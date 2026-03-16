Kinh tế Trung Quốc khởi đầu năm 2026 mạnh hơn dự báo

Thế Kiên

Thế Kiên

12:57 | 16/03/2026
Nền kinh tế Trung Quốc đã có khởi đầu năm 2026 tích cực hơn dự báo khi cả tiêu dùng và sản xuất công nghiệp đều tăng trưởng vượt kỳ vọng, trong bối cảnh nhu cầu từ nước ngoài vẫn duy trì ổn định và chi tiêu dịp lễ thúc đẩy thị trường nội địa.
Kinh tế Trung Quốc khởi đầu năm 2026 mạnh hơn dự báo
Kinh tế Trung Quốc khởi đầu năm 2026 mạnh hơn dự báo

Theo số liệu do Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc công bố hôm nay 16/3, doanh số bán lẻ trong hai tháng đầu năm tăng 2,8% so với cùng kỳ năm trước. Mức tăng này cao hơn dự báo 2,5% của các nhà kinh tế trong khảo sát của Reuters.

Tuy nhiên, con số này vẫn cho thấy tốc độ tăng trưởng tiêu dùng đang chậm lại so với mức tăng 4% ghi nhận trong giai đoạn tháng 1–2/2025. Điều này phản ánh thực tế rằng niềm tin tiêu dùng của người dân Trung Quốc vẫn chưa hoàn toàn phục hồi sau giai đoạn suy giảm kéo dài của nền kinh tế.

Sản xuất công nghiệp vượt xa kỳ vọng

Một trong những điểm sáng đáng chú ý của nền kinh tế Trung Quốc là lĩnh vực sản xuất công nghiệp. Trong hai tháng đầu năm, sản lượng công nghiệp tăng 6,3% so với cùng kỳ năm trước, vượt xa dự báo tăng 5% của thị trường.

Kết quả này phần lớn nhờ nhu cầu từ thị trường quốc tế vẫn ổn định, đặc biệt từ các nền kinh tế châu Âu và Đông Nam Á. Xuất khẩu hàng hóa công nghiệp tiếp tục đóng vai trò là động lực quan trọng giúp duy trì đà tăng trưởng của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới.

Trong bối cảnh nhu cầu trong nước còn yếu, lĩnh vực sản xuất và xuất khẩu đang trở thành trụ cột giúp Trung Quốc ổn định tăng trưởng.

Đầu tư cải thiện, bất động sản vẫn là điểm yếu

Đầu tư tài sản cố định trong hai tháng đầu năm tăng 1,8% so với cùng kỳ năm trước, trái ngược với dự báo giảm 2,1% của thị trường.

Dù vậy, lĩnh vực bất động sản vẫn tiếp tục là điểm yếu lớn của nền kinh tế Trung Quốc. Đầu tư vào phát triển bất động sản giảm 11,1% trong tháng 1 và tháng 2, dù mức giảm này đã thu hẹp so với mức giảm 17,2% trong năm 2025.

Nếu loại trừ lĩnh vực bất động sản, đầu tư tài sản cố định thực tế tăng 5,2% so với cùng kỳ năm trước. Động lực tăng trưởng chủ yếu đến từ các dự án cơ sở hạ tầng và lĩnh vực sản xuất.

Trước đó, năm 2025, đầu tư tài sản cố định tại Trung Quốc đã ghi nhận mức giảm 3,8% so với năm trước, mức sụt giảm hiếm thấy trong nhiều thập kỷ. Nguyên nhân chính đến từ sự suy thoái kéo dài của thị trường bất động sản và các biện pháp siết chặt vay nợ đối với chính quyền địa phương.

Tăng trưởng kinh tế đặt mục tiêu thấp nhất nhiều thập kỷ

Trong bối cảnh kinh tế vẫn đối mặt nhiều thách thức, giới lãnh đạo Trung Quốc tuần trước đã công bố mục tiêu tăng trưởng GDP năm 2026 trong khoảng 4,5% đến 5%.

Đây là mục tiêu tăng trưởng thấp nhất kể từ đầu những năm 1990, phản ánh sự thận trọng của Bắc Kinh trước những rủi ro trong và ngoài nước, bao gồm khủng hoảng bất động sản kéo dài, nhu cầu tiêu dùng yếu và môi trường thương mại toàn cầu nhiều biến động.

Bên cạnh đó, thị trường lao động cũng cho thấy dấu hiệu chịu áp lực. Theo số liệu chính thức, tỷ lệ thất nghiệp ở khu vực thành thị trong hai tháng đầu năm đạt 5,3%, tăng nhẹ so với mức 5,1% ghi nhận vào tháng 12 năm ngoái.

Dù vậy, với sự cải thiện trong lĩnh vực sản xuất và đầu tư cơ sở hạ tầng, nhiều nhà phân tích cho rằng nền kinh tế Trung Quốc vẫn có cơ hội duy trì ổn định trong năm nay nếu nhu cầu bên ngoài tiếp tục hỗ trợ tăng trưởng.

