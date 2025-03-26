Xử phạt 300 triệu đồng đối với bệnh viện Đa khoa Đồng Nai -2

Bệnh viện Đồng Nai -2 đang hoạt động tại đường Đồng Khởi (phường Bình Đa, TP Biên Hòa) nhưng không có giấy phép môi trường theo quy định.

Theo đó, tại Quyết định số 923/QĐ-XPHC do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Nguyễn Thị Hoàng ký quyết định xử phạt số tiền 300 triệu đồng đối với Công ty Cổ phần Bệnh viện Đồng Nai - 2 do có vi phạm lĩnh vực bảo vệ môi trường.

Bệnh viện Đồng Nai -2, đang hoạt động tại số 2 đường Đồng Khởi, phường Bình Đa, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai nhưng không có giấy phép môi trường theo quy định thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND cấp tỉnh theo quy định.

Theo Quyết định của UBND tỉnh Đồng Nai, tình tiết giảm nhẹ là Công ty cổ phần Bệnh viện Đồng Nai - 2 đã tự nguyện khắc phục hậu quả và tự nguyện khai báo, thành thật hối lỗi theo quy định tại khoản 1, khoản 2, Điều 9, Luật Xử phạt vi phạm hành chính năm 2022. Công ty đã chủ động lập hồ sơ báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường và đang hoàn thiện hồ sơ theo hướng dân của Sở Nông nghiệp và Môi trường Đồng Nai.

Công ty đã tự nguyện nhận lỗi, cung cấp toàn bộ hồ sơ cho Sở Nông nghiệp và Môi trường Đồng Nai để phục vụ cho việc xử lý vi phạm hành chính.

Với tình tiết giảm nhẹ là Công ty cổ phần Bệnh viện Đồng Nai -2 đã tự nguyện khắc phục hậu quả và tự nguyện khai báo, thành thật hối lỗi theo quy định tại khoản 1, khoản 2, Điều 9, Luật Xử phạt vi phạm hành chính năm 2022. Công ty đã chủ động lập hồ sơ báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường và đang hoàn thiện hồ sơ theo hướng dân của Sở Nông nghiệp và Môi trường Đồng Nai.

Công ty đã tự nguyện nhận lỗi, cung cấp toàn bộ hồ sơ cho Sở Nông nghiệp và Môi trường Đồng Nai để phục vụ cho việc xử lý vi phạm hành chính.

Quyết định không áp dụng hình thức xử phạt bổ sung là đình chỉ hoạt động của nguồn phát sinh chất thải mà không có giấy phép môi trường với lý do Công ty CP Bệnh viện Đồng Nai 2 đã chủ động lập hồ sơ báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường và đang hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn của Sở Nông nghiệp và môi trường; công ty đã đầu tư xây dựng hoàn chỉnh hệ thống xử lý nước thải để thu gom nước thải phát sinh từ hoạt động của bệnh viện.

Bệnh viện đang hoạt động khám, chữa bệnh khoảng 2.000 lượt người/ngày và khoảng 400 bệnh nhân điều trị nội trú. Việc đình chỉ nguồn phát sinh chất thải sẽ phải đình chỉ các khoa khám bệnh liên quan của bệnh viện tác động xấu đến những bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện và ảnh hưởng đến việc làm của các nhân viên, bác sĩ... đang công tác tại bệnh viện.

Không áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả là buộc di dời cơ sở đến địa điểm khác với lý do vị trí thực hiện cơ sở phù hợp với quy hoạch sử dụng đất và đã được UBND tỉnh Đồng Nai phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường.