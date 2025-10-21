Chuyển động số
Đào tạo kỹ năng nâng cao K-Beauty nâng tầm chuyên môn thẩm mỹ chuẩn quốc tế

Phước Hà

Phước Hà

12:49 | 21/10/2025
Trong hai ngày 1-2/11, tại TP. Hồ Chí Minh sẽ diễn ra Hội nghị Khoa học Đào tạo Kỹ năng Nâng cao K-Beauty Hàn - Việt lần thứ nhất (KAT 2025).
Chương trình hứa hẹn có sự tham gia của khoảng 300 bác sĩ, chuyên gia y tế và các diễn giả uy tín đến từ Hàn Quốc cùng Việt Nam. Đặc biệt, KBIT với vai trò đầu mối điều phối học thuật sẽ chuyển giao kỹ thuật, kết nối hệ sinh thái y - công nghệ - doanh nghiệp giữa hai quốc gia.

KAT 2025 là sự kiện học thuật quốc tế quy mô lớn trong lĩnh vực thẩm mỹ da, tạo hình và công nghệ y học thẩm mỹ do Bộ Y tế và Phúc lợi Hàn Quốc, Viện Phát triển Công nghiệp Y tế Hàn Quốc (KHIDI) và Thành phố Seongnam đồng chủ trì. Các đơn vị phối hợp tổ chức bao gồm Trung tâm Hỗ Trợ Đào tạo và Giáo dục Thiết bị Y tế Hàn Quốc tại Seongnam (SNIP, Bệnh viện Đại học Quốc gia Seoul Bundang, Quỹ Phát triển Công nghiệp Thiết bị Y tế Thông minh), Hiệp hội Công nghệ Thẩm mỹ Hàn Quốc (KBIT) và Bệnh viện Lê Văn Thịnh.

Trong hai ngày 1-2/11, tại TP. Hồ Chí Minh sẽ diễn ra Hội nghị Khoa học Đào tạo Kỹ năng Nâng cao K-Beauty Hàn - Việt lần thứ nhất (KAT 2025).

Trong lĩnh vực y tế, thị trường thẩm mỹ Việt Nam được đánh giá là một trong những thị trường phát triển nhanh nhất khu vực Đông Nam Á hiện nay, tốc độ tăng trưởng bình quân 15-20% mỗi năm. Nhu cầu làm đẹp ngày càng đa dạng, từ chăm sóc da, trẻ hóa không xâm lấn cho đến phẫu thuật tạo hình; thu hút sự quan tâm mạnh mẽ của các thương hiệu, nhà đầu tư và cơ sở đào tạo quốc tế.

Chính vị vậy, việc KAT 2025 tổ chức tại TP. Hồ Chí Minh tới đây được coi là một cầu nối toàn diện giữa học thuật chuẩn mực quốc tế và thực hành lâm sàng hiện đại. KAT 2025 đồng thời kết hợp báo cáo chuyên đề, thảo luận khoa học, trình diễn kỹ thuật (demo, hands-on, phẫu thuật mô phỏng). Qua đó, không chỉ nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu và cập nhật chuyên môn trong lĩnh vực thẩm mỹ da, mà còn tạo điều kiện để các bác sĩ, chuyên gia Việt Nam giao lưu, trao đổi kinh nghiệm với đồng nghiệp quốc tế về kỹ thuật tạo hình khuôn mặt, trẻ hóa làn da và các công nghệ làm đẹp an toàn.

Chương trình hứa hẹn có sự tham gia của khoảng 300 bác sĩ, chuyên gia y tế và các diễn giả uy tín đến từ Hàn Quốc cùng Việt Nam.

KAT 2025 cũng khẳng định là dấu mốc quan trọng trong hợp tác chiến lược giữa Bệnh viện Lê Văn Thịnh và Hiệp hội Công nghệ Thẩm mỹ Hàn Quốc (KBIT) trên cơ sở biên bản ghi nhớ hướng tới phát triển mạng lưới đào tạo - nghiên cứu - chuyển giao công nghệ thẩm mỹ theo tiêu chuẩn quốc tế, qua đó nâng cao uy tín của y học thẩm mỹ Việt Nam trên bản đồ khu vực.

Đặc biệt, KAT 2025 được kỳ vọng trở thành diễn đàn học thuật quốc tế thường niên, góp phần thúc đẩy hợp tác đào tạo, nghiên cứu và ứng dụng công nghệ trong thẩm mỹ Hàn - Việt. Từ đó giúp đội ngũ y bác sĩ Việt Nam tiếp cận xu hướng K-Beauty tiên tiến, đồng thời khẳng định vai trò của y học thẩm mỹ Việt Nam trong tiến trình hội nhập quốc tế - hướng đến chuẩn mực an toàn, chuyên nghiệp và bền vững.

Phó Chủ tịch KBIT Noh Hyun Taek chia sẻ, KBIT là tổ chức chuyên môn quy tụ hơn 50 giáo sư, bác sĩ và viện nghiên cứu tại Hàn Quốc, hoạt động với sứ mệnh chuẩn hóa và toàn cầu hóa công nghệ thẩm mỹ Hàn Quốc. KBIT mong muốn đưa năng lực nghiên cứu và ứng dụng công nghệ thẩm mỹ Hàn Quốc đến gần hơn với Việt Nam.

Ông Noh Huyn Taek – Nhà đồng sáng lập, Phó Chủ tịch Hiệp hội KBIT ( ngoài cùng bên phải).

Mục tiêu không chỉ là đào tạo, mà còn là cùng nhau xây dựng hệ thống chuẩn mực chuyên môn quốc tế, giúp các bác sĩ Việt Nam cập nhật kỹ thuật tiên tiến và hợp tác lâu dài với các chuyên gia Hàn Quốc. Thông qua nền tảng kết nối của KBIT, thúc đẩy hoạt động hợp tác gữa các doanh nghiệp Hàn Quốc với các bệnh viện, hiệp hội và chuyên gia Việt Nam, tạo hệ sinh thái chuyển giao công nghệ thực tiễn và bền vững.

Được biết, KAT 2025 sẽ diễn ra với 3 hoạt động chính. Hội thảo khoa học diễn ra tại khách sạn Rex với cáo cáo chuyên sâu về phẫu thuật nâng mũi, laser đa bước sóng, RF, HIFU, filler và công nghệ tế bào gốc. Demo nội khoa & công nghệ diễn ra tại Hall 1 Bệnh viện Lê Văn Thịnh trình diễn thao tác chuẩn với thiết bị RF, laser, HIFU, filler, skin booster và chỉ nâng. Demo ngoại khoa diễn ra tại Hall 2 - Bệnh viện Lê Văn Thịnh trình bày quy trình phẫu thuật nâng mũi và ứng dụng tế bào gốc mô mỡ (SVF) theo quy chuẩn bệnh viện. Tất cả hoạt động đều tuân thủ tiêu chuẩn học thuật quốc tế, có sự giám sát chuyên môn và đồng thuận của cơ quan y tế Việt Nam.

Trong khuôn khổ KAT 2025, các doanh nghiệp y tế tiêu biểu từ Hàn Quốc như Huons Medics, Revomed, Wontech, Medro Medical, Medican, Ultra V, Dexlevo, Remplir sẽ giới thiệu thiết bị và công nghệ tiên tiến đang được ứng dụng tại các trung tâm y tế lớn ở Hàn Quốc.

