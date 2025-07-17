Tạp chí điện tử An ninh mạng Việt Nam chính thức ra mắt

Chuyển động số
Doãn Huy

14:32 | 17/07/2025
Ngày 15/7/2025, Hiệp hội An ninh mạng quốc gia đã chính thức ra mắt Tạp chí An ninh mạng Việt Nam - cơ quan ngôn luận chính thức của Hiệp hội tại địa chỉ: https://tcanninhmang.vn.
Tạp chí Điện tử An ninh mạng Việt Nam (https://tcanninhmang.vn) có chức năng tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước về an ninh mạng; phản ánh các vấn đề thời sự, cảnh báo rủi ro và lan tỏa tri thức chuyên sâu trong lĩnh vực bảo vệ không gian mạng. Đây sẽ là kênh thông tin chính thống và đáng tin cậy, kết nối cộng đồng chuyên gia, doanh nghiệp và người dân.

Với định hướng trở thành diễn đàn chuyên sâu về an ninh mạng và chuyển đổi số, Tạp chí An ninh mạng Việt Nam tích cực thúc đẩy nghiên cứu, phát triển công nghệ, khuyến khích đổi mới sáng tạo, chia sẻ bài học kinh nghiệm và câu chuyện thành công. Hiện nay, Tạp chí đang nhận được sự hỗ trợ tích cực từ Tập đoàn VNPT về hạ tầng công nghệ, an toàn hệ thống và nhân lực vận hành.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ ra mắt, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Chủ tịch Hiệp hội An ninh mạng Quốc gia đánh giá,

Sự kiện Tạp chí An ninh mạng Việt Nam chính thức đi vào hoạt động khẳng định tầm nhìn chiến lược và hành động cụ thể của Hiệp hội An ninh mạng Quốc gia trong việc đồng hành cùng đất nước bảo vệ chủ quyền số và thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia.

Theo Đại tướng Lương Tam Quang, tạp chí An ninh mạng Việt Nam ra đời mang trong mình một sứ mệnh lớn lao:

Thứ nhất, Trở thành nguồn thông tin chuyên sâu, chính xác, kịp thời và có giá trị định hướng trong lĩnh vực an ninh mạng và chuyển đổi số.

Thứ hai, là diễn đàn khoa học, thực tiễn, kết nối các chuyên gia, nhà nghiên cứu, doanh nghiệp, cơ quan quản lý trong nước và quốc tế để thúc đẩy nhận thức, lan tỏa tri thức và kiến tạo hành động thiết thực.

Thứ ba, là kênh tuyên truyền chính thống của Hiệp hội, kết nối hội viên, lan tỏa các sáng kiến, giải pháp, sản phẩm công nghệ phục vụ an ninh, quốc phòng và phát triển kinh tế số.

Để thực hiện tốt trọng trách đó, Đại tướng Lương Tam Quang đã giao nhiệm vụ và đặt kỳ vọng cao vào Tạp chí An ninh mạng Việt Nam, với năm định hướng hành động:

Một là, Xây dựng bản sắc báo chí riêng có, tạo dựng hình ảnh một tạp chí chuyên ngành chuẩn mực, có tiếng nói độc lập, chính thống, có chiều sâu, lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng.

Hai là, Phản ánh trung thực, kịp thời và thuyết phục các vấn đề nóng về an ninh mạng và chuyển đổi số - không né tránh, không trung lập - mà là lực lượng báo chí chiến đấu trên mặt trận thông tin.

Ba là, Giới thiệu và lan tỏa các sản phẩm, giải pháp, sáng kiến, nền tảng an ninh mạng của cộng đồng chuyên gia, doanh nghiệp Việt Nam - nhằm hình thành một hệ sinh thái công nghệ an toàn, nội lực, đáng tin cậy cho quốc gia.

Bốn là, Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan báo chí - truyền thông, đặc biệt là các đơn vị thuộc lực lượng Công an nhân dân, để tạo ra sức mạnh truyền thông tổng hợp, nâng cao nhận thức toàn dân, định hình không gian mạng an toàn, lành mạnh và giàu giá trị.

