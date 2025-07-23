Bắc Ninh: Xử phạt doanh nghiệp 320 triệu đồng do không có giấy phép môi trường

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Chi nhánh miền Bắc - Công ty cổ phần công nghiệp MVN do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Đào Quang Khải ký

Trong Quyết định xử phạt vi phạm hành chính nêu rõ, Chi nhánh miền Bắc - Công ty cổ phần công nghiêp MVN, trụ sở chính: Lô VI - 6.2, đường D, KCN Quế Võ II, xã Ngọc Xã, thị xã Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh (nay là phường Đào Viên, tỉnh Bắc Ninh), mã số thuế chi nhánh: 3702517108-001, do Giám đốc Trần Văn Út, là người đại diện theo pháp luật.

Chi nhánh miền Bắc - Công ty cổ phần công nghiêp MVN bị xử phạt số tiền 320 triệu đồng do vi phạm hành chính không có giấy phép môi trường theo quy định. Hình thức xử phạt bổ sung là đình chỉ hoạt động 4,5 tháng đối với nguồn phát sinh chất thải của cơ sở.

Theo thông tin trên website: mvncorp.vn, Chi nhánh miền Bắc - Công ty cổ phần công nghiệp MVN đi vào hoạt động khoảng tháng 9/2020, là nhà máy sản xuất phụ gia, công suất dự tính đạt 1.500.000 tấn/tháng.

Công ty Cổ phần công nghiệp MVN được thành lập vào tháng 11/2016, với số vốn đầu tư ban đầu là 100 tỷ đồng từ các Cổ đông là những chuyên gia hàng đầu trong ngành phụ gia xây dựng, vật liệu xây dựng cũng như hóa chất trong ngành xây dựng nói chung. Hiện nay, MVN sở hữu 2 nhà máy sản xuất với cơ sở vật chất và trang thiết hiện đại cùng đội ngũ công nhân viên chuyên nghiệp. Nhà máy thứ nhất tọa lạc tại Lô 2H6, đường CN6, KCN Tân Bình, Thị trấn Tân Bình, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương với diện tích 15.000 m2, công suất sản xuất đạt 60.000 tấn/năm. Nhà máy thứ hai đóng tại Lô VI-6.2, đường D, KCN Quế Võ II, xã Ngọc Xá, thị xã Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh với diện tích 5.000 m2, công suất đạt 30.000 tấn/năm.