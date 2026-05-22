Theo quy định tại Điều 3, Nghị định số 49/2025/NĐ-CP quy định về tạm hoãn xuất cảnh đối với cá nhân, tổ chức chưa hoàn thành nghĩa vụ thuế, có 4 nhóm đối tượng thuộc diện xem xét tạm hoãn xuất cảnh do nợ thuế.

Người nợ thuế có thể bị tạm hoãn xuất cảnh từ tháng 7

Cục Thuế Hà Nội vừa công khai danh sách 603 trường hợp nợ thuế với tổng số tiền hơn 71 tỷ đồng. Danh sách gồm cả cá nhân và doanh nghiệp chậm thực hiện nghĩa vụ tài chính trong thời gian dài.

Theo thông tin được công bố, cơ quan thuế sẽ tiếp tục áp dụng các biện pháp cưỡng chế theo quy định của Luật Quản lý thuế. Trong đó, biện pháp tạm hoãn xuất cảnh đối với người nợ thuế đang thu hút nhiều sự quan tâm khi chuẩn bị được triển khai mạnh hơn từ tháng 7/2026.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh ngành thuế tăng tốc số hóa dữ liệu quản lý, kết nối thông tin tài khoản ngân hàng, hóa đơn điện tử và giao dịch kinh doanh nhằm siết tình trạng thất thu thuế.

Hà Nội công khai hàng trăm trường hợp nợ thuế

Theo danh sách do Cục Thuế Hà Nội công bố, nhiều trường hợp nợ kéo dài nhiều tháng, thậm chí nhiều năm. Có doanh nghiệp nợ hàng tỷ đồng tiền thuế, tiền chậm nộp và các khoản xử phạt hành chính.

Việc công khai danh sách nợ thuế là một trong những biện pháp được cơ quan quản lý áp dụng nhằm tăng tính minh bạch, đồng thời tạo áp lực buộc người nộp thuế thực hiện nghĩa vụ tài chính với ngân sách Nhà nước.

Cơ quan thuế cho biết các trường hợp tiếp tục chây ì có thể bị áp dụng các biện pháp cưỡng chế như phong tỏa tài khoản, dừng sử dụng hóa đơn điện tử, kê biên tài sản hoặc đề nghị tạm hoãn xuất cảnh.

Theo quy định tại Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn liên quan, cá nhân là người đại diện pháp luật của doanh nghiệp nợ thuế cũng có thể bị xem xét áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh nếu doanh nghiệp chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính.

Dữ liệu số giúp ngành thuế siết quản lý

Những năm gần đây, ngành thuế đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong quản lý thuế. Hệ thống hóa đơn điện tử, dữ liệu ngân hàng và các nền tảng thanh toán trực tuyến giúp cơ quan quản lý có thêm công cụ rà soát dòng tiền và phát hiện dấu hiệu bất thường.

Việc số hóa dữ liệu giúp giảm khoảng trống trong quản lý, nhất là với hoạt động kinh doanh trực tuyến, thương mại điện tử và các giao dịch không dùng tiền mặt.

Một chuyên gia tài chính nhận định biện pháp tạm hoãn xuất cảnh sẽ tạo sức ép lớn hơn với người nợ thuế cố tình chây ì. Tuy nhiên, cơ quan quản lý cũng cần bảo đảm quy trình minh bạch, cập nhật chính xác dữ liệu nghĩa vụ tài chính để tránh ảnh hưởng tới hoạt động sản xuất kinh doanh và quyền lợi hợp pháp của người dân.

Trong bối cảnh Chính phủ thúc đẩy xây dựng nền tài chính số và quản trị dữ liệu quốc gia, việc liên thông dữ liệu thuế đang trở thành công cụ quan trọng để tăng hiệu quả quản lý ngân sách.

Áp lực tuân thủ sẽ lớn hơn với doanh nghiệp

Giới chuyên gia cho rằng việc siết quản lý nợ thuế sẽ buộc doanh nghiệp nâng cao tính tuân thủ tài chính, nhất là trong bối cảnh hệ thống dữ liệu đang ngày càng liên thông.

Không chỉ doanh nghiệp lớn, nhiều hộ kinh doanh và cá nhân hoạt động trên nền tảng số cũng bắt đầu chịu áp lực minh bạch doanh thu, kê khai và nộp thuế đúng quy định.

