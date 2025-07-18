Ông Nguyễn Thanh Bình tiếp tục làm Bí thư Hội Người cao tuổi Việt Nam

Đại hội diễn ra với chủ đề: “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển; xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; góp phần đưa đất nước bước vào kỉ nguyên mới giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc”.

Đại hội là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng nhằm tổng kết những kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ 2020-2025, đồng thời đề ra phương hướng, mục tiêu, giải pháp cụ thể cho chặng đường phát triển sắp tới.

Đồng chí Trần Thắng - Phó Bí thư Đảng ủy MTTQ và các đoàn thể Trung ương phát biểu tại Đại hội.

Đại hội có sự tham dự của Phó Bí thư Đảng ủy MTTQ và các đoàn thể Trung ương Trần Thắng; Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trần Thanh Lâm; Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch Hội NCT Việt Nam Nguyễn Thanh Bình; Phó Bí thư Đảng ủy - Phó Chủ tịch Thường trực Hội NCT Việt Nam Trương Xuân Cừ; cùng đại diện các Ban, Bộ, ngành, đoàn thể ở Trung ương, và toàn thể đại biểu thuôc Đảng bộ Cơ quan Trung ương Hội.

Phát biểu khai mạc Đại hội, Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch Hội NCT Việt Nam Nguyễn Thanh Bình nhấn mạnh, Đại hội không chỉ là sự kiện tổng kết, nhìn lại kết quả nhiệm kì 2020-2025, mà còn là dịp kế thừa, phát huy truyền thống, tinh thần trách nhiệm, sáng tạo của các thế hệ cán bộ đi trước. Đại hội sẽ đề ra mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp thiết thực, sát với thực tiễn, phù hợp với xu thế phát triển của đất nước; đặc biệt là trong bối cảnh tốc độ già hóa dân số nhanh, đặt ra nhiều thách thức và yêu cầu mới.

“Đại hội cần tập trung trí tuệ, đóng góp ý kiến vào các văn kiện quan trọng trình Đại hội lần thứ VII Đại hội Đảng bộ MTTQ và các đoàn thể Trung ương nhiệm kì 2025-2030, cũng như Đại hội XIV của Đảng. Đại hội cũng cần lựa chọn những cán bộ tiêu biểu, có phẩm chất, năng lực tham gia Ban Chấp hành khóa mới; đề xuất các tiêu chuẩn văn hóa NCT thời kì mới, phù hợp với xu thế phát triển của đất nước và thế giới” - ông Nguyễn Thanh Bình nhấn mạnh.

Tại sự kiện, Đại hội đã nghe báo cáo kết quả nhiệm kỳ công tác 2020-2025. Trong nhiệm kì, Đảng bộ Cơ quan Trung ương Hội NCT Việt Nam đã thể hiện rõ vai trò hạt nhân chính trị, chỉ đạo tổ chức thành công nhiều hoạt động lớn có sức lan tỏa rộng rãi. Nổi bật nhất là việc tổ chức thành công Đại hội VI Hội NCT Việt Nam; tham mưu ban hành Kết luận số 58 của Ban Bí thư về tổ chức và hoạt động của Hội; tinh gọn tổ chức bộ máy theo hướng hiệu quả, năng động. Trong nhiệm kì, Đảng bộ kết nạp thêm 8 đảng viên, chuyển chính thức 100% đảng viên dự bị. Các chi bộ không có tình trạng yếu kém, sinh hoạt Chi bộ được duy trì nề nếp, chất lượng ngày càng nâng cao. Các tổ chức đoàn thể như Công đoàn, Hội Cựu chiến binh, Chi hội Nhà báo hoạt động hiệu quả, góp phần xây dựng môi trường công sở văn hóa, dân chủ, đoàn kết.

Đồng chí Nguyễn Thanh Bình - Bí thư Đảng ủy Cơ quan, Chủ tịch Hội NCT Việt Nam.

