Nâng cao Năng lực Khu vực mới nhất về trao quyền cho thanh niên khu vực ASEAN

Hồng Anh

Hồng Anh

15:48 | 22/07/2025
Sự kiện đang được tổ chức tại Đại học Chulalongkorn ở Bangkok, Thái Lan với Hội thảo có chủ đề 'Nâng cao Năng lực Khu vực mới nhất về trao quyền cho thanh niên khu vực ASEAN (eYAA): Khóa 5.
Hướng tới lễ kỷ niệm Ngày thành lập ASEAN 8/8/2025, Quỹ Maybank Foundation và Tổ chức ASEAN Foundation đã chính thức chào đón 100 thanh niên tình nguyện và đại diện từ 10 tổ chức xã hội (CSO) và doanh nghiệp xã hội trên khắp Đông Nam Á.

Sự kiện đang được tổ chức tại Đại học Chulalongkorn ở Bangkok, Thái Lan với Hội thảo có chủ đề 'Nâng cao Năng lực Khu vực mới nhất về trao quyền cho thanh niên khu vực ASEAN (eYAA): Khóa 5'.

Tại đây, 100 thanh niên tình nguyện được tuyển chọn trong độ tuổi từ 19 đến 35, đến từ 10 quốc gia thành viên ASEAN, với nền tảng đa dạng, ý tưởng mới mẻ và tinh thần cống hiến mạnh mẽ sẽ được kết nối với các tổ chức xã hội (CSO) và doanh nghiệp địa phương được lựa chọn theo tiêu chí hiểu rõ những thách thức tại địa phương và khả năng hỗ trợ, hướng dẫn các dự án do thanh niên trực tiếp chủ trì tại địa phương.

Chương trình trao quyền cho thanh niên khu vực ASEAN (eYAA): Khóa 5 đang diễn ra tại Thái Lan
Diễn ra diễn ra từ ngày 20 đến ngày 23/7 tại Đại học Chulalongkorn ở Bangkok, Thái Lan

Diễn ra diễn ra từ ngày 20 đến ngày 23/7, eYAA quy tụ những người trẻ đầy nhiệt huyết và các CSO/doanh nghiệp xã hội đồng hành để hoàn thiện 10 dự án cộng đồng sẽ sớm được triển khai tại Campuchia, Indonesia, Malaysia, Philippines, Thái Lan và Việt Nam.

Dựa trên chương trình đào tạo trực tuyến, hội thảo khu vực kéo dài bốn ngày đóng vai trò quan trọng giúp các học viên hoàn thiện dự án cộng đồng của mình, học hỏi từ các chuyên gia và cựu học viên, đồng thời tăng cường kỹ năng hợp tác, tạo nền tảng cho những tác động thiết thực và bền vững tại các cộng đồng mà họ sẽ phục vụ.

Trong bài phát biểu khai mạc, ông Tan Sri Dato' Sri Ir. Zamzamzairani Mohd Isa, Chủ tịch Tập đoàn Maybank và Maybank Foundation cho biết: “Thông qua chương trình eYAA phối hợp với ASEAN Foundation, Maybank vẫn kiên định thúc đẩy trao quyền xã hội bằng cách tạo điều kiện cho những nhà kiến tạo trẻ tạo ra tác động thực sự, thúc đẩy sự thống nhất giữa các nền văn hóa và xây dựng một cộng đồng ASEAN hòa nhập, kiên cường hơn. Chúng tôi tin chắc rằng khi được trang bị những công cụ phù hợp để thành công, thế hệ trẻ có thể trở thành lực lượng quan trọng cho công cuộc phát triển. Sức mạnh của tuổi trẻ không chỉ nằm ở khả năng tạo nên điều gì đó vĩ đại mà còn ở việc khám phá hết tiềm năng và lòng dũng cảm, giúp họ đạt được những điều ý nghĩa cho tương lai.”

Chương trình trao quyền cho thanh niên khu vực ASEAN (eYAA): Khóa 5 đang diễn ra tại Thái Lan
Chương trình trao quyền cho thanh niên khu vực ASEAN (eYAA): Khóa 5 đang diễn ra tại Thái Lan

Tiến sĩ Piti Srisangnam, Giám đốc điều hành của ASEAN Foundation phát biểu rằng: “Chúng tôi vô cùng hào hứng khi tiếp tục hành trình này cùng Maybank Foundation. Chương trình này nhắc nhở chúng tôi rằng thanh niên không chỉ là những nhà lãnh đạo tương lai mà họ đang dẫn dắt sự thay đổi ngay từ hôm nay. Thông qua eYAA, chúng tôi đang thực hiện những bước tiến thực tế hướng tới việc thực hiện hóa Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045 - một khu vực nơi thanh niên đóng vai trò trung tâm trong công cuộc xây dựng một Đông Nam Á toàn diện, đổi mới và kiên cường hơn.”

