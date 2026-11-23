Báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2026 của BIDV (HoSE: BID) ghi nhận lợi nhuận quý III trước thuế 10.578,9 tỷ đồng, tăng 39,3% so với cùng kỳ năm 2025. Lợi nhuận quý III sau thuế của BIDV đạt 8.473,2 tỷ đồng, còn lũy kế chín tháng BIDV lãi trước thuế 29.483,5 tỷ đồng, tăng 24,8%.

Song song với lợi nhuận quý III đi lên, bảng phân loại nợ của BIDV cho thấy tổng nợ nhóm 3 đến nhóm 5 tại ngày 30/9/2026 lên 47.486 tỷ đồng, tăng 35,8% so với đầu năm. Tỷ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ của BIDV nhích từ 1,47% lên 1,85%, trong đó nợ dưới tiêu chuẩn tăng từ 4.473,9 tỷ đồng lên 13.047,1 tỷ đồng, gấp khoảng 2,9 lần.

Số dư dự phòng rủi ro cho vay khách hàng của BIDV đi theo hướng ngược lại, giảm nhẹ từ 34.945,6 tỷ đồng xuống 34.871,3 tỷ đồng. Tỷ lệ bao phủ nợ xấu của BIDV vì thế lùi từ mức 99,9% hồi đầu năm xuống còn 73,4% sau chín tháng.

Lợi nhuận quý III của BIDV dựa trên thu nhập lãi và chi phí vận hành tăng chậm

Báo cáo kết quả hoạt động hợp nhất quý III/2026 của BIDV ghi nhận lợi nhuận trước thuế 10.578,9 tỷ đồng, tăng 39,3% so với cùng kỳ. Nguồn: BCTC hợp nhất quý III/2026 của BIDV.

Thu nhập lãi thuần quý III của BIDV đạt 17.056 tỷ đồng, tăng 12,4% so với cùng kỳ, và vẫn là nguồn đóng góp lớn nhất vào lợi nhuận quý III. Lũy kế chín tháng, thu nhập lãi thuần lên 50.594 tỷ đồng, tăng 14,7%, song song với dư nợ cho vay khách hàng của BIDV tăng 8% lên 2,56 triệu tỷ đồng và tiền gửi khách hàng tăng 6,2% lên 2,36 triệu tỷ đồng.

Văn bản giải trình biến động lợi nhuận gửi kèm báo cáo nêu rõ nguyên nhân tăng lợi nhuận quý III từ phía BIDV. BIDV cho biết: "Lợi nhuận sau thuế riêng lẻ và Lợi nhuận sau thuế hợp nhất Quý 3 năm 2026 và lũy kế 9 tháng đầu năm 2026 tăng so với cùng kỳ năm trước do ngân hàng gia tăng thu nhập thuần từ lãi và đẩy mạnh hoạt động thu nợ đã xử lý rủi ro".

Ở lớp vận hành, chi phí hoạt động chín tháng của BIDV tăng 7% lên 22.098,8 tỷ đồng, chậm hơn mức tăng 10,5% của tổng thu nhập hoạt động. Tỷ lệ chi phí trên thu nhập vì thế giảm từ 33,8% xuống 32,7%, dấu hiệu cho thấy BIDV giữ nhịp chi tiêu chậm hơn nhịp tăng doanh thu ngay cả khi quy mô dư nợ tiếp tục mở rộng.

Dòng tiền BIDV dành cho hạ tầng tăng nhanh hơn chi phí hoạt động. Tiền mua sắm tài sản cố định chín tháng của BIDV đạt 1.807,2 tỷ đồng, tăng 27,7% so với cùng kỳ, trong khi nguyên giá tài sản cố định vô hình tăng thêm 295,4 tỷ đồng lên 8.980,1 tỷ đồng. Chi phí về tài sản của BIDV tăng 13,7% lên 3.557,4 tỷ đồng, riêng khấu hao 1.041,5 tỷ đồng, tăng 12,5%.

Thu nhập từ hoạt động dịch vụ chín tháng của BIDV tăng 8,5% lên 10.410,4 tỷ đồng. Cùng kỳ, thu nhập từ góp vốn, mua cổ phần tăng 39,3% lên 528,6 tỷ đồng, trong khi lãi thuần từ kinh doanh ngoại hối giảm 7,2% xuống 2.955,5 tỷ đồng.

Rủi ro nợ xấu và chi phí vốn của BIDV tăng nhanh hơn thu nhập

Phía sau đà tăng lợi nhuận quý III, chi phí trả lãi của BIDV tăng 57,4% lên 36.639,7 tỷ đồng, vượt xa mức tăng 39,7% của thu nhập lãi. Chênh lệch tốc độ khiến thu nhập lãi thuần quý chỉ tăng 12,4%, thấp hơn nhiều so với mức tăng gần 40% của lợi nhuận quý III trước thuế.

Bảng phân loại chất lượng nợ cho vay của BIDV tại ngày 30/9/2026, nợ dưới tiêu chuẩn tăng từ 4.473,9 tỷ đồng lên 13.047,1 tỷ đồng so với đầu năm. Nguồn: BCTC hợp nhất quý III/2026 của BIDV.

Cơ cấu nguồn vốn của BIDV hé lộ áp lực từ kênh huy động có chi phí cao. Số dư giấy tờ có giá BIDV phát hành tăng 38% lên 311.012,6 tỷ đồng, trong đó chứng chỉ tiền gửi tăng 48,3% lên 227.427,8 tỷ đồng. Chi phí trả lãi cho giấy tờ có giá chín tháng tăng 71,4% lên 14.111,8 tỷ đồng, trong khi tiền gửi của các tổ chức tín dụng khác tại BIDV giảm từ 392.473,4 tỷ đồng xuống 271.680,7 tỷ đồng.

Chất lượng tài sản của BIDV ghi nhận dấu hiệu dịch chuyển sang các nhóm nợ rủi ro cao hơn. Nợ cần chú ý tăng 25,6% lên 39.505,2 tỷ đồng, nợ nghi ngờ tăng 59,6% lên 7.465,5 tỷ đồng, còn dự phòng cụ thể giảm từ 17.367,7 tỷ đồng xuống 15.903,9 tỷ đồng sau khi BIDV dùng 16.013,3 tỷ đồng dự phòng để xử lý nợ.

Chi phí dự phòng rủi ro tín dụng quý III của BIDV giảm 25% xuống 4.640,5 tỷ đồng, đúng vào giai đoạn nợ xấu tăng. Khoản giảm 1.545,4 tỷ đồng tương đương khoảng 52% phần lợi nhuận quý III trước thuế tăng thêm, một cách lý giải cho khoảng cách giữa đà tăng lợi nhuận quý III và thu nhập lãi thuần.

Dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh chín tháng của BIDV âm 42.484 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước dương 111.840,5 tỷ đồng. Các khoản lãi, phí phải thu tăng 9,8% lên 30.900,1 tỷ đồng, còn lãi thuần từ mua bán chứng khoán đầu tư chín tháng chỉ còn 6,2 tỷ đồng so với 1.310 tỷ đồng cùng kỳ.

Chín tháng, BIDV thu về 8.296 tỷ đồng từ các khoản nợ đã xử lý, trong khi lượng dự phòng dùng để xử lý nợ lên 16.013,3 tỷ đồng. Hai dòng tiền đó vận động trên nền tổng tài sản 3,49 triệu tỷ đồng của BIDV, quy mô tăng thêm 162.445 tỷ đồng chỉ sau chín tháng.