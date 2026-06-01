Ngày hội công nghệ Bosch diễn ra tại Cafe Tinh tế

Với nền tảng chất lượng chuẩn Đức cùng công nghệ tiên tiến, Bosch tiếp tục phát triển các giải pháp giúp người nâng tầm cuộc sống: vun đắp tổ ấm tốt hơn, làm việc thông minh hơn và di chuyển vững tâm hơn.

Chia sẻ tại sự kiện, ông Andre de Jong, Tổng Giám đốc Bosch Việt Nam, nói: “Với Bosch, đổi mới không phải là công nghệ vì công nghệ. Điều chúng tôi theo đuổi là những giải pháp mang lại giá trị thiết thực cho cách mọi người sống, làm việc và di chuyển mỗi ngày. Khi công nghệ tiên tiến đi cùng lợi ích rõ ràng, người dung các sản phẩm Bosch sẽ cảm nhận một trải nghiệm sống tốt hơn và chất lượng hơn.”

Đại diện Bosch chia sẻ về công thức trải nghiệm công nghệ Bosch

Đại diện Bosch cho biết, “Công thức” của Bosch để nâng tầm trải nghiệm mỗi ngày đó là không tập trung vào từng sản phẩm riêng lẻ, mà theo cách xây dựng một hệ sinh thái giải pháp có thể kết nối với nhau trong nhiều khía cạnh của cuộc sống.

Từ dụng cụ điện cầm tay chuyên nghiệp, thiết bị gia dụng thông minh đến các giải pháp hậu mãi ô tô bền bỉ, Bosch kết hợp kỹ thuật tiên tiến với tính ứng dụng thực tiễn để tạo nên trải nghiệm hiệu quả và toàn diện hơn.

Cụ thể, trong không gian tổ ấm, công nghệ Bosch giúp người dùng tối ưu hiệu suất thiết bị và tận hưởng cuộc sống.

Tại môi trường làm việc, dụng cụ điện cầm tay hỗ trợ người dùng chuyên nghiệp với các công cụ mạnh mẽ, chính xác và an toàn.

Và trên hành trình di chuyển, Bosch hỗ trợ người lái với các linh kiện bền bỉ và vận hành ổn định để thích ứng tốt với điều kiện giao thông và thời tiết tại Việt Nam.





Chi tiết hơn về dòng dụng cụ điện cầm tay. Đây là dòng sản phẩm hướng đến nhóm người dùng chuyên nghiệp, Chính vì thế Bosch đã ra mắt tại Việt Nam danh mục Bosch Professional mới trong năm 2026, để có thể đáp ứng nhu cầu của công trình và môi trường làm việc hiện đại. Danh mục này gồm cả dụng cụ dùng pin và dùng điện, đi kèm giải pháp lưu trữ L-BOXX Contractor, pin EXPERT 18V và bộ sạc EXAL18V-160... qua đó mở rộng hệ sinh thái để tăng hiệu năng, tính linh hoạt và an toàn khi làm việc.

Một điểm đặc biệt là các sản phẩm mới kết hợp sức mạnh và độ bền, đồng thời tăng cường bảo vệ người dùng với loạt tính năng như động cơ không chổi than, thiết kế công thái học, KickBack Control, phanh thông minh, kiểm soát rung và công nghệ pin COOLPACK. Thông qua danh mục trưng bày tại sự kiện, Bosch tiếp tục đồng hành cùng người dùng chuyên nghiệp để làm việc hiệu quả hơn, an toàn hơn và chính xác hơn.

Cùng cộng đồng công nghệ, nâng tầm trải nghiệm sống với công nghệ Bosch

Ở mảng thiết bị điện gia dụng. Đây đều là những sản phẩm được thiết kế giúp đơn giản hóa các công việc nhà cũng như nâng cao sự tiện nghi. Thông qua định hướng kết nối và tự động hóa, Bosch tiếp tục củng cố vị thế ở nhóm thiết bị điện gia dụng (Home Appliances) chất lượng cao trên toàn cầu.

Máy rửa chén của Bosch với Zeolith® Drying, nhờ sử dụng khoáng chất tự nhiên để tăng hiệu quả sấy khô, đồng thời tối ưu hiệu suất năng lượng

Trong đó nổi bật nhất là công nghệ máy rửa chén của Bosch với Zeolith® Drying, nhờ sử dụng khoáng chất tự nhiên để tăng hiệu quả sấy khô, đồng thời tối ưu hiệu suất năng lượng. Qua đó, Bosch đã duy trì danh hiệu Thương hiệu máy rửa chén số 1 thế giới trong 10 năm liên tiếp. Ngoài ra, Bosch cũng có nền tảng Home Connect giúp mang đến trải nghiệm “tự động và kết nối” đến gần hơn với người dùng. Vừa quản lý thiết bị kết nối và thuận tiện hơn, nhịp sinh hoạt linh hoạt và trực quan hơn. Từ căn bếp đến giặt sấy, công nghệ Bosch vận hành lặng lẽ để giảm việc nhà và tăng sự thoải mái tối đa mỗi ngày.

Bosch Smart Lock là ngành hàng mới hiện với các sản phẩm hóa điện tử chống trộm và tương thích điện từ

Một dải sản phẩm còn khá mới mẻ trong hệ sinh thái Bosch tại Việt Nam đó chính là khóa từ thông minh, giúp tăng cường an ninh gia đình. Theo định hướng mở rộng hệ sinh thái nhà thông minh Bosch, Bosch Smart Lock là ngành hàng mới hiện với các sản phẩm hóa điện tử chống trộm và tương thích điện từ (EMC) được phát triển theo các tiêu chuẩn quốc tế, giúp người dùng an tâm hơn khi quản lý ra vào và tăng cảm giác an toàn cho các gia đình hiện đại.

Bosch còn có ngành hàng phụ tùng ô tô, người bạn đồng hành cho hành trình an toàn và êm ái.

Một nhóm sản phẩm mang lại giá trị cao cho Bosch đó chính là phụ tùng ô tô, người bạn đồng hành cho hành trình an toàn và êm ái. Theo đại diện Bosch chia sẻ, trong bối cảnh giao thông và thời tiết tại Việt Nam thường xuyên thay đổi, người lái xe cần những linh kiện vận hành ổn định để an tâm trên mọi cung đường. Để giải quyết vấn đề này Bosch đã mang đến các giải pháp hậu mãi thiết yếu như gạt mưa khí động học, má phanh và hệ thống lọc tiên tiến. Các sản phẩm này góp phần cải thiện tầm nhìn, nâng hiệu quả phanh và tăng chất lượng không khí trong cabin, từ đó giúp người lái tự tin hơn khi di chuyển. Với trọng tâm vào độ bền và hiệu suất đáng tin cậy, giải pháp của Bosch phù hợp cho cả nhu cầu đi lại hằng ngày lẫn những chuyến đi dài..

Như vậy, từ công việc, gia đình đến di chuyển, các sản phẩm trong hệ sinh thái Bosch là kết hợp của chất lượng, công nghệ và đổi mới thiết thực để mang đến trải nghiệm tốt hơn mỗi ngày. Thông qua hệ sinh thái chuẩn Đức, Bosch tiếp tục khẳng định vị thế thương hiệu dẫn đầu trong việc thấu hiểu nhu cầu người tiêu dùng và hiện thực hóa tinh thần “Sáng tạo vì cuộc sống”.

Chi tiết về sản phẩm trong hệ sinh thái Bosch xem thêm tại www.bosch.com, www.bosch-press.com.