10 dự án cộng đồng được thiết kế nhằm phản ánh nhu cầu địa phương trong các quốc gia ASEAN được chọn và tập trung vào bốn lĩnh vực chính: xây dựng cộng đồng, nghệ thuật và văn hóa, đa dạng môi trường và giáo dục. Mỗi nhóm sẽ nhận được khoản hỗ trợ lên tới USD 25.000 và các tổ chức CSO, doanh nghiệp xã hội ở địa phương sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo sự thành công của các dự án.

Một ví dụ tiêu biểu là các thanh niên tình nguyện của Khóa 5 sẽ tham gia vào “Dự án Ươm giấc mơ từ rừng xanh (Nurturing Dreams from Forest)” của Viện lãnh đạo ABG tại Vườn quốc gia Pù Mát, tỉnh Nghệ An, Việt Nam. Sáng kiến này giải quyết những khó khăn kéo dài về giáo dục và kinh tế xã hội mà các trường học địa phương phải đối mặt, đặc biệt là hai Trường Tiểu học Môn Sơn ở xã Cò Phạt và xã Búng, nơi đang gặp khó khăn do hạn chế trong khả năng tiếp cận các công cụ kỹ thuật số, phương pháp giảng dạy lạc hậu và đào tạo giáo viên không đầy đủ. Để thu hẹp khoảng cách này, dự án tăng cường giáo dục số và môi trường bằng cách cung cấp các phòng máy tính được trang bị đầy đủ với 25 máy tính mỗi phòng, đào tạo về AI và an toàn số cho giáo viên, tổ chức các hội thảo bảo tồn động vật hoang dã bằng tiếng Anh. Dựa trên những nỗ lực trước đây về việc cung cấp máy tính xách tay và đào tạo CNTT, chương trình mở rộng này mang lại lợi ích trực tiếp cho 300 học sinh, 50 giáo viên và 15 bên liên quan tại địa phương, đồng thời dự kiến tác động gián tiếp đến khoảng 150 đối tượng khác thông qua cộng đồng nhà trường và phụ huynh. Dự án củng cố giáo dục hòa nhập, trao quyền cho các giáo viên địa phương và bồi dưỡng nhận thức về môi trường ở thế hệ trẻ tại một trong những khu vực có ý nghĩa sinh thái quan trọng nhất của Việt Nam.

Chương trình trao quyền cho thanh niên khu vực ASEAN (eYAA): Khóa 5 đang diễn ra tại Thái Lan
Sự kiện quy tụ 100 thanh niên trẻ đầy nhiệt huyết và các CSO/doanh nghiệp xã hội từ 10 quốc gia thành viên

Sau hội thảo, các thanh niên tình nguyện sẽ đến các địa điểm dự án được giao và trong suốt hai tuần, họ sẽ sống và làm việc cùng với cộng đồng địa phương, cùng phát triển các giải pháp và xây dựng những kết nối lâu dài nhằm củng cố tinh thần thống nhất của ASEAN ngay từ đầu.

Kể từ khi ra mắt vào năm 2018, chương trình eYAA đã trao quyền cho 382 thanh niên tình nguyện, thực hiện 40 dự án cộng đồng có sức ảnh hưởng và tác động tích cực đến hơn 89.000 cá nhân trên khắp khu vực. Mỗi năm, chương trình ngày càng mở rộng phạm vi và gia tăng tính thiết thực. Với việc Việt Nam gia nhập danh sách các quốc gia triển khai dự án trong năm nay, eYAA tiếp tục mở rộng dấu ấn và tăng cường tác động tại những khu vực cần thiết nhất.

Về bản chất, eYAA là sáng kiến lấy con người làm trung tâm, đóng góp trực tiếp vào việc hiện thực hóa Kế hoạch tổng thể Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN 2025, nhất là trong việc xây dựng một Cộng đồng ASEAN hòa nhập, bền vững và kiên cường hơn. Bằng cách trang bị cho thanh niên các công cụ, kinh nghiệm và mạng lưới để dẫn dắt sự thay đổi, chương trình đặt thanh niên ASEAN vào vị trí trung tâm trong việc thúc đẩy phát triển bền vững và tăng cường đoàn kết khu vực.

Tầm nhìn chung này có thể thực hiện được nhờ mối quan hệ đối tác chặt chẽ giữa ASEAN Foundation và Maybank, thông qua Maybank Foundation. Bằng cách hỗ trợ eYAA, Maybank Foundation tái khẳng định cam kết của mình đối với tính bền vững và tăng trưởng toàn diện, cung cấp một nền tảng có ý nghĩa để nuôi dưỡng các nhà lãnh đạo trẻ sẵn sàng giải quyết các thách thức về kinh tế - xã hội và phát triển trên khắp khu vực. Sáng kiến này cũng phù hợp với nhiệm vụ của Maybank là nhân văn hóa các dịch vụ tài chính và góp phần thực hiện một trong bốn cam kết phát triển bền vững trọng tâm: cải thiện cuộc sống cho hai triệu hộ gia đình trên khắp ASEAN vào năm 2025.

