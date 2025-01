Cùng LG và AKA 'Nâng tầm không gian - Sống sang đẳng cấp'

Thông qua việc ký kết này, LG và AKA mong muốn mang đến cho người dùng không gian trải nghiệm những sản phẩm mới nhất trong BST LG Objet, cũng như những sản phẩm nội thất sang trọng đến từ BoConcept và Nhà Xinh – những thương hiệu cao cấp thuộc AKA.

Mối quan hệ hợp tác giữa LG và AKA hứa hẹn tạo nên một cột mốc quan trọng mở ra một kỷ nguyên trải nghiệm sản phẩm đầy mới mẻ, nơi người dùng được chiêm ngưỡng những bộ sưu tập đình đám từ hai thương hiệu này.

Tại đây, các sản phẩm nội thất và thiết bị công nghệ đến từ AKA và LG khi kết hợp lại sẽ vừa tạo nên một tổng thể hài hòa, vừa nêu bật điểm nhấn cho những không gian mang phong cách khác nhau. Ngoài ra, LG và AKA còn mang đến cho người dùng chuỗi workshop “Comfy Home” về phong cách sống. Với sự tham gia dẫn dắt của các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực thiết kế nội thất, các workshop được tổ chức tại Hà Nội và TP.HCM sẽ giúp người dùng có thêm những thông tin bổ ích trong việc xây dựng và bài trí không gian sống. Đồng thời, LG và AKA sẽ cùng mang đến những chương trình ưu đãi dành cho khách hàng, cán bộ nhân viên của mỗi bên khi mua sắm, sử dụng sản phẩm, dịch vụ thuộc hệ sinh thái của cả hai thương hiệu.

Ông In Ji Soo – Giám đốc Ngành hàng Điện tử Gia dụng LG

Chia sẻ về mối quan hệ hợp tác giữa hai bên, Ông In Ji Soo – Giám đốc Ngành hàng Điện tử Gia dụng, LG Electronics Việt Nam cho biết: “Chúng tôi rất vinh dự khi cùng AKA – Thương hiệu phân phối nội thất hàng đầu tại thị trường Việt Nam, mang những thiết bị LG đến gần hơn với người dùng. Những trải nghiệm này sẽ khơi gợi nên nguồn cảm hứng về một không gian sống đẳng cấp mà người dùng xứng đáng tận hưởng. Đây cũng chính là niềm tin ‘Life's Good’ mà LG luôn hướng đến để nghiên cứu và phát triển các giải pháp công nghệ cho cuộc sống thông minh.”

Bên cạnh đó, LG và AKA sẽ ưu tiên sử dụng các sản phẩm/dịch vụ trong hệ sinh thái của nhau, các kế hoạch cụ thể cũng sẽ được hai đơn vị triển khai trong thời gian tới.

“Sự kết hợp giữa nội thất tinh tế và tiện nghi từ các thương hiệu thuộc AKA cùng với các thiết bị hiện đại và tiên tiến đến từ LG sẽ mang đến những trải nghiệm sống đẳng cấp và thông minh cho người dùng. Việc hợp tác này sẽ không chỉ khơi gợi những ý tưởng mới về không gian sống đẳng cấp mà còn góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho người Việt.” Ông Nguyễn Đình Thắng – Phó Tổng Giám đốc, AKA Furniture chia sẻ.

Với sự tương đồng về tầm nhìn và mục tiêu nâng cao trải nghiệm người dùng, việc ký kết hợp tác giữa hai tập đoàn lớn của Hàn Quốc và Việt Nam sẽ mở ra nhiều cơ hội để hai bên cùng hiện thực hóa cam kết mang đến cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dùng, thúc đẩy mục tiêu kinh doanh cũng như những đóng góp cho nền kinh tế và cộng đồng.

Được biết, trước đó, nằm trong chiến lược quảng bá BST LG Objet tại Việt Nam, LG đã giới thiệu “Không gian nghỉ dưỡng kết hợp trải nghiệm sản phẩm LG Objet House” tại Flamingo Đại Lải Resort, khu vực độc quyền trưng bày LG Objet Zones tại các đại lý điện máy kinh doanh trên toàn quốc cũng như khu vực “The Curation of Good Life” tại Không gian trải nghiệm sản phẩm Another Saigon by LG.