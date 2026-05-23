Google mở rộng công cụ xác thực AI trên Google Search, Chrome và Pixel

Xuất phát từ thực tiễn sự phát triển mạnh mẽ của AI

Thông tin được công bố bởi Google cho thấy tập đoàn này đang phát triển các công nghệ xác minh nguồn gốc nội dung số, nhất là trong bối cảnh các công cụ AI tạo sinh ngày càng phổ biến và khó phân biệt với nội dung thật.

Theo Google, nhu cầu nhận diện nội dung do AI tạo ra đang trở thành vấn đề cấp thiết khi hình ảnh, video và âm thanh tổng hợp xuất hiện ngày càng nhiều trên không gian mạng. Việc xác định một nội dung có bị can thiệp hay không được xem là yếu tố quan trọng để bảo đảm độ tin cậy của thông tin.

Google mở rộng hàng loạt công cụ xác thực nội dung AI

Hệ thống Dấu mờ SynthID và Chứng chỉ Nội dung C2PA dành cho nội dung AI

Một trong những công nghệ cốt lõi được Google mở rộng là SynthID, hệ thống đóng dấu mờ kỹ thuật số vô hình dành cho nội dung do AI tạo ra. Công nghệ này được giới thiệu cách đây ba năm và hiện đã được tích hợp vào nhiều sản phẩm AI của Google.

Theo số liệu được công bố, SynthID đã được sử dụng để đánh dấu hơn 100 tỷ hình ảnh và video cùng lượng âm thanh tương đương 60.000 năm phát liên tục. Dấu mờ này không hiển thị trực tiếp với người dùng nhưng có thể được phát hiện thông qua các công cụ xác thực của Google.

Dấu mờ SynthID được Google công bố

Bên cạnh đó, Google cũng mở rộng áp dụng tiêu chuẩn Chứng chỉ Nội dung C2PA — bộ tiêu chuẩn chung của ngành công nghệ nhằm hiển thị lịch sử tạo lập và chỉnh sửa của nội dung số, bất kể có sử dụng AI hay không.

Dòng điện thoại Google Pixel 10 được xác định là thiết bị đầu tiên tích hợp Chứng chỉ Nội dung trực tiếp trong ứng dụng camera mặc định. Công nghệ này cho phép ghi nhận thời điểm nội dung được tạo ra ngay khi người dùng bấm máy. Google cho biết tính năng chứng thực video cũng sẽ sớm xuất hiện trên các dòng Google Pixel 8, Google Pixel 9 và Pixel 10 trong vài tuần tới.

Theo tập đoàn này, việc xác định nội dung nguyên bản, chưa qua chỉnh sửa đang trở nên quan trọng không kém việc nhận biết nội dung được tạo bằng AI. Trong bối cảnh các công cụ tạo sinh ngày càng tinh vi, xác thực nguồn gốc được xem là nền tảng để duy trì niềm tin đối với thông tin số.

Kiểm tra nội dung AI bằng những câu hỏi đơn giản

Google đồng thời mở rộng khả năng kiểm tra nội dung AI trên nhiều dịch vụ phổ biến. Người dùng có thể sử dụng các công cụ như Lens, Chế độ AI, Circle to Search hoặc Gemini trên Chrome để kiểm tra xem một hình ảnh có phải do AI tạo ra hay không.

Chỉ cần nhập các câu hỏi như “Ảnh này có phải do AI tạo ra không?” hoặc “Đây có phải nội dung tạo bằng AI không?”, hệ thống sẽ tiến hành phân tích và hiển thị kết quả xác thực.

Google cho biết các giải pháp mới được phát triển dựa trên những tính năng sẵn có như nhãn nhận diện nội dung AI trên YouTube và dự án Backstory, chương trình thử nghiệm nhằm nâng cao tốc độ và độ chính xác của các công cụ xác thực nội dung.

Người dùng có thể sử dụng Google Gemini để kiểm chứng hình ảnh AI

Google mở rộng hợp tác trong việc kiểm định các nội dung AI

Không chỉ mở rộng trong hệ sinh thái riêng, Google cũng tăng cường hợp tác với nhiều doanh nghiệp công nghệ lớn nhằm thúc đẩy tiêu chuẩn minh bạch nội dung trên toàn ngành.

Theo công bố, các công ty như OpenAI, Kakao và ElevenLabs đang tích hợp công nghệ SynthID vào các sản phẩm AI của mình. Google cũng đã mở mã nguồn công nghệ đóng dấu mờ văn bản SynthID và hợp tác với NVIDIA trong việc đánh dấu video AI từ mô hình Cosmos.

Song song với đó, Google Cloud giới thiệu API mới giúp doanh nghiệp phát hiện nội dung AI trên nền tảng Gemini Enterprise Agent Platform. Công cụ này hỗ trợ nhận diện nội dung được tạo ra bởi cả mô hình của Google và nhiều hệ thống AI phổ biến khác.

Google Cloud giới thiệu API

Google cho biết API được thiết kế nhằm phục vụ nhiều nhu cầu khác nhau như kiểm chứng thông tin, phân loại nội dung, ngăn chặn gian lận bảo hiểm hay gắn nhãn truyền thông tổng hợp trên các nền tảng số.

Với vai trò thành viên Ban điều hành C2PA, Google tiếp tục tham gia xây dựng các tiêu chuẩn toàn cầu liên quan đến công nghệ xác thực nguồn gốc nội dung. Hãng cho rằng việc đồng bộ giữa các nền tảng là yếu tố cần thiết khi nội dung số liên tục được chia sẻ và tái sử dụng trên nhiều dịch vụ khác nhau.

Một trong những ví dụ được đưa ra là Meta sẽ sớm gắn nhãn Chứng chỉ Nội dung cho ảnh và video được quay bằng camera trên Instagram. Điều này đồng nghĩa với việc nội dung được ghi lại bằng điện thoại Pixel có thể được nhận diện chính xác khi đăng tải lên mạng xã hội.

Google nhận định minh bạch nội dung đang trở thành thách thức lớn của ngành công nghệ trong kỷ nguyên AI tạo sinh. Tập đoàn này cho biết sẽ tiếp tục đầu tư vào các giải pháp xác thực nhằm giúp người dùng dễ dàng truy xuất nguồn gốc và lịch sử chỉnh sửa của nội dung trên môi trường số.