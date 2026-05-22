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Google I/O 2026: Google tăng tốc kỷ nguyên tác nhân AI với Gemini

Thành Biên

Thành Biên

09:32 | 22/05/2026
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Tại sự kiện Google I/O 2026, Google công bố loạt công nghệ và sản phẩm mới xoay quanh hệ sinh thái Gemini, đánh dấu bước chuyển mạnh sang “kỷ nguyên tác nhân AI” - nơi trí tuệ nhân tạo không chỉ hỗ trợ trả lời câu hỏi mà còn có khả năng tự vận hành, xử lý công việc và tương tác liên tục với người dùng.
Blackstone rót 5 tỷ USD xây hạ tầng AI cùng Google Blackstone rót 5 tỷ USD xây hạ tầng AI cùng Google
Gemini 3.5 Flash tăng tốc AI, xuất dữ liệu nhanh gấp 4 lần Gemini 3.5 Flash tăng tốc AI, xuất dữ liệu nhanh gấp 4 lần
Google tung Gemini Omni, AI tạo video từ mọi dữ liệu đầu vào Google tung Gemini Omni, AI tạo video từ mọi dữ liệu đầu vào

Sau một năm tăng tốc phát triển AI, Google cho biết quy mô sử dụng các mô hình Gemini đã tăng trưởng vượt bậc. Nếu hai năm trước các nền tảng của hãng xử lý khoảng 9,7 nghìn tỷ token mỗi tháng, thì hiện nay con số này đã vượt 3,2 triệu tỷ token mỗi tháng. Token được xem là đơn vị dữ liệu cơ bản mà mô hình AI xử lý trong quá trình phân tích và tạo phản hồi.

Google công bố loạt công nghệ và sản phẩm mới xoay quanh hệ sinh thái Gemini
Google công bố loạt công nghệ và sản phẩm mới xoay quanh hệ sinh thái Gemini

Google cho biết hơn 8,5 triệu lập trình viên đang xây dựng ứng dụng dựa trên các mô hình Gemini mỗi tháng. Trong khi đó, các API AI của hãng hiện xử lý khoảng 19 tỷ token mỗi phút. Hơn 375 khách hàng của Google Cloud đã đạt quy mô sử dụng vượt một nghìn tỷ token.

Gemini trở thành trung tâm hệ sinh thái AI

Google hiện sở hữu 13 sản phẩm có hơn một tỷ người dùng mỗi tháng, trong đó 5 sản phẩm vượt mốc 3 tỷ người dùng. Gemini được xem là động lực chính thúc đẩy sự tăng trưởng này.

Trong lĩnh vực tìm kiếm, tính năng AI Overviews hiện đạt hơn 2,5 tỷ người dùng hoạt động hàng tháng. Chế độ AI Mode trên công cụ tìm kiếm cũng nhanh chóng vượt mốc 1 tỷ người dùng chỉ sau một năm triển khai. Google cho rằng AI đang thay đổi cách người dùng tìm kiếm thông tin, từ các truy vấn đơn lẻ sang hình thức đối thoại liên tục, chuyên sâu hơn.

Gemini trở thành trung tâm hệ sinh thái AI của Google
Gemini trở thành trung tâm hệ sinh thái AI của Google

Ứng dụng Gemini cũng ghi nhận tăng trưởng mạnh. Từ mức 400 triệu người dùng hoạt động hàng tháng tại I/O năm ngoái, ứng dụng hiện đã vượt 900 triệu người dùng. Số lượng yêu cầu xử lý hằng ngày tăng hơn 7 lần.

Google đồng thời công bố nhiều tính năng cá nhân hóa mới, trong đó có “Personal Intelligence”, cho phép Gemini đưa ra phản hồi sát với nhu cầu và thói quen từng người dùng hơn. Ở mảng sáng tạo nội dung, các mô hình tạo ảnh Nano Banana đã tạo ra hơn 50 tỷ hình ảnh trong năm qua.

Đưa AI hội thoại vào nhiều sản phẩm

Một trong những xu hướng nổi bật tại I/O 2026 là việc Google tích hợp tương tác hội thoại tự nhiên vào hàng loạt sản phẩm.

Trên Google Maps, tính năng Ask Maps cho phép người dùng đặt các câu hỏi dài và phức tạp hơn để tìm kiếm thông tin địa điểm.Với YouTube, Google giới thiệu Ask YouTube – công cụ AI giúp tìm đúng nội dung và tự động chuyển đến đoạn video phù hợp với câu hỏi. Tính năng này sẽ được triển khai tại Mỹ trong mùa hè năm nay.

Tính năng Ask Maps trên Google Maps
Tính năng Ask Maps trên Google Maps

Trong bộ công cụ văn phòng, Google ra mắt Docs Live – tính năng cho phép tạo và chỉnh sửa tài liệu hoàn toàn bằng giọng nói. Người dùng chỉ cần trình bày ý tưởng, Gemini sẽ tự động chuyển thành văn bản và sắp xếp nội dung. Google cho biết công nghệ này sẽ sớm được mở rộng sang Gmail và Keep.

