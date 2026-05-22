Các thành viên công đoàn Samsung Electronics giơ cao cờ trong một cuộc biểu tình quy mô lớn yêu cầu bãi bỏ giới hạn tiền thưởng hiệu suất, bên ngoài nhà máy sản xuất chất bán dẫn và dịch vụ đúc của công ty tại Pyeongtaek vào ngày 23/4/2026.

Samsung tránh nguy cơ gián đoạn chuỗi chip

Cổ phiếu của Samsung Electronics (KRX: 005930) tăng hơn 6% trong phiên giao dịch ngày 22/5 sau khi công đoàn của hãng thông báo tạm dừng kế hoạch đình công kéo dài 18 ngày. Động thái này giúp xoa dịu lo ngại về nguy cơ gián đoạn sản xuất tại tập đoàn sản xuất chip lớn nhất Hàn Quốc.

Theo thông báo từ công đoàn Samsung, toàn bộ thành viên sẽ tham gia bỏ phiếu từ ngày 22 đến 27/5 đối với thỏa thuận lương sơ bộ vừa đạt được sau vòng đàm phán mới với sự tham gia của Bộ Lao động và Việc làm Hàn Quốc.

Trước đó, các cuộc thương lượng giữa hai bên từng rơi vào bế tắc dù có sự hòa giải của chính phủ. Công đoàn tuyên bố sẽ tiếp tục đình công sau khi đàm phán thất bại hôm 21/5. Tuy nhiên, một cuộc họp kéo dài do Bộ trưởng Lao động Hàn Quốc Kim Young-hoon chủ trì đã giúp hai bên đạt được thỏa thuận tạm thời.

Trong cuộc họp báo được truyền hình trực tiếp trên kênh KTV của Hàn Quốc, ông Kim cho biết đây mới chỉ là thỏa thuận sơ bộ và “vẫn còn một chặng đường dài” trước khi đạt được đồng thuận cuối cùng. Dù vậy, ông đánh giá khoảng cách giữa công đoàn và ban lãnh đạo Samsung đã “thu hẹp đáng kể”.

Nvidia tạo hiệu ứng lan tỏa lên nhóm bán dẫn

Đà tăng của Samsung diễn ra trong bối cảnh nhóm cổ phiếu bán dẫn toàn cầu đồng loạt đi lên sau báo cáo tài chính tích cực từ Nvidia. Hãng chip AI Mỹ ghi nhận doanh thu quý vừa qua tăng 85%, đạt 81,62 tỷ USD, cao hơn nhiều so với mức 44,06 tỷ USD cùng kỳ năm trước.

Tâm lý lạc quan quanh nhu cầu chip AI đã hỗ trợ mạnh cho các doanh nghiệp trong chuỗi cung ứng bán dẫn, trong đó có Samsung và SK Hynix.

Samsung hiện là một trong những doanh nghiệp có vai trò đặc biệt quan trọng với nền kinh tế Hàn Quốc. Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc cho biết doanh thu của Samsung Electronics tương đương khoảng 12,5% GDP quốc gia, trong khi công ty chiếm tới 22,8% tổng kim ngạch xuất khẩu và 26% vốn hóa thị trường chứng khoán Hàn Quốc.

Thủ tướng Hàn Quốc Kim Min-seok cảnh báo nếu cuộc đình công kéo dài 18 ngày diễn ra đúng kế hoạch, thiệt hại trực tiếp có thể lên tới 1 nghìn tỷ won. Trong kịch bản xấu hơn, nếu quy trình sản xuất wafer bán dẫn bị gián đoạn và buộc phải hủy bỏ các lô chip đang sản xuất, thiệt hại kinh tế có thể lên tới 100 nghìn tỷ won.

Thỏa thuận thưởng chip trở thành điểm nóng

Theo hãng tin Yonhap, một trong những nội dung gây tranh cãi nhất nằm ở cơ chế phân bổ tiền thưởng giữa bộ phận sản xuất chip và các đơn vị kinh doanh khác.

Thỏa thuận sơ bộ cho thấy mảng chip sẽ nhận 40% tổng quỹ thưởng, phần còn lại dành cho các bộ phận khác. Quyết định phân chia tiền thưởng với các đơn vị thua lỗ được cho là đã bị hoãn lại một năm.

Reuters dẫn tài liệu của công đoàn cho biết Samsung chấp nhận liên kết tiền thưởng với lợi nhuận hoạt động và bỏ giới hạn thưởng. Bộ phận chip có thể nhận khoản thưởng đặc biệt tương đương 10,5% lợi nhuận hoạt động.

Một nội dung khác gây chú ý là Samsung dự kiến sử dụng cổ phiếu công ty để chi trả một phần thưởng đặc biệt trong ít nhất 10 năm nếu mảng chip đạt mục tiêu lợi nhuận hoạt động 200 nghìn tỷ won trong giai đoạn 2026-2028.

Trước đó, công đoàn yêu cầu mức thưởng tương đương 15% lợi nhuận hoạt động cùng cơ chế chia thưởng rõ ràng hơn.

Diễn biến tại Samsung cũng phản ánh áp lực cạnh tranh ngày càng lớn trong ngành bán dẫn AI toàn cầu. Khi nhu cầu chip phục vụ trí tuệ nhân tạo tăng mạnh, các tập đoàn công nghệ buộc phải giữ ổn định lực lượng lao động và duy trì liên tục chuỗi sản xuất để tránh mất thị phần vào tay đối thủ.