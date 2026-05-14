Kingston ra mắt dải sản phẩm hiệu năng cao dành cho doanh nghiệp

Chia sẻ về dải sản phẩm mới, ông Kevin Wu, Phó Chủ tịch Kinh doanh, Tiếp thị, và Phát triển Kinh doanh, Khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, cho biết: “Dù là doanh nghiệp vận hành các ứng dụng công việc quan trọng, chuyên gia xử lý dữ liệu nhạy cảm, hay nhà sáng tạo nội dung luôn muốn bứt phá giới hạn về hiệu năng, người dùng ngày nay đều cần đến giải pháp không chỉ mang lại tốc độ mà phải đảm bảo tính tin cậy, sự an toàn, và độ ổn định dài hạn. Thông qua những sản phẩm mới, Kingston tiếp tục cung cấp các giải pháp được thiết kế chuyên dụng ứng dụng thực tiễn. Được dẫn dắt bởi triết lý ‘Built on Commitment’, chúng tôi luôn tập trung vào việc hỗ trợ khách hàng bằng những giải pháp đáng tin cậy ở tất cả các phương diện: hiệu năng, bảo mật, và hạ tầng doanh nghiệp.”

Cụ thể, Kingston FURY Renegade Pro RDIMM đi kèm bộ tản nhiệt được chế tạo kỹ lưỡng để mang lại hiệu năng cực cao cho máy trạm và máy tính để bàn cao cấp tương thích hỗ trợ Intel XMP hoặc AMD EXPO, các sản phẩm Kingston FURY RDIMM hỗ trợ ép xung hiện đã ra mắt với tốc độ cao nhất lên đến 7600MT/giây.

Trong đó, các mẫu 7200MT/giây và7600MT/giây được trang bị tản nhiệt bằng nhôm với thiết kế cải tiến để đảm bảo khả năng tản nhiệt hiệu quả khi chạy các ứng dụng nặng nhất. Hỗ trợ ép xung với công nghệ ECC (tự kiểm tra và sửa lỗi), dòng sản phẩm này cho phép người dùng khai thác tối đa hiệu năng của DDR5 đồng thời vẫn duy trì tính toàn vẹn dữ liệu. Được phát triển dành cho tác vụ AI tại chỗ, mô phỏng kỹ thuật, khoa học dữ liệu, và ứng dụng chuyên nghiệp hiệu năng cao, Kingston FURY Renegade Pro RDIMM mang đến năng lực xử lý bộ nhớ tốc độ cao thường thấy trên các hệ thống chơi game tân tiến, trong khi vẫn duy trì được sự bền bỉ, tính ổn định, và chất lượng cao cấp của dòng bộ nhớ Registered DIMM (RDIMM).

Kingston FURY Renegade Pro DDR5 RDIMM và bộ tản nhiệt, ổ USB mã hóa Kingston IronKey™ Locker+ 50 G2

Sản phẩm thứ hai là ổ USB mã hóa Kingston IronKey™ Locker+ 50 G2. Đây là sản phẩm mới nhất trong dòng danh mục giải pháp lưu trữ bảo mật hàng đầu của Kingston. Theo đó, Kingston IronKey™ Locker+ 50 G2 là dòng ổ USB Flash được mã hóa phần cứng, mang đến khả năng bảo mật cấp doanh nghiệp nhờ công nghệ mã hóa AES 256-bit ở chế độ XTS đạt chứng nhận chuẩn FIPS 197, cùng với khả năng bảo vệ chống lại BadUSB thông qua firmware được ký điện tử và tấn công dò mật khẩu (brute-force).

Được thiết kế chú trọng đến sự cân bằng giữa tính bảo mật và trải nghiệm tiện dụng, thiết bị hỗ trợ thiết lập mật khẩu riêng cho cả Quản trị viên và Người dùng kèm theo các tùy chọn linh hoạt bao gồm chế độ Mật khẩu Phức tạp - Complex (từ 6 đến 16 ký tự, kết hợp nhiều tập hợp ký tự) và chế độ Cụm mật khẩu - Passphrase (từ 10 đến 64 ký tự, cho phép sử dụng một câu hoàn chỉnh hoặc mã PIN)). Quản trị viên có quyền đặt lại (reset) mật khẩu của người dùng, trong khi tính năng biểu tượng "mắt" hiển thị mật khẩu hỗ trợ giảm thiểu các sai sót khi đăng nhập.

Các lớp phòng vệ chủ động bao gồm cơ chế tự động khóa sau 10 lần người dùng nhập sai mật khẩu và xóa mã hóa (crypto-erase) sau nhiều lần Quản trị viên đăng nhập thất bại. Thêm vào đó, thiết bị còn tích hợp bàn phím ảo nhằm ngăn chặn các phần mềm theo dõi thao tác bàn phím (keylogger), kết hợp cùng lớp phủ chống bám vân tay giúp gia tăng độ bền.

Tương thích với cả Windows® và macOS®, ổ USB này không yêu cầu cài đặt phần mềm, cho phép người dùng truy cập dữ liệu thuận tiện và an toàn trên nhiều nền tảng khác nhau.

Ngoài ra, Kingston cũng đồng thời ra mắt ổ cứng SSD NVMe Kingston DC3000ME Gen5 U.2. Sản phẩm ra đời để tận dụng sức mạnh từ chuẩn giao tiếp PCIe 5.0 NVMe tốc độ cao, dòng ổ cứng DC3000ME nay được mở rộng với tùy chọn dung lượng cực lớn 30.72TB, mang lại tốc độ đọc tuần tự lên đến 14GB/giây cùng hiệu năng đọc ngẫu nhiên đạt tới 2,8 triệu IOPS, giúp tăng tốc quá trình truy xuất dữ liệu cho các ứng dụng đòi hỏi cao về năng lực điện toán. Khả năng tương thích ngược hoàn toàn vớichuẩn PCIe 4.0 cho phép doanh nghiệp triển khai DC3000ME linh hoạt trên những môi trường máy chủ hỗn hợp, đồng thời sẵn sàng cho lộ trình nâng cấp nền tảng trong tương lai.

Được thiết kế với trọng tâm đặt vào độ tin cậy cấp doanh nghiệp, DC3000ME sử dụng chip nhớ 3D eTLC NAND và tích hợp sẵn tính năng bảo vệ an toàn dữ liệu khi mất điện (PLP) trên bo mạch, nhằm bảo toàn trọn vẹn dữ liệu trong trường hợp mất nguồn đột ngột. Bên cạnh đó, ổ cứng cũng hỗ trợ công nghệ mã hóa AES 256-bit và cơ chế ổ đĩa tự mã hóa (SED) theo chuẩn TCG Opal 2.0, hỗ trợđắc lực cho doanh nghiệp trong việc đáp ứng những yêu cầu khắt khe về bảo mật và tuân thủ quy định.

DC3000ME được hậu thuẫn bởi dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật danh tiếng của Kingston cùng chính sách bảo hành giới hạn 5 năm³, mang lại sự an tâm vững chắc dài hạn cho các dự án triển khai hạ tầng tại doanh nghiệp và trung tâm dữ liệu.

Thông tin chi tiết về sản phẩm xem tại https://www.kingston.com/vn