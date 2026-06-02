Sự xuất hiện của Kia Sportage 2026 được kỳ vọng sẽ tạo thêm sức ép cạnh tranh trong phân khúc SUV cỡ C, nơi các đối thủ như Mazda CX-5, Hyundai Tucson hay Honda CR-V đang duy trì sức hút đáng kể với khách hàng.

Kia Sportage 2026 sắp ra mắt tại Việt Nam

Thiết kế thay đổi mạnh theo ngôn ngữ nhận diện mới

Sau khoảng bốn năm hiện diện tại Việt Nam, Sportage bước vào giai đoạn nâng cấp với hàng loạt thay đổi về thiết kế. Những hình ảnh ban đầu cho thấy Kia áp dụng ngôn ngữ tạo hình mới nhằm đồng bộ mẫu xe với các sản phẩm chủ lực khác của hãng.

Phần đầu xe được làm mới với cụm đèn chiếu sáng đặt dọc, kết hợp dải đèn LED định vị ban ngày có tạo hình đặc trưng. Thiết kế này giúp Sportage mang nhiều nét tương đồng với các mẫu SUV thế hệ mới của Kia, đồng thời tạo sự khác biệt rõ rệt so với phiên bản đang bán trên thị trường.

Thiết kế ngoại thất của Kia Sportage 2026

Lưới tản nhiệt đặc trưng của thương hiệu được mở rộng và tinh chỉnh theo hướng hiện đại hơn. Kia cũng thiết kế lại cản trước, bổ sung các chi tiết khí động học mới và thay đổi vị trí một số trang bị ngoại thất. Phía sau xe, cụm đèn hậu được tái cấu trúc nhằm tạo sự liền mạch với tổng thể thiết kế.

Tại các thị trường quốc tế, Sportage 2026 được cung cấp các tùy chọn mâm hợp kim từ 17 đến 19 inch. Một số phiên bản cao cấp còn sở hữu gói thiết kế thể thao X-Line với cản xe riêng, lưới tản nhiệt đặc biệt và bộ vành kích thước lớn.

Những thay đổi này cho thấy Kia không chỉ thực hiện một bản nâng cấp nhỏ mà đang tái định vị hình ảnh Sportage nhằm tăng sức hấp dẫn trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt.

Nội thất hiện đại hơn, bổ sung nhiều công nghệ mới

Bên trong khoang lái, Sportage 2026 tiếp tục được nâng cấp theo xu hướng số hóa đang phổ biến trên thị trường ô tô.

Điểm nhấn đáng chú ý nhất là cụm màn hình cong đặt nổi trên bảng táp-lô. Hệ thống này tích hợp bảng đồng hồ kỹ thuật số và màn hình giải trí trung tâm, cùng kích thước 12,3 inch. Thiết kế mới giúp không gian lái trở nên hiện đại hơn đồng thời nâng cao khả năng tương tác giữa người dùng và phương tiện.

Thiết kế nội thất của Kia Sportage 2026

Kia cũng thay đổi thiết kế vô lăng sang dạng hai chấu mới, đồng thời bố trí lại các phím điều khiển chức năng. Một số thị trường còn được trang bị tính năng sưởi vô lăng và cảm biến nhận diện lực nắm nhằm hỗ trợ các hệ thống an toàn chủ động.

Ngoài ra, mẫu SUV này được bổ sung nhiều tiện ích đáng chú ý như màn hình hiển thị thông tin trên kính lái HUD, khóa kỹ thuật số Kia Digital Key 2, hệ thống khởi động bằng vân tay và cần số điện tử dạng núm xoay. Tuy nhiên, hiện Kia Việt Nam chưa xác nhận những trang bị nào sẽ xuất hiện trên phiên bản dành cho khách hàng trong nước.

Hãng xe Hàn Quốc đồng thời cải tiến thiết kế cửa gió điều hòa, bố trí kéo dài theo chiều ngang nhằm tạo cảm giác rộng rãi hơn cho khoang cabin.

Khả năng xuất hiện phiên bản hybrid và hybrid cắm sạc

Một trong những điểm được thị trường quan tâm nhất là hệ truyền động của Sportage 2026. Hiện Kia chưa công bố cấu hình động cơ dành cho Việt Nam. Tuy nhiên, nhiều khả năng mẫu xe này sẽ được bổ sung các phiên bản điện hóa nhằm phù hợp với xu hướng phát triển chung của ngành ô tô.

Tại nhiều thị trường quốc tế, Sportage tiếp tục sử dụng động cơ xăng tăng áp 1.6L nhưng được nâng cấp hệ truyền động. Động cơ này cho công suất khoảng 180 mã lực và kết hợp với hộp số tự động 8 cấp mới.

Bên cạnh đó, Kia còn cung cấp phiên bản hybrid với mô-tơ điện mạnh hơn trước, giúp tăng hiệu quả vận hành và tối ưu mức tiêu thụ nhiên liệu. Đáng chú ý, hãng còn phát triển biến thể hybrid cắm sạc (PHEV), kết hợp động cơ xăng 1.6L tăng áp với mô-tơ điện công suất lớn. Hệ truyền động này tạo ra tổng công suất gần 270 mã lực cùng mô-men xoắn cực đại 367 Nm.

Nếu được đưa về Việt Nam, đây sẽ là lần đầu tiên Kia Sportage có tùy chọn hybrid hoặc PHEV chính hãng, mở rộng lựa chọn cho người tiêu dùng trong bối cảnh xe điện hóa đang ngày càng được quan tâm.

Về công nghệ an toàn, Sportage mới sở hữu danh sách trang bị khá đầy đủ tại thị trường quốc tế như hỗ trợ đỗ xe thông minh từ xa, kiểm soát hành trình thích ứng, hỗ trợ giữ làn đường thế hệ mới, cảnh báo người lái mất tập trung và hệ thống hỗ trợ tránh va chạm nâng cấp.