Bên cạnh đó, Đảng bộ đã lãnh đạo triển khai nhiều chương trình, phong trào thiết thực: Tháng hành động vì NCT Việt Nam; nhân rộng mô hình CLB Liên thế hệ tự giúp nhau; phong trào thi đua “Tuổi cao - Gương sáng”; các hội nghị, diễn đàn tôn vinh NCT làm kinh tế giỏi… Tính đến năm 2025, cả nước có hơn 9.000 CLB Liên thế hệ tự giúp nhau với gần 500.000 thành viên; mô hình này được cộng đồng quốc tế đánh giá cao và đạt Giải Nhất “Sáng kiến vì một châu Á già hóa khỏe mạnh” năm 2020.

Cũng tại sự kiện, Đại hội đã nghe Báo cáo tổng kết công tác Đảng, Báo cáo kiểm điểm Ban Chấp hành Đảng ủy nhiệm kỳ 2020-2025 và thảo luận phương hướng, mục tiêu nhiệm kì 2025-2030. Đại hội cũng thông qua 8 chỉ tiêu trọng tâm trong nhiệm kì 2025 - 2030: 100% cấp ủy, chi bộ xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện nghị quyết các cấp; hằng năm Cơ quan Trung ương Hội hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, các chỉ tiêu thi đua; 100% chi bộ và đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 15–20% hoàn thành xuất sắc; 100% đảng viên tham gia học tập nghị quyết các cấp; phấn đấu kết nạp ít nhất 2 đảng viên mới, 100% đảng viên dự bị chuyển chính thức; hằng năm có 80 - 85% chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ; các tổ chức như Hội Cựu chiến binh, Chi hội Nhà báo tiếp tục phát huy vai trò, hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Đặc biệt, Đại hội đã thông qua báo cáo góp ý Văn kiện Đại hội XIV của Đảng và Đại hội Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương; thông qua kết quả bầu Ban Chấp hành, Bí thư, Ủy ban Kiểm tra và đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương nhiệm kì 2025 - 2030.

Tại Đại hội, Phó Bí thư Đảng ủy MTTQ và các đoàn thể Trung ương Trần Thắng đã biểu dương những kết quả nổi bật mà Đảng bộ Cơ quan Trung ương Hội NCT đã đạt được trong nhiệm kì 2020-2025. Ông Trần Thắng cũng nhấn mạnh và đánh giá cao sự linh hoạt, sáng tạo trong lãnh đạo công tác Hội giữa bối cảnh biến động do dịch bệnh, già hóa dân số và áp lực chuyển đổi số.

“Trong nhiệm kì tới, Đảng bộ Cơ quan Trung ương Hội NCT cần tiếp tục quán triệt sâu sắc các nghị quyết của Trung ương, bám sát thực tiễn công tác Hội. Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, thực hiện hiệu quả chuyển đổi số, phát triển đảng viên mới. Nâng cao chất lượng kiểm tra, giám sát và xây dựng văn hóa công sở” - ông Trần Thắng nêu rõ.

Ra mắt Ban Chấp hành khóa VII nhiệm kì 2025 – 2030.

Đại hội Đảng bộ Cơ quan Trung ương Hội NCT khóa VII nhiệm kỳ 2025 – 2030 đã hoàn thành chương trình đề ra. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành khóa VII gồm 7 thành viên; bầu ông Nguyễn Thanh Bình tái giữ cương vị Bí thư Đảng ủy. Đại hội cũng bầu 10 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết tham dự Đại hội Đảng bộ MTTQ và các đoàn thể Trung ương nhiệm kì 2025-2030.

Với tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Kỉ cương - Đổi mới - Phát triển”, Đại hội đã tạo khí thế, động lực mới cho toàn thể cán bộ, đảng viên Cơ quan Trung ương Hội tiếp tục hành động, phấn đấu vì sự nghiệp chăm lo, phát huy vai trò NCT và sự phát triển của đất nước.

Ban Chấp hành Đảng bộ khóa VII nhiệm kỳ 2025 – 2030 cam kết phát huy truyền thống, đổi mới, kỉ cương; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu, góp phần đưa Hội NCT Việt Nam tiếp tục vững bước trên con đường đổi mới, sáng tạo, toàn diện và hội nhập.