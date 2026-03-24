'Săn Ngựa Vàng - Đón ngàn tài lộc' đã tìm ra những chủ nhân đầu tiên

Hồng Anh

Hồng Anh

10:07 | 24/03/2026
Đây là chương trình tri ân lớn nhất năm của VNPT dành cho các khách hàng là Hộ kinh doanh đăng ký sử dụng các dịch vụ số của VNPT, bao gồm Hoá đơn điện tử máy tính tiền VNPT Invoice-POS, Chữ ký số, ứng dụng Hộ cá thể kinh doanh VNPT HKD, VNPT Posio, VNPT Sổ bán hàng.
'Săn Ngựa Vàng - Đón ngàn tài lộc' cùng VNPT

Khi tham gia chương trình, khách hàng sẽ có cơ hội trúng thưởng 12 giải Đại Mã, mỗi giải là 1 chú Ngựa Vàng trị giá 5 chỉ vàng 9999, mang theo thông điệp "Mã đáo thành công" gửi đến khách hàng của VNPT.

Trong đợt quay đầu tiên, BTC đã tìm ra 3 hộ kinh doanh may mắn nhất trúng ngựa vàng trị giá mỗi ngựa 5 chỉ vàng 9999. Đây là các hộ kinh doanh đã lựa chọn sử dụng các sản phẩm trong hệ sinh thái chuyển đổi số cho hộ kinh doanh của VNPT trong thời gian từ 03/3/2026-16/3/2026.

“Săn Ngựa Vàng - Đón ngàn tài lộc” đã tìm ra những chủ nhân đầu tiên
“Săn Ngựa Vàng - Đón ngàn tài lộc” đã tìm ra những chủ nhân đầu tiên

Từ nay đến hết ngày 27/4/2026, vẫn còn 9 đại mã đang chờ đợi các hộ kinh doanh may mắn khi đăng ký các dịch vụ này của VNPT.

Hệ sinh thái các giải pháp số dành riêng cho hộ kinh doanh của VNPT bao gồm: ứng dụng Hộ cá thể kinh doanh VNPT HKD, hóa đơn điện tử máy tính tiền VNPT Invoice-POS, chữ ký số (VNPT CA, VNPT SmartCA), phần mềm quản lý bán hàng VNPT Posio và ứng dụng VNPT Sổ bán hàng. Các giải pháp này được thiết kế như các “trợ lý số” đắc lực, giúp tiểu thương xuất hóa đơn, quản lý bán hàng, kê khai thuế chỉ với vài thao tác đơn giản trên điện thoại, máy tính.

Với mong muốn giúp khách hàng "Quản lý thông minh, kê khai chuẩn xác", VNPT đã phát triển ứng dụng VNPT Sổ bán hàng để giúp hộ kinh doanh tối ưu hoạt động kinh doanh và vận hành. VNPT Sổ bán hàng có khả năng tích hợp một cách linh hoạt và phù hợp với đa dạng ngành nghề, đồng thời tích hợp đồng bộ các tính năng từ quản lý bán hàng, chữ ký số, hoá đơn điện tử hay kê khai thuế. Điểm khác biệt của VNPT Sổ bán hàng nằm ở khả năng vận hành tinh gọn chỉ trên 1 ứng dụng điện thoại di động với các thao tác đơn giản. Hộ kinh doanh sẽ không cần đầu tư thêm máy tính hay thiết bị phức tạp.

“Săn Ngựa Vàng - Đón ngàn tài lộc” đã tìm ra những chủ nhân đầu tiên
VNPT đã phát triển ứng dụng VNPT Sổ bán hàng để giúp hộ kinh doanh tối ưu hoạt động kinh doanh và vận hành.

Trên smartphone của mình, hộ kinh doanh có thể sử dụng tính năng như tạo và xử lý đơn đặt hàng trực tiếp (oder), liên kết quản lý sàn thương mại điện tử, bán hàng online kết hợp chat trên nhiều kênh khác nhau, đồng thời chuyển luôn đơn hàng cho đơn vị vận chuyển hay shiper nhanh chóng. Song song với đó, các nghiệp vụ quản lý như quản lý đơn hàng, xuất hóa đơn, kê khai thuế đều được tích hợp trọn vẹn trong VNPT Sổ bán hàng.

Với mức chi phí trung bình chưa đến 200 nghìn đồng/tháng, hộ kinh doanh đã sở hữu giải pháp sổ bán hàng toàn diện, chữ ký số 12 tháng và 5.000 hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền. Đây chính là "trợ lý số" đắc lực cho hộ kinh doanh trong tình hình kinh doanh cần tốc độ và chính xác, tuân thủ pháp luật như hiện nay. Đặc biệt, VNPT cũng đang dành tặng 14 ngày dùng thử miễn phí để khách hàng có thể trực tiếp trải nghiệm ứng dụng này.

