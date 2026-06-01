Hoa Kỳ, Anh và Úc (AUKUS) đang hợp tác để phát triển các phương tiện dưới nước không người lái. Ảnh: Getty .

Liên minh AUKUS gồm Mỹ, Anh và Úc vừa công bố chương trình phát triển các phương tiện dưới nước không người lái nhằm tăng năng lực tác chiến biển sâu và bảo vệ hạ tầng chiến lược tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Phát biểu tại Đối thoại Shangri La ở Singapore, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth cho biết ba quốc gia đang phối hợp phát triển một dòng phương tiện dưới nước không người lái đa nhiệm. Theo tuyên bố chung của AUKUS, lô thiết bị đầu tiên dự kiến được bàn giao từ năm 2027.

Các phương tiện này thuộc chương trình “Trụ cột thứ hai” của AUKUS, nhánh hợp tác tập trung vào công nghệ quốc phòng tiên tiến. Ngoài hệ thống dưới nước không người lái, chương trình còn bao gồm trí tuệ nhân tạo, điện toán lượng tử, công nghệ siêu thanh và an ninh mạng.

Theo phía AUKUS, hệ thống mới sẽ hỗ trợ các nhiệm vụ chống tàu ngầm, chống tàu nổi, rà phá thủy lôi, tác chiến điện tử và hoạt động ven biển tại các khu vực tranh chấp.

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Ông Hegseth cho biết dự án này sẽ giúp duy trì ưu thế hàng hải chung của ba nước trong môi trường an ninh ngày càng phức tạp. Bộ trưởng Quốc phòng Anh John Healey cũng nhấn mạnh các phương tiện không người lái sẽ giúp tăng khả năng bảo vệ cáp ngầm và đường ống năng lượng dưới biển.

Hệ thống drone dưới nước đang trở thành một trong những công nghệ quốc phòng được đầu tư mạnh nhất hiện nay. Không giống tàu ngầm truyền thống cần thủy thủ đoàn vận hành, các phương tiện này có thể hoạt động dài ngày dưới biển, giảm chi phí vận hành và khó bị phát hiện hơn.

Giới phân tích quân sự nhận định công nghệ dưới biển sẽ là một trong những mặt trận cạnh tranh chiến lược mới giữa Mỹ và Trung Quốc trong thập kỷ tới. Các hệ thống không người lái giúp giám sát tuyến hàng hải, phát hiện tàu ngầm đối phương và bảo vệ hạ tầng truyền dữ liệu xuyên đại dương.

AUKUS được thành lập năm 2021 giữa Mỹ, Anh và Úc. Liên minh này ban đầu gây chú ý với kế hoạch hỗ trợ Úc sở hữu tàu ngầm hạt nhân. Sau đó, hợp tác được mở rộng sang nhiều lĩnh vực công nghệ quốc phòng tiên tiến.

Trung Quốc nhiều lần chỉ trích AUKUS và cho rằng thỏa thuận này có thể kích hoạt một cuộc chạy đua vũ trang mới trong khu vực. Bắc Kinh cũng cảnh báo việc mở rộng hiện diện quân sự và công nghệ của phương Tây tại châu Á có thể làm gia tăng căng thẳng an ninh.

Tuy nhiên, phía Mỹ và đồng minh cho rằng các chương trình công nghệ quốc phòng mới nhằm duy trì cân bằng chiến lược và bảo vệ tự do hàng hải tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Dự án drone dưới nước của AUKUS cho thấy cạnh tranh công nghệ quân sự đang dịch chuyển mạnh sang môi trường biển sâu, nơi dữ liệu, cáp quang và tuyến vận tải năng lượng ngày càng đóng vai trò sống còn với kinh tế số toàn cầu.