Trong thời gian tới, ngành thuế được dự báo sẽ tiếp tục mở rộng phạm vi rà soát dữ liệu điện tử, đồng thời tăng cường phối hợp với ngân hàng, cơ quan xuất nhập cảnh và các nền tảng công nghệ nhằm hạn chế tình trạng thất thu thuế kéo dài.

Dưới đây là 10 cái tên nổi bật nhất trong danh sách nợ thuế do Thuế cơ sở 7 TP Hà Nội công khai, được lựa chọn theo tiêu chí: số nợ lớn, tên doanh nghiệp có quy mô hoặc hoạt động trong các lĩnh vực bất động sản, truyền thông, công nghệ, đầu tư, dịch vụ:

Công ty CP Đầu tư Xây dựng Hà Nội - An Dương

Nợ thuế: 6,608 tỷ đồng

Địa chỉ: phố An Dương, phường Hồng Hà, Hà Nội.

Công ty TNHH Truyền thông Open Circle

Nợ thuế: 6,275 tỷ đồng

Đây là một trong những doanh nghiệp truyền thông có số nợ lớn nhất danh sách.

Công ty TNHH Kinh doanh Tổng hợp Tiến Đạt

Nợ thuế: 4,274 tỷ đồng

Hoạt động lĩnh vực thương mại tổng hợp.

Công ty CP Dịch vụ Hỗ trợ Tổng hợp Đầu tư

Nợ thuế: 3,149 tỷ đồng

Doanh nghiệp có số nợ thuộc nhóm cao nhất toàn danh sách.

Công ty TNHH Sản xuất Kinh doanh Thành Lộc

Nợ thuế: 2,962 tỷ đồng.

Công ty CP Bio-Zem

Nợ thuế: 2,773 tỷ đồng

Hoạt động trong lĩnh vực công nghệ, môi trường.

Công ty TNHH Dịch vụ Văn thư và Lưu trữ Việt Nam

Nợ thuế: 2,394 tỷ đồng.

Công ty TNHH Công nghệ và Khoáng sản Việt Nam

Nợ thuế: 2,378 tỷ đồng

Thuộc nhóm doanh nghiệp nợ trên 2.000 tỷ đồng công khai trong danh sách.

Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Dịch vụ TH Việt Nam

Nợ thuế: 2,428 tỷ đồng.

Công ty TNHH Xây dựng Thương mại và Phát triển Thành Đạt

Nợ thuế: 484 triệu đồng

Dù thấp hơn nhóm đầu, đây là doanh nghiệp xây dựng có quy mô hoạt động đáng chú ý trong khu vực Tây Hồ.

Ngoài ra, danh sách còn xuất hiện nhiều doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bất động sản, truyền thông số, giáo dục, logistics và quảng cáo như: Công ty CP GoodBridge Ventures, Công ty CP Tập đoàn Du lịch Worldtrip, Công ty CP Truyền thông Hexa, Công ty CP Công nghệ Truyền thông VNews, Công ty CP Đầu tư Xây dựng Việt Nam…

Điểm đáng chú ý là phần lớn doanh nghiệp nợ thuế tập trung tại các phường Hồng Hà, Phú Thượng và khu vực Tây Hồ cũ, nơi tập trung dày đặc doanh nghiệp thương mại, dịch vụ và bất động sản.

Danh sách 603 trường hợp nợ thuế bị cảnh báo

Danh sách 603 trường hợp nợ thuế bị cảnh báo

Danh sách 603 trường hợp nợ thuế bị cảnh báo

Danh sách 603 trường hợp nợ thuế bị cảnh báo

Danh sách 603 trường hợp nợ thuế bị cảnh báo

Danh sách 603 trường hợp nợ thuế bị cảnh báo

Danh sách 603 trường hợp nợ thuế bị cảnh báo

Danh sách 603 trường hợp nợ thuế bị cảnh báo

Danh sách 603 trường hợp nợ thuế bị cảnh báo

Danh sách 603 trường hợp nợ thuế bị cảnh báo

Danh sách 603 trường hợp nợ thuế bị cảnh báo

Danh sách 603 trường hợp nợ thuế bị cảnh báo

Danh sách 603 trường hợp nợ thuế bị cảnh báo

Danh sách 603 trường hợp nợ thuế bị cảnh báo

Danh sách 603 trường hợp nợ thuế bị cảnh báo

Danh sách 603 trường hợp nợ thuế bị cảnh báo

Danh sách 603 trường hợp nợ thuế bị cảnh báo