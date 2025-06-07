Mitsubishi ra mắt SUV 7 chỗ 'đo ni đóng giày' riêng cho Đông Nam Á tại Việt Nam

Mitsubishi DST Concept ra mắt cho thấy quyết tâm chinh phục thị trường SUV gia đình tại Việt Nam của hãng xe Nhật

Mitsubishi Motors Việt Nam vừa chính thức giới thiệu Mitsubishi DST Concept tại sự kiện diễn ra ngày 6/6/2025. Mẫu xe này thu hút sự chú ý bởi được phát triển dựa trên nghiên cứu sâu về thói quen sử dụng và điều kiện địa hình thực tế tại nước ta.

Mitsubishi DST Concept định vị trong phân khúc C-SUV với cấu hình 7 chỗ ngồi, sử dụng khung gầm liền khối để đảm bảo độ bền vững. Điều đáng chú ý, Mitsubishi đã đầu tư thời gian nghiên cứu kỹ lưỡng thị trường Đông Nam Á nói chung và Việt Nam nói riêng để tạo ra sản phẩm phù hợp nhất với nhu cầu người dùng địa phương.

Thiết kế ngoại thất của xe mới Mitsubishi 2025 này kết hợp hai triết lý: sự vững chãi và tính năng động. Các đường gân dập nổi chạy dọc thân xe tạo cảm giác mạnh mẽ, trong khi cụm đèn LED hình chữ T trở thành điểm nhận diện độc đáo. Cột C với họa tiết bậc thang, hệ thống ốp vè cơ bắp cùng mâm xe kích thước lớn góp phần tạo nên diện mạo thể thao và cá tính cho chiếc SUV 7 chỗ Mitsubishi này.

Nội thất là điểm mạnh khác của C-SUV Mitsubishi với ba hàng ghế được bố trí rộng rãi, đặc biệt quan tâm đến trải nghiệm hàng ghế thứ ba, vấn đề thường gặp trên các mẫu SUV 7 chỗ hiện tại. Hệ thống hiển thị kỹ thuật số lớn và bảng điều khiển trung tâm sử dụng vật liệu cao cấp, mang lại sự tiện dụng và thẩm mỹ cho cả người lái lẫn hành khách.

Về khả năng vận hành, Mitsubishi DST Concept được trang bị động cơ mạnh mẽ cùng hệ thống 5 chế độ lái đa dạng. Đặc biệt, chế độ Tarmac được thiết kế riêng cho các cung đường nhựa - phù hợp với hệ thống giao thông chủ yếu tại Việt Nam. Bên cạnh đó, xe còn có các chế độ Wet (đường ướt), Normal (thông thường), Gravel (đường sỏi) và Mud (đường bùn) để thích ứng với nhiều điều kiện địa hình khác nhau.

Dù sử dụng hệ dẫn động cầu trước, SUV gia đình Mitsubishi này được tinh chỉnh kỹ lưỡng để đáp ứng tốt trên nhiều loại địa hình và thời tiết. Công nghệ an toàn cũng được chú trọng với hệ thống cảm biến áp suất lốp và nhiều tính năng hỗ trợ người lái, các tính năng cảnh báo và hỗ trợ chủ động nhằm nâng cao mức độ an toàn.

Sau buổi giới thiệu dành cho báo chí, Mitsubishi Motors Việt Nam sẽ đưa mẫu xe này đến gần hơn với công chúng thông qua việc trưng bày tại công viên Long Biên, Hà Nội (7-8/6) và khu đô thị Sala, TP. Hồ Chí Minh (21-22/6), trong khuôn khổ Mitsubishi Motors Việt Nam Festival 2025.

Phiên bản thương mại của xe Mitsubishi ra mắt 2025 này dự kiến sẽ chính thức có mặt trên thị trường trong năm nay, hứa hẹn tạo ra sự cạnh tranh mới trong phân khúc C-SUV 7 chỗ đang ngày càng sôi động tại Việt Nam. Với thiết kế được "đo ni đóng giày" cho thị trường Đông Nam Á và những tính năng phù hợp với điều kiện sử dụng thực tế, Mitsubishi DST Concept có tiềm năng trở thành lựa chọn hấp dẫn cho các gia đình Việt.