ảnh tương tác phù hợp với câu hỏi. Khi tìm hiểu về thiên văn học, cơ chế hoạt động của đồng hồ hay các chủ đề khoa học phức tạp, người dùng có thể nhận được giao diện trực quan được tạo riêng cho nội dung đang tra cứu.

Google cho biết công nghệ này sẽ được cung cấp miễn phí cho người dùng trong mùa hè năm nay. Hãng cũng định hướng biến Tìm kiếm thành nền tảng hỗ trợ các công việc dài hạn. Với những nhu cầu như lập kế hoạch đám cưới, quản lý chuyển nhà hoặc xây dựng lộ trình tập luyện, hệ thống có thể tạo các “ứng dụng thu nhỏ” để theo dõi tiến độ.

Google Tìm kiếm với khả năng thiết lập kế hoạch dài hạn
Google Tìm kiếm với khả năng thiết lập kế hoạch dài hạn

Ví dụ, khi xây dựng kế hoạch chăm sóc sức khỏe, AI có thể tạo bảng theo dõi luyện tập cá nhân hóa dựa trên dữ liệu thời tiết, bản đồ, đánh giá địa điểm và nhiều nguồn dữ liệu thời gian thực khác. Người dùng có thể cập nhật và sử dụng các công cụ này trực tiếp trong Tìm kiếm mà không cần cài đặt thêm ứng dụng riêng biệt.

Một nội dung quan trọng khác được Google công bố là mở rộng tính năng “Trí thông minh Cá nhân” tới gần 200 quốc gia và vùng lãnh thổ với 98 ngôn ngữ. Tính năng này cho phép Chế độ AI kết nối với các dịch vụ như Gmail, Google Photos và sắp tới là Google Calendar để cá nhân hóa kết quả tìm kiếm.Theo Google, người dùng vẫn giữ toàn quyền kiểm soát dữ liệu cá nhân, bao gồm lựa chọn kết nối hoặc ngắt kết nối các ứng dụng bất kỳ lúc nào.

Với loạt thay đổi mới, Google đang chuyển Tìm kiếm từ vai trò công cụ tra cứu thông tin sang một hệ thống AI có khả năng hỗ trợ cá nhân hóa, tự động xử lý công việc và tương tác liên tục với người dùng. Đây được xem là bước đi chiến lược của Google trong cuộc cạnh tranh AI đang ngày càng tăng tốc trên toàn cầu.

Google Google Gemini Công cụ Tìm kiếm của Google Google I/O 2026 tác nhân AI

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 137,600 140,600
Hà Nội - PNJ 137,600 140,600
Đà Nẵng - PNJ 137,600 140,600
Miền Tây - PNJ 137,600 140,600
Tây Nguyên - PNJ 137,600 140,600
Đông Nam Bộ - PNJ 137,600 140,600
Cập nhật: 28/10/2026 06:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 13,870 14,200
Miếng SJC Nghệ An 13,870 14,200
Miếng SJC Thái Bình 13,870 14,200
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Cập nhật: 28/10/2026 06:00
SJC Giá mua Giá bán
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GRECO 2026: Kết nối công nghệ, thúc đẩy chuyển đổi xanh tại TP.HCM

GRECO 2026: Kết nối công nghệ, thúc đẩy chuyển đổi xanh tại TP.HCM

EVN ký hợp đồng thiết bị hơn 4.462 tỷ đồng cho thủy điện tích năng Bác Ái

EVN ký hợp đồng thiết bị hơn 4.462 tỷ đồng cho thủy điện tích năng Bác Ái

Lưới điện khu vực Mỹ Tho xuất hiện cảnh báo tải trước dự án 923 tỷ đồng

Lưới điện khu vực Mỹ Tho xuất hiện cảnh báo tải trước dự án 923 tỷ đồng

Mỹ dự kiến tài trợ 389 triệu USD cho nghiên cứu bán dẫn năng lượng

Mỹ dự kiến tài trợ 389 triệu USD cho nghiên cứu bán dẫn năng lượng

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Doanh thu Chứng khoán OCBS tăng 91% trong quý III, vốn đầu tư phần mềm thêm 34%

Doanh thu Chứng khoán OCBS tăng 91% trong quý III, vốn đầu tư phần mềm thêm 34%

Meta mở đợt chào bán khoảng 35 tỷ USD để đầu tư AI

Meta mở đợt chào bán khoảng 35 tỷ USD để đầu tư AI

AI kéo lợi nhuận công nghiệp Trung Quốc tăng mạnh, tiêu dùng hụt hơi

AI kéo lợi nhuận công nghiệp Trung Quốc tăng mạnh, tiêu dùng hụt hơi

Chứng khoán LPS lãi quý III tăng 43%, doanh thu gấp 3,6 lần cùng kỳ

Chứng khoán LPS lãi quý III tăng 43%, doanh thu gấp 3,6 lần cùng kỳ

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Ericsson gộp thị trường Đông Bắc Á và Đông Nam Á thành APAC

Ericsson gộp thị trường Đông Bắc Á và Đông Nam Á thành APAC

Peraso ký thỏa thuận đầu tư 10 triệu USD để phát triển liên lạc drone

Peraso ký thỏa thuận đầu tư 10 triệu USD để phát triển liên lạc drone

Trốn đóng kinh phí công đoàn, doanh nghiệp có thể bị phạt 150 triệu đồng

Trốn đóng kinh phí công đoàn, doanh nghiệp có thể bị phạt 150 triệu đồng

Chứng khoán LPS lãi quý III tăng 43%, doanh thu gấp 3,6 lần cùng kỳ

Chứng khoán LPS lãi quý III tăng 43%, doanh thu gấp 3,6 lần cùng kỳ

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Peraso ký thỏa thuận đầu tư 10 triệu USD để phát triển liên lạc drone

Peraso ký thỏa thuận đầu tư 10 triệu USD để phát triển liên lạc drone

Trung Quốc siết quy định về an toàn trang bị nội thất ô tô

Trung Quốc siết quy định về an toàn trang bị nội thất ô tô

Chery giới thiệu Omoda X, mẫu SUV sở hữu công nghệ quan sát ban đêm

Chery giới thiệu Omoda X, mẫu SUV sở hữu công nghệ quan sát ban đêm

Kỹ sư hàng không nêu manh mối mới về vụ mất tích MH370

Kỹ sư hàng không nêu manh mối mới về vụ mất tích MH370

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Đại diện Việt Nam Team Secret Whales bị loại khỏi CKTG 2026

Đại diện Việt Nam Team Secret Whales bị loại khỏi CKTG 2026

Mỹ đề xuất luật bảo vệ quyền sở hữu game kỹ thuật số

Mỹ đề xuất luật bảo vệ quyền sở hữu game kỹ thuật số

MVK Esports dừng bước tại CKTG 2026 sau thất bại trước Karmine Corp

MVK Esports dừng bước tại CKTG 2026 sau thất bại trước Karmine Corp

MVK Esports đánh bại FURIA, tiến gần vòng Swiss CKTG 2026

MVK Esports đánh bại FURIA, tiến gần vòng Swiss CKTG 2026