Năm là, Hiệp hội An ninh mạng Quốc gia cam kết sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi để Tạp chí hoạt động hiệu quả. Đồng thời, tôi kêu gọi các cơ quan quản lý, các tổ chức, doanh nghiệp, nhà báo, nhà khoa học, chuyên gia và toàn thể hội viên tiếp tục đồng hành, đóng góp, hỗ trợ Tạp chí, cả về thông tin, chuyên môn và nguồn lực.

Trong bài phát biểu nhận nhiệm vụ tại lễ ra mắt Tạp chí Điện tử An ninh mạng Việt Nam, ông Nguyễn Tất Hồng Dương, Tổng biên tập tạp chí cho biết, Tập thể Tạp chí nhận thức rõ rằng, Tạp chí ra đời không chỉ để truyền tải thông tin, mà phải vươn lên trở thành một diễn đàn chuyên sâu, góp phần nâng cao nhận thức xã hội, phản bác thông tin sai lệch, kết nối cộng đồng chuyên gia - doanh nghiệp - cơ quan quản lý, và thúc đẩy phát triển hệ sinh thái an ninh mạng và chuyển đổi số quốc gia trong giai đoạn phát triển mới.

Đội ngũ lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên của Tạp chí An ninh mạng Việt Nam quyết tâm thực hiện một cách suất sắc nhất những nhiệm vụ sau.

Phát huy vai trò định hướng thông tin, lan tỏa tri thức và giá trị nghề nghiệp trong lĩnh vực an ninh mạng; Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng; Kết nối cộng đồng chuyên gia, doanh nghiệp, cơ quan quản lý, hình thành diễn đàn học thuật - thực tiễn uy tín, có chiều sâu;

Từng bước hiện đại hóa hoạt động tòa soạn, phát triển Tạp chí trên đa nền tảng, tiếp cận rộng rãi bạn đọc trong và ngoài nước. Xây dựng đội ngũ cán bộ, biên tập viên chuyên nghiệp, bản lĩnh, tận tâm;

Chúng tôi xác định Tạp chí không chỉ là tiếng nói của Hiệp hội, mà còn là nhịp cầu kết nối tri thức, sáng tạo và trách nhiệm xã hội trong lĩnh vực an ninh mạng”, Tổng biên tập Nguyễn Tất Hồng Dương phát biểu.

Tôi xin trân trọng cảm ơn sự tin tưởng và giao nhiệm vụ của Lãnh đạo Hiệp hội, Ban Chấp hành và Ban Thư ký; sự đồng hành trách nhiệm, hiệu quả của các Ban chuyên môn và Văn phòng Hiệp hội; cùng sự ủng hộ quý báu, thiết thực từ các cơ quan quản lý nhà nước, các hội viên doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân trong và ngoài Hiệp hội”, ông Nguyễn Tất Hồng Dương cho biết thêm.

Theo Tổng biên tập Nguyễn Tất Hồng Dương, đây chính là nguồn động lực và sức mạnh để Tạp chí nhanh chóng phát triển và trở thành một tiếng nói có ảnh hưởng về an ninh mạng và chuyển đổi số đồng thời phản ánh một cách kịp thời, toàn diện những đóng góp thiết thực của Hiệp hội trong lĩnh vực an ninh mạng và chuyển đổi số của đất nước.

Để thực hiện được những nhiệm vụ trên Tạp chí rất mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của các đồng chí lãnh đạo Hiệp hội, các cơ quan quản lý nhà nước về báo chí, đặc biệt là các cơ quan báo chí truyền thông, các cơ quan báo chí thuộc Bộ Công an; hội viên doanh nghiệp và cá nhân; và sự chung sức đồng lòng của toàn thể đội ngũ Phóng viên, Biên tập viên của Tạp chí.

Sự quan tâm này là động lực để Tạp chí thực sự là người đồng hành với cơ quan quản lý, tổ chức, doanh nghiệp và người dân trong một kỷ nguyên số với rất nhiều cơ hội để phát triển nhưng cũng không ít thách thức.

