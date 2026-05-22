Kingston ghi nhận 100 triệu ổ cứng SSD SATA A400 đã xuất xưởng

Kingston SSD SATA A400 tự hào sở hữu tốc độ đọc và ghi lần lượt đạt 500MB/s và 450MB/s, mang đến cho người dùng mức tăng tốc vượt trội so với ổ cứng cơ học truyền thống. Nhờ mức hiệu năng này, dòng A400 trở thành lựa chọn hàng đầu của những người dùng muốn cải thiện tốc độ truyền tải dữ liệu và nâng cao độ phản hồi tổng thể của hệ thống mà không cần chi ngân sách lớn cho phân khúc NVMe cao cấp.

100 triệu đơn vị xuất xưởng đưa A400 vào nhóm những sản phẩm lưu trữ có độ phủ rộng nhất thị trường tiêu dùng toàn cầu, cho thấy người dùng trên khắp thế giới tiếp tục đặt niềm tin vào dòng sản phẩm cân bằng tốt giữa hiệu năng, độ bền và mức giá tiếp cận được với đại đa số người dùng phổ thông, từ học sinh sinh viên cho đến dân văn phòng và người dùng muốn nâng cấp máy tính cũ.

Theo Kingston, kể từ khi ra mắt năm 2017, A400 đã thiết lập tiêu chuẩn toàn cầu cho phân khúc lưu trữ cơ bản và góp phần tăng tốc hiệu năng cho hàng triệu máy tính cá nhân trên khắp thế giới, phản ánh sức hút ổn định của một dòng sản phẩm cân bằng tốt giữa hiệu năng, độ bền và mức giá tiếp cận được với đại đa số người dùng phổ thông, từ học sinh sinh viên cho đến dân văn phòng và người dùng muốn nâng cấp máy tính cũ.

Đại diện Kingston cho biết thương hiệu luôn kiên định với cam kết mang đến những sản phẩm hội tụ đủ ba yếu tố cốt lõi gồm hiệu năng, chất lượng và độ bền. Sự đón nhận rộng rãi cùng những phản hồi tích cực dành cho dòng SSD SATA A400 là minh chứng rõ nét cho năng lực của Kingston trong việc đáp ứng nhu cầu lưu trữ không ngừng thay đổi của nhiều nhóm người dùng khác nhau.

Tiếp đà này, Kingston sẽ tiếp tục đầu tư đổi mới trên toàn bộ dải sản phẩm NVMe hiệu năng cao, SSD cấp doanh nghiệp dành cho trung tâm dữ liệu và các dòng SSD công nghiệp tích hợp, nhằm đáp ứng yêu cầu khắt khe của môi trường điện toán biên cũng như các ứng dụng trọng yếu trong kỷ nguyên số.

Về độ bền với dòng ổ cứng SSD SATA A400, Kingston công bố chỉ số tổng số byte đã ghi (TBW) lần lượt là 80TB với phiên bản 240GB, 160TB với 480GB và 300TB với phiên bản 960GB, cùng tuổi thọ trung bình 2 triệu giờ MTBF. Mức tiêu thụ điện năng của A400 giữ ở ngưỡng rất thấp, chỉ 0,195W ở chế độ chờ và tối đa 1,535W khi ghi dữ liệu, góp phần kéo dài thời lượng pin cho máy tính xách tay so với ổ cứng cơ học tiêu tốn điện năng nhiều hơn đáng kể.

Khác với ổ cứng cơ học có đĩa từ quay và đầu đọc chuyển động cơ học, A400 xây dựng toàn bộ trên nền tảng bộ nhớ Flash không có bộ phận chuyển động, từ đó loại bỏ nguy cơ hỏng hóc do va đập vật lý. Ổ cứng chịu được rung động vận hành ở mức 2,17G đỉnh trong dải tần 7 đến 800Hz và rung động khi không hoạt động lên đến 20G đỉnh trong dải 10 đến 2.000Hz, khiến A400 trở thành lựa chọn phù hợp cho máy tính xách tay và các thiết bị điện toán di động thường xuyên phải chịu tác động từ môi trường bên ngoài. Nhiệt độ hoạt động của ổ nằm trong khoảng 0°C đến 70°C, còn nhiệt độ bảo quản chịu được từ âm 40°C đến 85°C. Sản phẩm đi kèm bảo hành có giới hạn 3 năm cùng dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật miễn phí từ Kingston.

Chi tiết xem thêm tại đây..