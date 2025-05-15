Mitsubishi sắp tung 3 mẫu xe tại thị trường Đông Nam Á với DST, Xpander và Pajero Sport mới

Hãng xe Nhật Bản Mitsubishi vừa tiết lộ kế hoạch ra mắt đồng loạt ba mẫu xe chiến lược tại Đông Nam Á, tạo nên cú hích lớn cho thương hiệu trong cuộc cạnh tranh khốc liệt với các đối thủ. Động thái này nhắm trực tiếp vào phân khúc gia đình và người dùng trẻ, hai nhóm khách hàng có sức mua mạnh nhất khu vực.

Kế hoạch ra mắt sản phẩm của Mitsubishi Motors. Ảnh: Mitsubishi

Mẫu "Xforce 7 chỗ" dựa trên DST Concept sắp ra mắt

Mẫu SUV 7 chỗ DST sẽ dẫn đầu làn sóng ra mắt trong năm 2025. Xe được thiết kế riêng cho thị trường Đông Nam Á với ngoại hình hiện đại, gầm cao và thân xe vững chắc. Điểm nổi bật của DST là hệ truyền động hybrid e:Motion tiên tiến, kết hợp động cơ xăng 1.5L với mô-tơ điện qua hộp số e-CVT.

Mitsubishi DST Concept, mẫu xe được mệnh danh là "Xforce 7 chỗ"

Trang bị an toàn của DST cũng được nâng cao với camera 360 độ, radar và gói hỗ trợ lái ADAS. Nhiều đại lý tại Việt Nam cho biết DST sẽ thay thế Outlander, dự kiến ra mắt trong năm nay.

Nhà báo chuyên về ô tô Thế Hưng nhận định: "Nếu mẫu xe mới được định giá hợp lý, cơ hội thành công tại thị trường Việt Nam là rất lớn".

Xpander thế hệ mới - MPV lai SUV thu hút gia đình trẻ

Mitsubishi Xpander thế hệ mới dựa trên DST Concept. Ảnh: autopro

Xpander thế hệ tiếp theo sở hữu kích thước lớn hơn và thiết kế theo ngôn ngữ Dynamic Shield. Xe có đèn LED chữ T đặc trưng, la-zăng 17 inch và khoảng sáng gầm lớn nhất phân khúc.

Tại Thái Lan, các phiên bản Xpander HEV và Xpander Cross HEV đã xuất hiện với động cơ 1.6L hybrid kết hợp mô-tơ điện và pin lithium-ion. Phiên bản đặc biệt Xpander HEV Play thêm ngoại hình thể thao, nhận được sự quan tâm lớn từ khách hàng dù giá cao hơn bản tiêu chuẩn.

Mitsubishi Pajero Sport mới. Ảnh: Carscoops

Pajero Sport 2026 - SUV đa năng cho mọi địa hình

Pajero Sport thế hệ mới dự kiến ra mắt năm 2026, chia sẻ nền tảng với bán tải Triton. Xe cung cấp đa dạng tùy chọn động cơ xăng và diesel tăng áp 2.4L, đáp ứng nhu cầu từ di chuyển đô thị đến khám phá địa hình phức tạp.

Nội thất Pajero Sport sẽ được nâng cấp toàn diện theo hướng hiện đại, bổ sung nhiều tiện nghi và trang bị an toàn mới.

Chiến lược "ba chân kiềng" củng cố vị thế

Giới chuyên môn đánh giá chiến lược ra mắt đồng loạt ba mẫu xe giúp Mitsubishi tạo lập hệ sinh thái sản phẩm hoàn chỉnh, đáp ứng mọi nhu cầu từ gia đình trẻ đến những người yêu thích phiêu lưu. Xu hướng ưa chuộng xe hybrid và SUV gầm cao hiện nay tạo thuận lợi cho kế hoạch này.

Với sự chú trọng vào thiết kế hiện đại, công nghệ hybrid tiên tiến và trải nghiệm người dùng, ba mẫu xe mới có nhiều cơ hội tạo dấu ấn mạnh mẽ. Nếu chiến lược định giá hợp lý và đảm bảo nguồn cung ổn định, Mitsubishi hoàn toàn có thể nâng cao thị phần tại Việt Nam và toàn khu vực trong thời gian tới.