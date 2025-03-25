Dự án du lịch Indochina Quảng Bình Resort bị thu hồi do nợ thuế quá hạn

Ngày 24-3, UBND tỉnh Quảng Bình xác nhận vừa ra văn bản thông báo thu hồi đất cấp cho Công ty CP Đông Dương Miền Trung thực hiện dự án xây dựng khu du lịch Indochina Quảng Bình Resort tại xã Quang Phú (TP Đồng Hới). Lý do: nợ hơn 23 tỉ đồng thuế quá hạn.

Thông báo của UBND tỉnh Quảng Bình cũng cho biết cơ quan thuế tỉnh này đã thực hiện các biện pháp để buộc Công ty CP Đông Dương Miền Trung chấp hành việc trả nợ thuế. Tuy nhiên đến nay công ty này vẫn chưa thực hiện.

"Vi phạm nói trên của Công ty CP Đông Dương Miền Trung thuộc trường hợp phải thu hồi đất", UBND tỉnh Quảng Bình cho hay.

UBND tỉnh Quảng Bình quyết định thu hồi hơn 7,1ha đất đã cấp cho Công ty Đông Dương Miền Trung để thực hiện dự án xây dựng khu du lịch Indochina Quảng Bình Resort tại xã Quang Phú.

Đất này đã được Sở Tài nguyên - Môi trường (nay là Sở Nông nghiệp và Môi trường) cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất vào năm 2019.

Cũng theo thông báo của UBND tỉnh Quảng Bình, công ty phải hoàn thành việc xử lý tài sản trên đất trong thời hạn không quá 45 ngày kể từ ngày nhận được thông báo thu hồi đất.