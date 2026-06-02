Đó là các sản phẩm Tủ lạnh âm tường LG FrenchDoor InstaView và Lò nướng âm tường LG InstaView tích hợp công nghệ chiên không dầu và hấp.

Sự hiện diện này của bếp trưởng Son Jong-won thêm một lần nữa khẳng định cam kết của LG trong việc ứng dụng hệ sinh thái gia dụng thông minh để đưa những "tiêu chuẩn Michelin" khắt khe vào việc nâng tầm trải nghiệm nấu nướng tại gia tiện nghi cho người Việt.

Bếp trưởng Son Jong-won mang phong vị Hàn Quốc đến Another Saigon by LG trong chiến dịch “Chọn K-Tech, Sống Chuẩn Hàn” của LG Electronics tại Việt Nam.

Và trong không gian bếp được trang bị hệ sinh thái thiết bị gia dụng mới nhất từ LG, Chef Son đã chia sẻ về văn hóa ẩm thực xứ Kim Chi thông qua màn trình diễn mỹ vị đầy cảm hứng.

Tại đây bếp trưởng duy nhất tại Hàn Quốc đã chia sẻ về những tiêu chuẩn khắt khe trong gian bếp để đảm bảo chất lượng món ăn luôn ở mức cao nhất. Với ông, gian bếp tại gia, nơi ông nấu ăn bằng sự gần gũi và chân thật dành cho bản thân và những người thân yêu, lại mang một ý nghĩa riêng. Tuy vậy, ông cũng có những tiêu chuẩn không thỏa hiệp, đó là lý do ông lựa chọn hệ sinh thái thiết bị gia dụng bếp từ LG để mang những chuẩn mực chuyên nghiệp vào không gian nấu nướng hằng ngày.

Chef Son Jong-won mang đến trải nghiệm ẩm thực Hàn Quốc đương đại qua món Yakbap xoài và Sujeonggwa hương sả tại Another Saigon by LG.

Trong gian bếp của Another Saigon by LG, vị đầu bếp vừa ghi tên mình vào Top 8 chương trình danh giá Culinary Class Wars (Mùa 2, Netflix) đã mang đến một trải nghiệm ẩm thực độc đáo khi trực tiếp trình diễn hai món truyền thống Hàn Quốc theo phong cách fine dining. Điểm độc đáo của thực đơn này chính là sự kết hợp những nguyên liệu nhiệt đới đặc trưng của Việt Nam, mang lại sự thanh mát lý tưởng cho mùa hè.

Yakbap xoài: Món xôi ngọt truyền thống với hương vị dẻo bùi đặc trưng hòa quyện cùng vị ngọt thanh của xoài cát Hòa Lộc. Xôi và bánh tuile trang trí được hấp và nướng bằng lò nướng âm tường LG Built-in InstaView.

Sujeonggwa hương sả: Thức uống cổ truyền từ quế và gừng, được điểm thêm hương thơm nhẹ của sả và được phục vụ với đá tròn nghệ thuật từ Tủ lạnh LG FrenchDoor InstaView thế hệ mới.

LG FrenchDoor InstaView thế hệ mới kết hợp thiết kế âm tường liền mạch, lưu trữ linh hoạt và hệ thống làm đá đa dạng cho trải nghiệm sống tiện nghi

Bên cạnh văn hóa ẩm thực Hàn Quốc, Bếp trưởng Son Jong-won còn cho thấy cách công nghệ LG nâng tầm trải nghiệm nấu ăn tại nhà một cách thông minh và hiệu quả. Những thiết bị điện tử gia dụng trong gian bếp của không gian Another Saigon by LG đáp ứng tiêu chuẩn khắt khe của Chef Son.

Trong đó nổi bật là tủ lạnh âm tường LG FrenchDoor InstaView thế hệ mới với thiết kế Fit & Max (Tối ưu không gian, Tối đa lưu trữ) cùng bản lề Zero Clearance thông minh, có thể đặt vừa vặn trong hệ tủ bếp với khoảng hở hai bên chỉ 4mm. Giải pháp này không chỉ tạo ra một tổng thể liền mạch và hài hòa cho không gian, mà còn cho phép mở cửa tủ dễ dàng với góc mở lên đến 110 độ. Ngăn kéo chuyển đổi linh hoạt Full Convert Drawer có thể linh hoạt điều chỉnh nhiệt độ từ -23°C đến 7°C tùy theo nhu cầu lưu trữ các loại thực phẩm khác nhau. Tủ lạnh còn gây ấn tượng với Chef Son bởi giải pháp làm đá ưu việt với ba lựa chọn: đá tròn nghệ thuật, đá viên và đá bào cho trải nghiệm đồ uống tại nhà chuẩn quầy bar.

Lò nướng âm tường LG InstaView sở hữu công nghệ ProBake Convection, được Chef Son đánh giá cao nhờ tính năng gõ nhẹ hai lần để kiểm tra thực phẩm.

Một sản phẩm mới cũng được LG giới thiệu trong dịp này đó chính là lò nướng âm tường LG InstaView. Công nghệ nướng đối lưu ProBake Convection giúp phân bổ nhiệt lượng đồng đều bên trong khoang lò. Mặt kính InstaView cho phép người dùng kiểm tra thực phẩm bên trong bằng cách gõ nhẹ hai lần.

"Đây là một tính năng rất thực tế và cần thiết trong quá trình nấu ăn, giúp hạn chế thất thoát nhiệt do việc mở cửa lò gây ra". Chef Son nhận xét.

Bên cạnh đó, thiết bị tích hợp các chế độ chiên không dầu, hấp, nấu chậm và điều khiển từ xa thông qua ứng dụng LG ThinQ.

Đặc biệt, không gian nấu nướng tại gia sẽ trở nên hoàn thiện hơn với lò vi sóng LG NeoChef Inverter ứng dụng công nghệ Smart Inverter giúp duy trì công suất ổn định, rã đông và làm chín thực phẩm đồng đều mà vẫn bảo toàn dinh dưỡng. Máy rửa bát LG QuadWash TrueSteam mang đến khả năng làm sạch sâu và diệt khuẩn hiệu quả nhờ công nghệ hơi nước nhiệt độ cao và hệ thống 4 tay phun đa chiều giúp thiết bị đánh bật mọi vết bẩn cứng đầu trên mọi loại bát đĩa.

"Dù là căn bếp nhà hàng hay tại nhà, tôi luôn có những tiêu chuẩn không thể thỏa hiệp. Đó là lý do tôi đặt trọn niềm tin vào hệ sinh thái thiết bị điện tử gia dụng bếp của LG. Tôi hy vọng rằng, những sản phẩm này sẽ mang đến trải nghiệm nấu nướng đơn giản và tiện nghi, truyền cảm hứng để mọi người tận hưởng nấu ăn mỗi ngày”. Bếp trưởng Son Jong-won chia sẻ.

Có thể nói, sự kết hợp giữa văn hóa ẩm thực Hàn và hệ sinh thái thiết bị điện tử gia dụng thông minh của LG khẳng định cam kết của LG trong việc mang đến một cuộc sống thông minh, tiện nghi chuẩn Hàn cho người Việt.