Đầu tư mạnh cho hạ tầng AI

Để đáp ứng nhu cầu tính toán ngày càng lớn, Google tiếp tục tăng tốc đầu tư hạ tầng. Tập đoàn dự kiến chi từ 180 đến 190 tỷ USD cho vốn đầu tư trong năm nay, tăng mạnh so với mức 31 tỷ USD năm 2022.

Trọng tâm của chiến lược này là dòng chip TPU thế hệ thứ 8 gồm TPU 8t và TPU 8i. TPU 8t phục vụ huấn luyện mô hình AI quy mô lớn, trong khi TPU 8i được tối ưu cho suy luận AI với tốc độ xử lý nhanh hơn và tiết kiệm năng lượng hơn.

Google cho biết hệ thống mới cho phép mở rộng huấn luyện trên hơn một triệu chip TPU toàn cầu, rút ngắn thời gian huấn luyện mô hình từ vài tháng xuống vài tuần.

Ra mắt Gemini Omni và Gemini 3.5 Flash

Tại I/O 2026, Google giới thiệu Gemini Omni – mô hình AI đa phương thức mới có khả năng tạo dữ liệu đầu ra ở nhiều định dạng khác nhau từ bất kỳ loại dữ liệu đầu vào nào. Phiên bản đầu tiên mang tên Gemini Omni Flash tập trung vào video và sẽ dần mở rộng sang hình ảnh, văn bản.

Google công bố Gemini Omni
Google công bố Gemini Omni

Mô hình này được tích hợp trực tiếp vào Gemini, Google Flow và YouTube Shorts.

Song song đó, Google công bố Gemini 3.5 Flash – phiên bản mới của dòng Gemini với trọng tâm là tốc độ và khả năng xử lý tác vụ thực tế. Theo Google, Gemini 3.5 Flash có tốc độ đầu ra nhanh gấp 4 lần nhiều mô hình AI tiên phong khác nhưng vẫn duy trì hiệu năng cao trong lập trình, suy luận và xử lý đa phương thức.

Google cho rằng mô hình này có thể giúp doanh nghiệp tiết kiệm đáng kể chi phí xử lý AI nhờ hiệu suất cao và giá thành thấp hơn nhiều đối thủ cùng phân khúc.

Gemini Spark và kỷ nguyên tác nhân AI

Điểm nhấn lớn nhất của I/O 2026 là Gemini Spark – trợ lý AI hoạt động liên tục 24/7 trên nền tảng đám mây.

Khác với chatbot truyền thống, Spark có khả năng tự vận hành theo định hướng của người dùng, xử lý chuỗi công việc dài hạn và tương tác qua nhiều hình thức như ứng dụng Gemini, email hoặc trò chuyện trực tiếp.

Gemini Spark được công bố tại Google I/O 2026
Gemini Spark được công bố tại Google I/O 2026

Google cho biết Spark sẽ được tích hợp với nhiều dịch vụ của hãng và cả nền tảng bên thứ ba thông qua giao thức MCP. Trên Android, người dùng có thể theo dõi tiến trình hoạt động của các tác nhân AI thông qua giao diện Android Halo.

Cùng với Spark, Google cũng phát triển Antigravity 2.0 – nền tảng quản lý và điều phối các tác nhân AI tự vận hành dành cho lập trình viên và doanh nghiệp.

Tăng cường minh bạch với SynthID

Trong bối cảnh deepfake và nội dung AI ngày càng phổ biến, Google tiếp tục mở rộng công nghệ đánh dấu bản quyền số SynthID.

Theo hãng, SynthID đã đánh dấu hơn 100 tỷ hình ảnh và video cùng 60.000 năm thời lượng âm thanh. Google đồng thời tích hợp Content Credentials vào nhiều sản phẩm để hiển thị nguồn gốc nội dung, giúp người dùng nhận biết nội dung được tạo hoặc chỉnh sửa bằng AI. Ngoài NVIDIA, các đối tác mới như OpenAI, Kakao và ElevenLabs cũng tham gia hệ sinh thái SynthID.

Google mở rộng công nghệ đánh dấu bản quyền số SynthID.
Google mở rộng công nghệ đánh dấu bản quyền số SynthID.

Mở rộng AI sang kính thông minh và khoa học

Google cũng hé lộ thế hệ kính thông minh mới gồm kính âm thanh và kính có màn hình hiển thị thông tin trực tiếp trước mắt người dùng. Các thiết bị này cho phép tương tác với Gemini bằng giọng nói trong trạng thái rảnh tay. Phiên bản kính âm thanh sẽ ra mắt vào mùa thu năm nay.

Google công bố Gemini for Science
Google công bố Gemini for Science

Ở lĩnh vực nghiên cứu, Google công bố Gemini for Science – bộ công cụ AI hỗ trợ nghiên cứu khoa học, kết nối hơn 30 cơ sở dữ liệu và nền tảng khoa học đời sống.

Với hàng loạt công bố mới, Google cho thấy tham vọng đưa Gemini trở thành nền tảng trung tâm cho kỷ nguyên AI tác nhân, nơi AI không chỉ hỗ trợ người dùng mà còn có khả năng tự vận hành, phối hợp và thực thi công việc trên quy mô lớn.