Có thể nói giải pháp số của VNPT đảm bảo mang tới cho các hộ kinh doanh lời giải cho bài toán vận hành, xóa bỏ nỗi lo rủi ro pháp lý trong bối cảnh các quy định mới về thuế và hóa đơn điện tử đã đi vào thực tế, chuyển đổi số nay đã trở thành yêu cầu bắt buộc để đảm bảo tính pháp lý.

“Săn Ngựa Vàng - Đón ngàn tài lộc” đã tìm ra những chủ nhân đầu tiên
Chương trình “Săn Ngựa Vàng – Đón ngàn tài lộc” tiếp tục diễn ra đến hết ngày 27/04/2026

Chương trình “Săn Ngựa Vàng - Đón ngàn tài lộc” tiếp tục diễn ra đến hết ngày 27/04/2026 với 3 đợt quay số tiếp theo, cùng với đó là 9 chú Ngựa Vàng 9999 đang chờ đón các chủ nhân tiếp theo. Hãy nhanh tay đăng ký dịch vụ để chuẩn hóa quy trình kinh doanh và rước tài lộc về nhà!

Để tham khảo thể lệ chương trình “Săn Ngựa Vàng - Đón ngàn tài lộc” và các gói giải pháp số chuyên biệt, hộ kinh doanh vui lòng truy cập website hokinhdoanh.vnpt.vn hoặc liên hệ tổng đài 18001260.

Bài liên quan

MoMo hỗ trợ chuẩn hóa thông tin theo quy định mới cho hộ kinh doanh

MoMo hỗ trợ chuẩn hóa thông tin theo quy định mới cho hộ kinh doanh

Nvidia biến hạ tầng viễn thông thành lưới AI phân tán toàn cầu

Nvidia biến hạ tầng viễn thông thành lưới AI phân tán toàn cầu

VNPT hợp tác với Ericsson nâng cấp hạ tầng di động sân bay tại Việt Nam

VNPT hợp tác với Ericsson nâng cấp hạ tầng di động sân bay tại Việt Nam

Có thể bạn quan tâm

UNIQLO khánh thành điểm trường tại Đà Nẵng, trao 3.000 trang phục cho người dân

UNIQLO khánh thành điểm trường tại Đà Nẵng, trao 3.000 trang phục cho người dân

Kết nối sáng tạo
UNIQLO Việt Nam phối hợp cùng Quỹ Hy vọng xây dựng điểm trường mới tại xã Phước Chánh (Đà Nẵng), đồng thời trao tặng 3.000 trang phục RE.UNIQLO cho các gia đình khó khăn.
Panasonic Việt Nam tiếp tục hành trình

Panasonic Việt Nam tiếp tục hành trình 'Thắp sáng tương lai'

Kết nối sáng tạo
Tiếp nối chương trình này, mới đây Panasonic Việt Nam đã cùng các bạn trẻ trao tặng 510 đèn năng lượng mặt trời cho xã Tà Rụt và Hướng Lập, tỉnh Quảng Trị và tặng 10 chiếc quạt trần cho trường Tiểu học Húc Nghì, xã Tà Rụt.
VNPT hợp tác với Ericsson nâng cấp hạ tầng di động sân bay tại Việt Nam

VNPT hợp tác với Ericsson nâng cấp hạ tầng di động sân bay tại Việt Nam

Viễn thông - Internet
VNPT và Ericsson vừa chính thức hợp tác triển khai hạ tầng di động thế hệ mới cho các dự án sân bay trọng điểm tại Việt Nam, đây là lần đầu tiên hai đơn vị bắt tay trong lĩnh vực hàng không. Thỏa thuận đặt nền tảng cho một hệ thống kết nối băng thông rộng, bảo mật cao, phục vụ cả vận hành sân bay lẫn trải nghiệm của hàng triệu hành khách quốc tế.
ICT Xuân Bính Ngọ 2026 - Hội tụ để tạo đột phá thể chế và công nghệ

ICT Xuân Bính Ngọ 2026 - Hội tụ để tạo đột phá thể chế và công nghệ

RevNews
Tối 13/3 tại khách sạn Pan Pacific (Hà Nội) đã diễn ra sự kiện Gặp gỡ ICT Xuân Bính Ngọ 2026 với chủ đề “Đột phá mạnh mẽ về thể chế, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo”. Chương trình là hoạt động thường niên do 20 tổ chức xã hội, nghề nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực công nghệ thông tin, truyền thông và chuyển đổi số cùng phối hợp tổ chức.
Tăng vốn lên gần 14.000 tỷ đồng, ABBank tăng tốc tái cấu trúc toàn diện

Tăng vốn lên gần 14.000 tỷ đồng, ABBank tăng tốc tái cấu trúc toàn diện

Kinh tế số
Ngân hàng TMCP An Bình (ABBank) vừa hoàn tất đợt tăng vốn điều lệ lên gần 14.000 tỷ đồng thông qua phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và chương trình ESOP dành cho cán bộ nhân viên, mở ra cơ hội chuyển mình toàn diện – từ tái định vị thương hiệu, nâng cấp bộ máy quản trị đến định hình chiến lược phát triển dài hạn trong giai đoạn mới.
