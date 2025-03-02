Bệnh viện Da liễu Trung ương vinh danh các Thầy thuốc Ưu tú

Bệnh viện Da liễu Trung ương vừa tổ chức Lễ Kỷ niệm 70 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955 - 27/2/2025), Ngày Quốc tế bệnh hiếm và Ra mắt cuốn sách "Bệnh da hiếm gặp" phiên bản tiếng Anh của Giáo sư, Tiến sĩ Trần Hậu Khang.

GS.TS Trần Văn Thuấn – Thứ trưởng Bộ Y tế đã đến dự và trao danh hiệu Thầy thuốc Ưu tú cho 3 bác sĩ của Bệnh viện Da liễu Trung ương đã có nhiều đóng góp quan trọng cho sự nghiệp và sự phát triển của y học Việt Nam.

GS.TS. Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế trao danh hiệu Thầy thuốc ưu tú cho 3 bác sỹ của Bệnh viện Da Liễu Trung ương

Các bác sĩ của Bệnh viện Da liễu Trung ương được phong tặng danh hiệu này không chỉ là niềm tự hào của cá nhân và tập thể bệnh viện, mà còn khẳng định vai trò tiên phong của bệnh viện trong lĩnh vực da liễu, bệnh hiếm và nghiên cứu khoa học. Đây cũng là động lực để đội ngũ y bác sĩ tiếp tục nỗ lực, đổi mới và nâng cao chất lượng dịch vụ y tế, hướng đến chăm sóc sức khỏe cộng đồng ngày càng tốt hơn.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, GS,TS Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Y tế cho biết, ngành y tế vô cùng vinh dự và tự hào khi nhận được sự quan tâm và chúc mừng của lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Thứ trưởng Trần Văn Thuấn đề nghị Ban Giám đốc bệnh viện quán triệt đầy đủ 12 nội dung Tổng Bí thư Tô Lâm đã chỉ đạo trong buổi thăm, làm việc tại Bộ Y tế sáng 24/2 tới toàn thể cán bộ, đảng viên, nhân viên và người lao động bệnh viện; từ đó tiếp tục đoàn kết, gắn bó, phát huy truyền thống của bệnh viện, kế thừa thành tựu của các thế hệ thầy cô đi trước.

Nhân Ngày Quốc tế bệnh hiếm, Bệnh viện Da liễu Trung ương ra mắt sách “Bệnh da hiếm gặp" phiên bản tiếng Anh của Thầy thuốc nhân dân, GS.TS Trần Hậu Khang - chuyên gia hàng đầu của ngành Da liễu Việt Nam và khu vực châu Á, hiện là giảng viên cao cấp của Trường Đại học Y Hà Nội. Đây là cuốn sách đầu tiên về bệnh da hiếm gặp ở Việt Nam.

3 bác sĩ Bệnh viện Da liễu Trung ương nhận danh hiệu Thầy thuốc Ưu tú

Bệnh da hiếm gặp là những bệnh có tỉ lệ mắc rất thấp, ít ảnh hưởng đến cộng đồng. Ngoài các biểu hiện lâm sàng ở da, niêm mạc, các cơ quan khác cũng có thể bị tổn thương như tim mạch, tiêu hoá, thần kinh, hô hấp, nội tiết... Chính vì vậy, việc phát hiện, chẩn đoán và điều trị vô cùng khó khăn, cần sự hợp tác của nhiều lĩnh vực, chuyên ngành sâu.

Cuốn sách tập hợp và trình bày gần 50 bệnh da hiếm gặp, bao gồm 6 chương, trong đó, chương 1 và 2 nói về Giải phẫu, Sinh lý da và Đại cương về bệnh hiếm. Các chương tiếp theo 3, 4, 5, 6 lần lượt nói về bệnh da hiếm gặp theo từng nhóm nguyên nhân: rối loạn thần kinh, di truyền, nhiễm trùng và nhóm cuối là những bệnh da hiếm gặp không rõ nguyên nhân.

Cuốn sách “Bệnh da hiếm gặp” là toàn bộ kiến thức, kinh nghiệm quý giá mà GS.TS Trần Hậu Khang đúc kết được qua quá trình làm nghề hơn 40 năm: Các kiến thức lý luận, các bằng chứng y khoa tổng hợp và những quan sát lâm sàng được mô tả từ thực tiễn các ca bệnh hiếm được phát hiện ở Việt Nam cũng như trên thế giới; là một tài liệu y khoa có giá trị lớn và quý báu trong chuyên ngành Da liễu không chỉ ở Việt Nam, mà còn cả trên thế giới. Đây cũng là cuốn sách rất giá trị cho sinh viên y khoa, bác sĩ da liễu và các thầy thuốc thực hành.

Thứ trưởng Trần Văn Thuấn đánh giá cuốn sách "Bệnh da hiếm gặp" là một công trình gắn bó cả đời của GS,TS Trần Hậu Khang trong 41 năm kể từ khi tiếp xúc ca bệnh da hiếm đầu tiên. Cuốn sách được dày công vun đắp từ trí tuệ, kiến thức, kinh nghiệm và sự tâm huyết với nghề của thầy.

"Đây không chỉ là niềm tự hào riêng của thầy mà còn là niềm tự hào của Bệnh viện Da liễu Trung ương, của ngành da liễu và ngành y học Việt Nam. Đây cũng là dấu mốc đánh giá kiến thức y học của Việt Nam đã lan tỏa ra thế giới. Cuốn sách là tài liệu tham khảo quý cho các thầy thuốc Việt Nam để từng bước khống chế căn bệnh da hiếm", Thứ trưởng Trần Văn Thuấn nói.