Google Google AI Gemini trí tuệ nhân tạo (AI) Google I/O 2026

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 137,600 140,600
Hà Nội - PNJ 137,600 140,600
Đà Nẵng - PNJ 137,600 140,600
Miền Tây - PNJ 137,600 140,600
Tây Nguyên - PNJ 137,600 140,600
Đông Nam Bộ - PNJ 137,600 140,600
Cập nhật: 28/10/2026 06:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 13,870 14,200
Miếng SJC Nghệ An 13,870 14,200
Miếng SJC Thái Bình 13,870 14,200
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 13,700 14,100
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 13,700 14,100
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 13,700 14,100
Trang sức 99.9 13,380 13,980
Trang sức 99.99 13,390 13,990
Vàng 99.9 12,900
Vàng 99.99 13,060
Cập nhật: 28/10/2026 06:00
SJC Giá mua Giá bán
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Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 135 1,391
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ATC 2026 đưa công nghệ truyền thông tiên tiến thế giới về Quy Nhơn

ATC 2026 đưa công nghệ truyền thông tiên tiến thế giới về Quy Nhơn

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Chuyến bay thử nghiệm đầu tiên của máy bay chiến đấu không người lái U740 Valkyrie

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GRECO 2026: Kết nối công nghệ, thúc đẩy chuyển đổi xanh tại TP.HCM

GRECO 2026: Kết nối công nghệ, thúc đẩy chuyển đổi xanh tại TP.HCM

EVN ký hợp đồng thiết bị hơn 4.462 tỷ đồng cho thủy điện tích năng Bác Ái

EVN ký hợp đồng thiết bị hơn 4.462 tỷ đồng cho thủy điện tích năng Bác Ái

Lưới điện khu vực Mỹ Tho xuất hiện cảnh báo tải trước dự án 923 tỷ đồng

Lưới điện khu vực Mỹ Tho xuất hiện cảnh báo tải trước dự án 923 tỷ đồng

Mỹ dự kiến tài trợ 389 triệu USD cho nghiên cứu bán dẫn năng lượng

Mỹ dự kiến tài trợ 389 triệu USD cho nghiên cứu bán dẫn năng lượng

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Doanh thu Chứng khoán OCBS tăng 91% trong quý III, vốn đầu tư phần mềm thêm 34%

Doanh thu Chứng khoán OCBS tăng 91% trong quý III, vốn đầu tư phần mềm thêm 34%

Meta mở đợt chào bán khoảng 35 tỷ USD để đầu tư AI

Meta mở đợt chào bán khoảng 35 tỷ USD để đầu tư AI

AI kéo lợi nhuận công nghiệp Trung Quốc tăng mạnh, tiêu dùng hụt hơi

AI kéo lợi nhuận công nghiệp Trung Quốc tăng mạnh, tiêu dùng hụt hơi

Chứng khoán LPS lãi quý III tăng 43%, doanh thu gấp 3,6 lần cùng kỳ

Chứng khoán LPS lãi quý III tăng 43%, doanh thu gấp 3,6 lần cùng kỳ

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Ericsson gộp thị trường Đông Bắc Á và Đông Nam Á thành APAC

Ericsson gộp thị trường Đông Bắc Á và Đông Nam Á thành APAC

Peraso ký thỏa thuận đầu tư 10 triệu USD để phát triển liên lạc drone

Peraso ký thỏa thuận đầu tư 10 triệu USD để phát triển liên lạc drone

Trốn đóng kinh phí công đoàn, doanh nghiệp có thể bị phạt 150 triệu đồng

Trốn đóng kinh phí công đoàn, doanh nghiệp có thể bị phạt 150 triệu đồng

Chứng khoán LPS lãi quý III tăng 43%, doanh thu gấp 3,6 lần cùng kỳ

Chứng khoán LPS lãi quý III tăng 43%, doanh thu gấp 3,6 lần cùng kỳ

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Peraso ký thỏa thuận đầu tư 10 triệu USD để phát triển liên lạc drone

Peraso ký thỏa thuận đầu tư 10 triệu USD để phát triển liên lạc drone

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Trung Quốc siết quy định về an toàn trang bị nội thất ô tô

Chery giới thiệu Omoda X, mẫu SUV sở hữu công nghệ quan sát ban đêm

Chery giới thiệu Omoda X, mẫu SUV sở hữu công nghệ quan sát ban đêm

Kỹ sư hàng không nêu manh mối mới về vụ mất tích MH370

Kỹ sư hàng không nêu manh mối mới về vụ mất tích MH370

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Đại diện Việt Nam Team Secret Whales bị loại khỏi CKTG 2026

Mỹ đề xuất luật bảo vệ quyền sở hữu game kỹ thuật số

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MVK Esports dừng bước tại CKTG 2026 sau thất bại trước Karmine Corp

MVK Esports dừng bước tại CKTG 2026 sau thất bại trước Karmine Corp

MVK Esports đánh bại FURIA, tiến gần vòng Swiss CKTG 2026

MVK Esports đánh bại FURIA, tiến gần vòng Swiss CKTG 2026