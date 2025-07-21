Yadea cam kết đồng hành cùng người dùng chuyển đổi phương tiện xanh

Yadea khởi động chương trình “Đổi xăng lấy điện – Cùng Yadea kiến tạo tương lai”

Chương trình sẽ mang đến cơ hội sở hữu xe máy điện thông minh với mức chi phí tối ưu cùng loạt khuyến mãi hấp dẫn, giúp người tiêu dùng Việt Nam nâng cấp phương tiện di chuyển xanh, vừa đáp ứng nhu cầu sống hiện đại, vừa hòa mình theo xu thế phát triển bền vững của thế giới. Cụ thể:

Chương trình Thu cũ đổi mới – sở hữu xe máy điện Yadea giá chỉ từ 9.999.000 đồng: Yadea chính thức thu mua lại tất cả các loại xe máy xăng hoặc xe điện cũ của khách hàng. Cam kết định giá đúng theo giá thị trường cùng thủ tục nhanh chóng, đơn giản và trợ giá hấp dẫn. Yadea còn tạo thêm cơ hội để khách hàng dễ dàng sở hữu xe máy điện chính hãng thế hệ mới với chi phí ban đầu chỉ từ 9.999.000 đồng.

Giảm giá trực tiếp lên đến 2.000.000 đồng: Yadea hỗ trợ giảm giá trực tiếp, áp dụng cho một số mẫu xe, giúp khách hàng thêm tiết kiệm chi phí khi mua xe máy điện mới.

Rút thăm may mắn với giá trị giải thưởng lên đến 5.000.000 đồng: Yadea triển khai chương trình rút thăm may mắn cho những khách hàng mua xe mới với 100% cơ hội trúng thưởng; trong đó, giá trị giải thưởng cao nhất lên đến 5.000.000 đồng (chương trình kéo dài đến hết ngày 10/09/2025).

Yadea Vekoo

Không chỉ hỗ trợ về mặt chi phí để sở hữu xe điện Yadea còn nỗ lực đa dạng hóa danh mục sản phẩm với mong muốn đáp ứng mọi nhu cầu di chuyển cũng như phong cách khác nhau.

Theo đó, mẫu xe Yadea Vekoo có thiết kế nhỏ gọn, linh hoạt nhưng đầy mạnh mẽ, được thiết kế dành riêng cho cư dân ở các đô thị hiện đại. Xe phù hợp mọi độ tuổi sử dụng khác nhau, đặc biệt lý tưởng với nhóm học sinh, sinh viên, nhân viên văn phòng và những người yêu thích sự chủ động trong việc di chuyển hàng ngày. Bên cạnh đó, tỷ lệ vàng với chiều cao yên 760mm, chiều dài 680mm và sàn để chân rộng rãi, mang lại dáng ngồi vững chãi để người dùng tự tin cầm lái.

Nhờ nền tảng di chuyển thông minh YADEA Smart AIGO, tích hợp kết nối đám mây và có thể điều khiển xe qua điện thoại mọi lúc mọi nơi, Yadea Vekoo nâng cao trải nghiệm người dùng bằng loạt tính năng hiện đại. Tiêu biểu như Ai Fun với hiệu ứng giọng nói của Đại sứ thương hiệu SOOBIN trong âm thanh mở/khóa xe hoặc âm thanh cảnh báo chống trộm; Easy Go - mở khoá thông minh tiện lợi; Ai An Toàn - bảo vệ xe 24/7; và Smart Eco - di chuyển xanh và xa hơn.

Yadea Vekoo còn được trang bị ắc-quy Graphene TTFAR, cho phép di chuyển tối đa 65km (theo tiêu chuẩn kiểm định) trong một lần sạc và công suất tối đa có thể đạt 1000W. Xe cũng vận hành bền bỉ và an toàn khi sử dụng lâu dài, nhờ tuổi thọ ắc quy số 1 thị trường cùng khả năng chống nước IPX7, chống nắng và chống gỉ.

Yadea Velax

Yadea Velax sở hữu thiết kế hiện đại cùng chất thể thao năng động, hướng đến người dùng trẻ trung và cá tính. Trải nghiệm lái thông minh trên Yadea Velax cũng được khẳng định qua nền tảng di chuyển thông minh YADEA Smart AIGO tiên tiến bao gồm: Easy Go - mở khoá thông minh tiện lợi; Ai An Toàn - dễ dàng kiểm soát hành trình; cuối cùng là Smart Eco nhằm tiết kiệm điện, giảm chi phí và đảm bảo thân thiện với môi trường.

Xe được trang bị động cơ HUB Motor với công suất định danh 2000W cùng tốc độ tối đa đạt 64km/h, mang lại trải nghiệm vận hành ổn định, tăng tốc tức thì và vẫn đảm bảo êm ái. Pin lithium 72V30Ah trên Yadea Velax cho phép xe di chuyển quãng đường lên tới 80km sau mỗi lần sạc (theo tiêu chuẩn kiểm định), cùng khả năng chịu nhiệt tốt ngay cả ở nhiệt độ 55°C, từ đó, người dùng không còn lo lắng vấn đề phồng pin và độ an toàn. Đặc biệt, Yadea đã giới thiệu công nghệ sạc nhanh có thể sạc đầy 80% pin chỉ trong 20 phút ở một số thị trường trên thế giới, dự kiến sẽ tích hợp công nghệ này cho các dòng xe tại Việt Nam trong thời gian sắp tới.

SOOBIN trong vai trò Đại sứ Thương hiệu Yadea tại Việt Nam

Và để nâng cao nhận diện thương hiệu cũng như tăng cường tương tác với khách hàng mục tiêu, Yadea đã kết hợp với SOOBIN trong vai trò Đại sứ Thương hiệu. Đồng thời Yadea cũng trở thành Nhà tài trợ Vàng của Gia đình Haha - chương trình truyền hình thực tế được yêu thích hiện nay.

Yadea cũng trở thành Nhà tài trợ Vàng của Gia đình Haha