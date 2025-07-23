Chơi Tiktok, trúng MacBook

“Sense Of Connection” không chỉ là một cuộc thi video ngắn, mà còn là nơi để thế hệ sáng tạo trẻ thể hiện cá tính riêng, kể lại những câu chuyện của chính mình qua lăng kính công nghệ.

"Sense Of Connection là cơ hội để các bạn trẻ thể hiện bản sắc cá nhân. Chỉ cần một chiếc iPhone, iPad trong tay, Gen Z hoàn toàn có thể tạo nên dấu ấn riêng biệt trong không gian số.” Đại diện Di Động Việt chia sẻ.

Theo đó, các thí sinh khi tham gia sẽ sử dụng âm thanh nền độc quyền do ban tổ chức cung cấp để sáng tạo video ngắn và đăng tải lên trang TikTok, kèm hashtag #SenseOfConnection, #CamTinhMac, #Shotoniphone, #EditbyMac, #EditbyIpad, #DiDongViet, #SandiskVietnam, #GangGang.

Cuộc thi sáng tạo video “Sense Of Connection”

Cuộc thi được xây dựng với đề tài mở, nhằm khuyến khích thí sinh tự do thể hiện cá tính, kể câu chuyện cá nhân qua thước phim có thời lượng từ 1 phút 26 giây - 2 phút. Video dự thi cần được quay bằng ít nhất một thiết bị Apple như iPhone, iPad… Nội dung video có thể gắn liền với những chuyến đi, cuộc sống hàng ngày mà ở đó sản phẩm Apple đồng hành trong mọi hành trình.

Điểm đặc biệt của “Sense Of Connection” còn nằm ở phần nhạc nền độc quyền - chất liệu âm thanh được thiết kế riêng cho cuộc thi. Bản phối này mang đến màu sắc hiện đại pha trộn truyền thống, thể hiện tinh thần giao thoa văn hóa rất đặc trưng của Gen Z Việt.

Thí sinh có thể sử dụng các dòng điện thoại iPhone để tạo nên những đoạn video ngắn sáng tạo, mang đậm dấu ấn cá nhân

Chỉ sau hơn một tuần chính thức khởi động (từ ngày 12/7), Sense Of Connection đã thu hút hàng trăm cá nhân và nhóm sáng tạo đăng ký tham gia. Với tinh thần đổi mới và cá tính riêng biệt, nhiều video ấn tượng đã được chia sẻ trên nền tảng TikTok, tạo nên làn sóng sáng tạo tích cực trong cộng đồng người yêu công nghệ và nội dung số.

Từ nay đến hết ngày 26/7, cuộc thi sẽ bước vào giai đoạn nước rút. Các thí sinh vẫn còn cơ hội để hoàn thiện ý tưởng, thể hiện câu chuyện theo cách riêng qua video ngắn kết hợp với chất liệu âm thanh độc đáo của chương trình và đăng tải lên TikTok cá nhân.

Thí sinh có thể đăng ký tham gia TẠI ĐÂY.

Kết quả cuộc thi sẽ được đánh giá bởi hội đồng giám khảo chuyên môn gồm chuyên gia Mai Anh Thi (Co-Founder Cảm Tình Mac), TikToker Hiếu BK, DJ/Producer THOMIZ...

Lễ công bố và trao giải dự kiến sẽ được livestream vào tháng 8/2025 trên các nền tảng chính thức của Di Động Việt và Cảm Tình Mac.

Tổng giá trị giải thưởng lên đến 53 triệu đồng, bao gồm các sản phẩm công nghệ Apple chính hãng được phân phối bởi Di Động Việt.

Giải nhất: một MacBook Air M4 trị giá 26,99 triệu đồng.

Giải nhì: một iPad A16 bản 256GB trị giá 12,49 triệu đồng.

Ba giải ba, mỗi giải là một chiếc AirPods 4.

Ngoài ra còn có giải “Most Viral” dành cho video có lượt lan tỏa mạnh mẽ nhất, với phần thưởng là AirPods Max 2024 trị giá 13,99 triệu đồng.